Schwartzman perdió ante Djokovic en la final del Master 1000 de Roma

Diego Schwartzman (13 del ranking mundial) dejó escapar esta tarde un inicio soñado de partido y sucumbió ante la jerarquía del serbio Novak Djokovic (1°), que remontó el resultado para quedarse por quinta vez con el título en el Masters 1000 de Roma.



En casi dos horas de juego sobre el polvo de ladrillo del Foro Itálico, con reducido público en las tribunas, Djokovic se impuso con parciales de 7-5 y 6-3, para reafirmar su gran momento en el circuito profesional.



El "Peque" se había adelantado 3-0 con dos quiebres en el arranque del encuentro, pero Djokovic ajustó su juego y logró llevarse el parcial inicial de la final.

