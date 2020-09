https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una salida entre el cepo y la pandemia

Sumar exportaciones bajando la carga fiscal

Marcelo Perassi dijo que no sirve “defendernos como gato entre la leña” para cuidar “los poquitos dólares que nos van quedando”. El presidente de la Cámara de Comercio Exterior señaló que la clave no es el tipo de cambio.

Por Ignacio Hintermeister SEGUIR “Nos falta apuntar los cañones no a defendernos como gato entre la leña, con los poquitos dólares que nos van quedando, sino a aumentar la caja mediante exportaciones”. Así evaluó Marcelo Perassi las medidas oficiales de administración del Mercado Cambiario, que según evaluó “están básicamente orientadas al ahorrista común”.



El presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe reconoció en diálogo con El Litoral que el cupo más el nuevo impuesto de 35 % a la compra de dólares (se suma al 30 % preexistente) “impacta en la industria del turismo, por supuesto, más de lo que ya venía afectado”.



También genera “alguna complicación en el sector de exportación de servicios. Con las restricciones, se puede trabajar desde la Argentina y operar desde una cuenta corriente uruguaya, donde se depositan dólares que no entran a la Argentina”, señaló.



“El error es querer seguir cuidando lo poquito que queda en dólares en caja y no trabajar para promocionar el comercio exterior, ampliar la caja en dólares. No vemos medidas concretas, aunque hay algunas convocatorias, básicamente de Cancillería, para ver qué podemos hacer”.



Perassi reseñó “una medida muy sencilla que desde la Cámara siempre apuntamos, que es rápida de implementar: bajar impuestos sobre el crecimiento de las exportaciones, para promocionar la actividad. El gobierno recauda más y a las industrias les baja el costo del impuesto.



“Lo mismo con la toma de personal si a medida que aumentamos las exportaciones, generamos empleo. Se puede disponer en un primer año, por ejemplo, no pagar leyes sociales, o pagar el 50 %”. Tras recordar ante la consulta que los exportadores cobran entre $ 50 y $ 75 por dólar exportado menos retenciones (la divisa queda en el BCRA, las ventas se liquidan en pesos), el directivo advirtió que el tipo de cambio puede ser o no competitivo según el rubro.

“Pero el problema -aclaró- no pasa por el tipo de cambio sino por la carga tributaria. La argentina es cara para producir y no tenemos incentivos para que esa carga sea menor a medida que crecen las exportaciones”.

Insumos demorados

“Las medidas están orientadas a los ahorristas y a contener las importaciones, restringirlas al máximo. Complican el normal funcionamiento de empresas e incluso de las mismas exportaciones cuando se necesitan insumos importados”, reconoció Perassi sobre el impacto a la importación. A manera de ejemplo mencionó que “la metalmecánica pesada tiene complicaciones para comprar chapa”, y lo mismo sucede con “autopartes para máquina agrícola, con la industria alimenticia que necesita muchas materias primas que no se producen en la Argentina”. Perassi dijo que “las restricciones aumentan el mercado paralelo y en definitiva lo que se busca controlar se termina descontrolando”.

Complicaciones sí, quiebras no

La Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe reúne a 210 empresas radicadas en la capital provincial y en un entorno de unos 50 kilómetros a la redonda; según Perassi ninguna está en situación de quiebra pero “el común denominador son las complicaciones que impiden el crecimiento o normal desarrollo de la actividad, con aumento de costos y falta de rentabilidad, o la imposibilidad de mantener el personal de planta”.

En la lista hay firmas alimenticias, autopartistas, agroindustrias, servicios, logística y bancos. Se cuentan entre sus socios unipersonales, Pymes, empresas medianas y grandes. “No es que veníamos de cuatro años de bonanza. La actividad estaba muy afectada fuertemente en los últimos tres años y los últimos 10 no fueron para nada buenos”.

Recordó que en el inicio de la Pandemia “hubo problemas con cheques rechazados y en la cadena de pagos. Esa depuración ya se hizo. Y puede haber un jaque mate si esta crisis no se resuelve”, admitió. Comex virtual La octava edición de la “Semana Comex” se llevará adelante los días 14, 15 y 16 de octubre. “Hablamos pura y exclusivamente de Comercio Exterior, con rondas de negocios y empresas internacionales interesadas en productos de nuestra región. Este año es una edición virtual”, reseñó el titular de la entidad organizadora.