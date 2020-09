Escándalo en el Congreso: diputado protagonizó una escena sexual en pleno debate virtual

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El legislador desestimó la transmisión en vivo y comenzó a tocar a una mujer, mientras Carlos Heller justificaba el proyecto de ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

En plena sesión online, el diputado nacional Juan Emilio Ameri mantuvo escenas de sexo con una mujer con la cámara encendida. En medio de la conmoción, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidió la suspensión inmediata del legislador.

“Quiero interrumpir el debate de esta para plantear que ante una falta grave de un diputado se dio una situación que nada tiene que ver con el funcionamiento de esta casa. A lo largo de estos meses, durante la pandemia, hemos convivido con situaciones de algún diputado que se quedaba dormido, pero hoy esta situación supera las reglas de convivienda”, comenzó diciendo Massa. “Y, por lo tanto, quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento. Disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Emilio Ameri“, añadió.

Antecedentes de abuso

No es el primer episodio de este tipo que protagoniza el diputado. Meses antes, una militante con identidad reservada había revelado una serie de conversaciones de WhatsApp que apuntaban a Ameri por abuso de menores. “Durante años tuve que callarme, con miedo a que me hagan algo tuve que volverme a mi casa. Pero viendo tantas chicas que salen a contar y expresar los abusos que sufrieron. No puedo quedarme callada viendo en la televisión cómo se premia a un tipo abusador y pedofilo”, había publicado entonces la adolescente.

“Cuando solo tenia 17 años militaba en la agrupación El Aguante de Salta, mi referente era el señor Juan Emilio Ameri, un tipo asqueroso, machista y acosador de quien en muchas ocasiones tuve que sufrir acosos y insinuaciones aun sabiendo la edad que tenía. Al igual que muchas compañeras que ojalá se animen después de mí y salgan a hablar”, aseguró entonces la mujer.