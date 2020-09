Una referente del feminismo relativizó el escándalo sexual en el Congreso

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde su cuenta de Twitter, la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, María Rachid, defendió a Ameri y apuntó contra el resto de los diputados a los que acusó de jugar con el celular al Candy Crush.

Tras la polémica que se desató en la Cámara de Diputados, donde Juan Emilio Ameri se mostró en un acto erótico en plena sesión, siguen las repercusiones. A la suspensión establecida por presidente del cuerpo legislativo, Sergio Massa, se sumó la opinión de María Rachid, integrante de la Comisión directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

“¿De verdad van a hacer tanto escándalo porque un diputado pensó que no tenía conexión y le besó la teta a su compañera?", disparó Rachid que, entre 2011 y 2015, fue Legisladora porteña por el Frente para la Victoria (FPV) y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación del Parlamento Porteño. Luego, en tono irónico, agregó: "¿Se reactivó moralidad? Una sanción a él y los que juegan Candy Crush mientras trabajan me parece bien. Pero no exageren...”.

¿De verdad van a hacer tanto escándalo porque un diputado pensó que no tenía conexión y le besó la teta a su compañera? ¿Se reactivó moralidad? Una sanción a él y los que juegan candy crash mientras trabajan me parece bien. Pero no exageren... — María Rachid (@mariarachid) September 24, 2020

En diálogo con el canal de televisión TN, María Rachid criticó más tarde la cobertura mediática que se le dio al tema. “Me parece exagerada la reacción: ponen el eje en una conducta que tiene que ver con la sexualidad. Lo más escandaloso es que, en plena pandemia, estemos horrorizados porque un diputado que dice que pensó que estaba sin conexión y le dio un beso en la teta a su compañera y se genere todo escándalo", arrancó. “No estaba teniendo relaciones sexuales, están tergiversando los hechos”, agregó.

Tras un tenso cruce con los conductores del noticiero, Rachid continuó con su descargo. “Acá hay comentarios de una moralina arcaica. Si vamos a juzgar a Ameri por lo que hizo, entonces habría que expulsar a unos cuantos diputados que, durante las sesiones, jugaban al Candy Crush o realizaban cualquier otra conducta que no implicaba estar pendiente de lo que sucedía en el recinto”, dijo.

Si bien Rachid sostuvo que está de acuerdo con la suspensión de Ameri, la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, apuntó contra Esteban Bullrich y contra Elisa Carrió. “Nunca iba a la cámara cuando era diputada. De eso nadie se ocupaba”, dijo.

Pocos minutos después de ser suspendido, Ameri fue entrevistado por Radio Con Vos y brindó una llamativa justificación acerca de su accionar. “La conexión es muy mala, se me cayó Internet, justo mi pareja sale del baño y le pregunté cómo le quedaron las prótesis porque hace diez días se operó. Me dijo que quedaron bien, me mostró las cicatrices, y le dije: ‘¿Te puedo dar un beso?’ y le di un beso en la teta. Eso es todo”, sostuvo.

En otro fragmento de la nota dijo que estaba muy avergonzado y que tanto él como su pareja estaban muy mal. "Esto nos afecta de manera personal, pero también afecta a todo nuestro entorno, en mi caso a mis hijas, a mi vieja, a mis hermanas, compañeras y compañeros… Es difícil, eso es todo lo que tengo para decir. Les quiero pedir disculpas a la sociedad, esto no fue adrede, estaba desconectado y me volvió la conexión y no me di cuenta, eso es todo, no tengo mucho más que decir”, amplió el legislador.

Sobre el final de la charla, Juan Emili Ameri reveló que “mi pareja está llorando acá en casa, muy mal. Esto no es gracioso, esto es grave”, y concluyó: “Les pido a los medios que tengan en cuenta que detrás de esto hay seres humanos”.