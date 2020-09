Massa aseguró que Alberto Fernández apoyó la suspensión del diputado Ameri

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En una conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que previo a pedir la suspensión habló también "con el jefe del bloque, Máximo Kirchner, y las autoridades del bloque, y con el presidente Alberto Fernández que compartió" su "decisión.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunció hoy la suspensión del legislador salteño del Frente de Todos, Juan Ameri, por haber protagonizado una escena íntima durante su participación en la sesión virtual que se llevó a cabo esta tarde, y reveló que habló con el presidente Alberto Fernandez, quien "compartió la decisión" que tomó.

Desde la presidencia de la Cámara y con aprobación del cuerpo legislativo se dispuso la suspensión inmediata, por su comportamiento durante la sesión, del diputado Juan Ameri y la conformación de una comisión de 5 miembros para determinar la sanción definitiva.#UniendoVoces🇦🇷 — Diputados Argentina (@DiputadosAR) September 24, 2020

"Hablé con el titular del Bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y las demás autoridades de la bancada y acordamos la suspensión hasta que una comisión analice su situación. Charlé con el Presidente de la Nación que compartió la decisión que tomé", señaló Massa en una conferencia de prensa realizada en el Congreso. El titular de la Cámara de Diputados aseguró que tras conversar con las autoridades de la bancada del Frente de Todos y de otros bloques decidió "aplicar el articulo 188 del Reglamento y el 66 de Constitución Nacional para disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri y la conformación de una Comisión de cinco miembros para que determinen la sanción”.

"Lo que hoy hemos vivido supera las reglas de convivencia y las reglas de funcionamiento de esta casa. Vamos a escuchar las explicaciones del diputado pero no podemos admitir que se den este tipo de situaciones”. En ese sentido, Massa afirmó que esa comisión tiene un plazo de hasta 60 días para dar a conocer un dictamen, pero que puede haber una resolución "en los próximos siete días".

"Espero que haya una decisión cuanto antes sobre este tema. Creo que la semana que viene podría producirse", remarcó Massa. El presidente del cuerpo reconoció que desde que se realizan las sesiones a distancia por medios electrónicos se sucedieron algunas situaciones como "senadores que ponían figuras de cartón, diputados que se cambiaban mientras exponía el ministro de Economía (Martín Guzmán), pero esta situación no se puede tolerar, porque tiene que ver con la credibilidad de las instituciones".

"Lo que hoy hemos vivido supera las reglas de convivencia y las reglas de funcionamiento de esta casa. Vamos a escuchar las explicaciones del diputado pero no podemos admitir que se den este tipo de situaciones”, aseguró. Massa admitió sentirse "muy enojado con la situación que se vivió hoy en la sesión" y que las reglas deben cumplirse "sin importar el color político". "Este era un día muy importante para la Cámara de Diputados por los proyectos que se estaban tratando. El recinto es uno solo, más allá de las sesiones virtuales y presenciales. Todos se deben comportar. Voy con el reglamento en la mano y no me pesó la decisión de pedir la suspensión", explicó Massa.

En ese sentido, consideró que "debe hacer respetar el cuerpo ante la sociedad" y adelantó que en los próximos días se confirmarán los nombres de los legisladores que integrarán la comisión que analizará la conducta de Ameri. En declaraciones al canal C5N, Massa indicó que la comisión estará formada por dos diputados del Frente de Todos, dos de Juntos por el Cambio y uno de Unidad Federal.

El presidente de la Cámara aclaró que no habló con Ameri y sostuvo que por su responsabilidad, no puede "escuchar explicaciones, y debe actuar para tomar medidas". "En este momento, en el cual la gente la está pasando mal. Estamos trabajando con temas muy serios para afrontar la pandemia y la crisis que heredamos del gobierno anterior. Estas conductas no se pueden permitir", subrayó.

Con información de Télam