Viernes 25.09.2020

Jorge Sarghini habló de "bochorno" El emotivo discurso que torció el rumbo de la sesión en la Cámara de Diputados

Luego de lo ocurrido con el escándalo sexual protagonizado por el legislador Juan Ameri, la Cámara de Diputados de la Nación debía tratar un proyecto de ley que prohíbe la ayuda estatal a empresas radicadas en paraísos fiscales.

Si bien estaba acordado de ante mano el consenso de la votación, un cambio a último momento por parte del oficialismo hizo cambiar el rumbo de la sesión.

Jorge Sarghini, integrante del bloque de Roberto Lavagna, fue quien expresó su enojo y cambió su voto al nortar una maniobra que se había instrumentado sin el consentimiento de los bloques que iban a apoyar el proyecto.

Al momento de pedir la palabra, casi sobre las 3 de la madrugada, el diputado anteriormente citado dijo: "Me es complicado explicar a mí por qué he tenido que cambiar el sentido de mi voto, he sido sorprendido en mi buena fe como también creo que han sido sorprendidos en su buena fe muchísimos diputados".

Luego, agregó: "Es inconcebible que un proyecto con unanimidad, con absoluto consenso, sin debate, minutos antes de votar lo cambien, agreguen porque alguien del oficialismo ha pedido que agreguen y no den lugar ni siquiera al análisis del mismo".

“Nosotros somos un bloque que no hemos sido consultados, nadie nos dijo que iba a haber modificaciones y esto es una falta de respeto que no podemos permitir. ¿Tienen conciencia ustedes de lo que están haciendo?”, preguntó.

"¿Somos de palo?"

En la continuidad de su alocución, el legislador se preguntó: “¿Nosotros somos de palo? Somos diputados y estamos representando a una parte de la sociedad y debemos ser consultados. Podemos ponernos de acuerdo o no, pero de ninguna manera pueden hacer lo que hicieron”.

La intervención de Sarghini provocó un efecto en cadena. Otros legisladores empezaron a pedir la palabra y a rectificar el sentido de su voto, lo que impulsó a Massa a proponer la reconsideración de la votación (con dos tercios) y a enviar nuevamente el proyecto a la comisión de Presupuesto para que el oficialismo explique mejor los cambios propuestos.

El legislador de Consenso Federal aludió en sus palabras al escándalo sexual de Ameri y otras situaciones que suceden a diario en el país y ameritan una actitud seria de las personas con responsabilidades públicas para defender la institucionalidad.

“¡Por favor, presidente, reflexionen! Yo no sé cómo decirles que estamos en una situación que, si algo necesita, es fortalecimiento institucional; y hoy que todos estamos avergonzados por cosas que pasan estamos más obligados que nunca a dar señales de que quienes trabajamos, trabajamos en serio”, vociferó.

“¿Cómo podemos ser llevados por delante de esta manera? Por favor reflexionen, por favor respeten las instituciones. Esto que han hecho es un bochorno. Cómo pueden hacer esto y llevarnos puestos. Están haciendo realmente un manejo del debate parlamentario que no merece ser hecho en momentos de tanta incertidumbre, en momentos de tanto problema para el país, en momentos donde en realidad si algo debiéramos demostrar es una estatura que su conducción de la cámara, señor presidente, y su bloque de ninguna manera han tenido”, cerró.