https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 27.09.2020 - Última actualización - 16:00

15:58

Entretelones de la política provincial Un añito

Tres proyectos de ley cumplen un año en comisiones del Senado y acumulan un número considerable de pedidos de preferencias. Y aún no llegaron al recinto.

Sería una injusta simplificación suponer que es falta de trabajo en las comisiones lo que genera estas situaciones. Más bien la suerte (mala) de estas iniciativas se relaciona con el cambio de circunstancias políticas o económicas de la provincia y en menor medida del país. (Otros asuntos avanzaron rápido en las comisiones). Lo interesante es ver el fenómeno de la alternancia de signo político en los roles parlamentarios: los oficialistas que pasaron a ser opositores, y viceversa.

La idea de producir por ley un "Incremento de los montos de los haberes del sector pasivo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, en los mismos porcentajes otorgados al personal activo perteneciente a los tres poderes del Estado" fue planteada por un proyecto de ley de Guillermo Cornaglia (PJ-Belgrano) antes de las elecciones generales de gobernador y vice de 2019. Nació en 2018 y se volvió a presentar al año siguiente siempre con un texto que habla de actualizar las jubilaciones desde el 1ro de mayo de 2019. Luego de 13 renovaciones de preferencias no logró ningún despacho en comisiones.

Durante el gobierno nacional anterior en manos de Cambiemos, el justicialismo impulsó en el Congreso proyectos de ley para declarar en emergencia alimentaria a la Argentina. Y lo mismo ocurrió aquí en ambas Cámaras. Ahora, el PJ gobierna en el orden nacional y provincial.

En el Senado la "Emergencia pública en materia alimentaria y nutricional en la Provincia, hasta el 31 de diciembre de 2020: declárase", ingresó el 18 de septiembre del año pasado, impulsada por Rubén Pirola (PJ-Las Colonias). También 13 veces se acordó una preferencia.

Cuando el Frente Progresista, Cívico y Social consumía los últimos meses de tres gobiernos consecutivos que sumaron doce años, el bloque del oficialismo saliente -encabezado por Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal)- presentó una norma interesante a favor de la distribución de fondos de la provincia para las municipalidades y las comunas.

El 20 de septiembre de 2019, senadores radicales y socialistas (ahora ya no hay del PS), impulsaron el "Fondo para el ordenamiento financiero de Municipios y Comunas". La mayoría justicialista por entonces en plena transición y preparándose para gobernar (aún con las tensiones que tenía a fines de 2019 y que se mantienen ahora con la Casa Gris) no le dio nunca el visto bueno. Eso sí, once veces le prometió una preferencia a la iniciativa.