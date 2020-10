https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 03.10.2020

16:19

Su diagnóstico de la realidad Pumpido: "El fútbol debe volver y servir para que la gente se entretenga"

Nery Pumpido hizo declaraciones en Marca en Zona Radio, analizando la vuelta del torneo argentino como así también a la selección argentina y los equipos que están en la Conmebol Libertadores y se manifestó proclive al retorno inmediato del fútbol argentino.

* "Los aviones de Aerolíneas Argentinas, que hoy están todos parados, podrían llevar a los equipos a jugar y que sea un entretenimiento para la gente también los fines de semana. Cuando arrancó la Libertadores tuvo mucho rating porque todo el mundo lo estaba viendo, aunque sea que sirva para entretener a la gente los fines de semana. Con el protocolo que demostró la Libertadores y con todo lo organizado que estuvo, se puede usar tranquilamente para jugar al fútbol. Y le viene bien a los jugadores y también a la gente para desenchufarse un poco de todo lo que estamos viviendo. Además, ya quedó demostrado que en un montón de países ya se está jugando".

* "Hoy tenemos siete u ochos arqueros con un nivel muy bueno. Estamos en una etapa de muy buenos arqueros. La selección argentina, por mucho tiempo, va a estar tranquila con el puesto de arqueros".

* "Tengo confianza sobre este proceso, porque veo cosas positivas. Hay un recambio de jugadores que está dando resultado. Tengo confianza en esta selección y creo que va a ser protagonista".

* "Scaloni tuvo una oportunidad y la está sabiendo aprovechar. El fútbol y la vida misma es así. A él le dieron esta gran oportunidad y está siendo inteligente para aprovecharla. Esto es bueno, porque es beneficioso para el fútbol, para ver una selección que está renovada y que se ve muy bien".

* "Está demostrado hace mucho tiempo el cambio rotundo que ha tenido la Conmebol y mucho más con los cursos para la capacitación. Como dice Alejandro Domínguez, buscando que no haya esta diferencia que hay a nivel futbolístico de lo que es Europa y Sudamérica, y tratar de ir levantando y que esa brecha sea cada vez más corta. La cantidad de pibes de Sudamérica que debe haber en Europa, y que se fueron porque le ofrecieron un trabajo a sus padres, es muy grande".

* "Hace tres años que venimos hablando de que Armani es un fenómeno y ahora se creó este cuestionamiento por el partido con San Pablo. Fue una pelota muy fuerte al primer palo, que creo que no llegaba. Pero no todos somos perfectos pero tampoco es para crear un clima de que ahora Armani no sale o tiene esa deficiencia para salir. Tampoco fue la culpa de él".

* "Los equipos argentinos están muy bien. La verdad que me sorprendieron luego del parate. Me sorprendió River, sobre todo porque mantuvo el nivel que tuvo cuando dejó de jugar hace seis meses. Tengo fe de que alguno o los dos equipos de la final serán argentinos".

* "Este rendimiento de los equipos demuestra el buen trabajo que se ha hecho en el fútbol argentino y lo bien que se trabaja en los cuerpos técnicos. No hay diferencia con aquellos equipos que vienen compitiendo hace rato. Es para felicitar a todos los equipos argentinos, igualando o superando a los otros equipos".