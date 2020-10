Clubes en obra: Nación ya "bajó" 33 millones de pesos a Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Beneficia a 73 instituciones de 29 municipios dentro de esta provincia. "El promedio de ayuda del Estado es de unos 500.000 pesos para cada club", afirma Sergio Palmas, la mano derecha de Matías Lammens, el actual Ministro de Turismo y Deportes en Argentina.

Sergio Palmas, subsecretario de Deportes de la Nación y mano derecha de Matías Lammens, confirmó a El Litoral que unos 73 clubes de la provincia de Santa Fe ya aplicaron el programa "Clubes en Obra", destinado a la mejora de la infraestructura de los clubes de barrio y las instituciones deportivas. "Llegamos a unos 29 municipios, con 73 instituciones confirmadas y unos 33 millones de pesos para esas instituciones de la Provincia de Santa Fe", amplió desde lo que es el aporte para toda la geografía santafesina.

-Seguramente, cuando todo pase, pondrás en agenda visitar Santa Fe

-Siempre hablamos de la posibilidad de visitar todas las provincias, desde los distintos municipios, y, Santa Fe, es una cuenta pendiente, en este caso lo tenía previsto para hacer una recorrida en estos días, pero bueno, por el avance de la pandemia, también, no solo en el AMBA sino allí también, en Santa Fe, es que lo postergamos para cuando la situación lo justificara y no sea un problema sanitario. Así que, realmente, estamos con muchas ganas de ir, porque en la provincia de Santa Fe, además de la buena relación del Gobernador Omar Perotti con Matías Lammens, el programa Clubes en Obra está funcionando realmente muy bien. Estamos en contacto permanente con Claudia Giaccone, la Secretaria de Deportes

-¿Qué marcan los números de "Clubes en Obra" a nivel provincia de Santa Fe?

-Ya son 73 los clubes de Santa Fe que han salido beneficiados por este programa de Clubes en Obra, con subsidios que rondan los 500.000 pesos, 29 municipios de esa provincia están incluidos dentro de estos 73 clubes que te decía. Es una inversión muy grande que está haciendo el Estado Nacional, con lo que siempre destacamos, buscando una doble finalidad, ayudar a los clubes, por supuesto, para que puedan actualizar sus instalaciones deportivas, para que los chicos puedan volver a usar los clubes con instalaciones acorde; también, por supuesto, generando empleo. Alrededor de cada una de estas obras se generan 3, 4, 5 puestos de trabajo local, de cada uno de esos barrios, de cada una de esas localidades. Por esto te hacía hincapié en lo federal del programa, y, en el caso específico de Santa Fe, cómo se ha llegado a muchísimos municipios. No es que esto va a los clubes más importantes, a los clubes del centro, sino que, son 29 los municipios, que están, en este momento, recibiendo el beneficio, y haciendo esas pequeñas obras que generan empleo genuino.

-¿Una vez que se cumplen los requisitos administrativos, los clubes reciben el dinero para empezar las obras?

-Así es, al programa buscamos flexibilizarlo en cuanto a sus limitaciones, por un lado. En cuanto a su alcance, y también para transparentarlo lo más posible, es que hicimos con una doble modalidad. Por un lado, el club beneficiario recibe, en su cuenta bancaria, la parte del apoyo destinado a la mano de obra; por otro lado, para la compra de materiales, recibe una tarjeta, a través del banco Nación ("Tarjeta Clubes en Obra") con la cual puede ir a cualquier comercio de la construcción (ferretería, etc.) y comprar los materiales que necesita para hacer la obra que proyectó. Todo eso también nos agrega transparencia, y además, nos permite llegar a algunos clubes, aunque sea con la parte de materiales, ya que no tienen cuenta bancaria y sabemos las dificultades que se les presenta, por la informalidad en la que se encuentran la mayoría de los clubes.

-Hoy el programa llegó a 800 clubes y se apunta a llegar a 1.000 antes que termine este complicado 2020

-Así es

-En el diálogo permanente que tiene Matías Lammens con el presidente Alberto Fernández...¿hay posibilidad de extender en cantidad y en monto ésta ayuda concreta del Estado a los clubes para poner ladrillos?

-Absolutamente. La ejecución de este programa está siendo excepcional, a tal punto que forma parte de cada una de las reuniones de gabinete en las que se expone el programa "Clubes en Obra" como ejemplo y como uno de los mejores programas en cuanto a su implementación y alcance del gobierno nacional. Es por la capilaridad que tienen los clubes, porque nos permite cumplir este doble rol de ayudar a los más vulnerables, pero también generar empleo en cada uno de esos barrios y en cada una de esas zonas. Además, como te decía, lo hemos logrado implementar en pocos meses. En cuanto a las 1.000 instituciones no tengo duda que vamos a alcanzar esa cifra en el próximo mes. Eso ha generado el compromiso, por parte de la Nación, por parte de Martín Guzmán para con Matías Lammens: este programa tendrá un correlato y una continuidad en los próximos años de gestión. Así que estamos en condiciones de confirmar que "Clubes en obra" no es un programa que llegó para atravesar la crisis que ha generado esta pandemia, sino que, por el contrario, apuntamos a llegar a todos los clubes. Sabemos que 1.000 clubes es muchísimo, pero no es el total de los clubes que lo necesitan. Por eso vamos a hacer de este programa una de nuestras herramientas para lo que sea la gestión.

-¿Cuál sería tu mensaje final para los clubes de la provincia de Santa Fe?

-Hago énfasis en lo federal de éste programa, cómo lo hemos pensado. El ministro, desde un primer minuto, me ha pedido que llegue a cada rincón del país, a los lugares que más lo necesitan. En el caso de Santa Fe, son más de 33 millones de pesos los que ha dispuesto el Estado Nacional para los clubes de barrio de esa provincia. Insisto en que sabemos que hay muchos más, sabemos que no alcanza, pero que este programa va a continuar y que esperamos llegar a todas esas otras instituciones que hoy saben que hay un Estado presente. Tener los papeles en regla, formalizar su documentación, tiene un correlato con acceder a distintos beneficios que le son propios. Hay un Estado que quiere ayudarlos. Invitamos a todos los dirigentes de los clubes del país, a que vayan formalizando su documentación, vayan actualizando el CUIT, porque, así van a poder acceder a éste y otros beneficios en los que estamos trabajando para todos los clubes del país.

"¿El fútbol?...Más cerca el 23 que el 16"

-Matías Lammens hace algunos horas hizo pública la habilitación para la vuelta del básquet profesional de la Argentina, con este sistema de burbujas en Carlos Paz y en Córdoba. ¿Qué se puede decir de la vuelta del fútbol de AFA en Argentina?

-Entendemos que está todo dispuesto, que los protocolos están aprobados, que los planteles están entrenando desde hace un tiempo, y que se ha controlado, también, en cuanto a las medidas sanitarias, los casos en cada uno de los equipos. Así que, sobre todo con lo que tiene que ver con la Primera División, yo creo que, próximamente, va a haber alguna noticia al respecto, para que su retorno sea, con todos los recaudos que se están dando también en las competencias internacionales, pero que podamos tener fútbol local

-Con los vuelos domésticos volviendo, se habla ahora de dos fechas: el 16 de octubre y el 23 de octubre. ¿Te "jugarías" por alguna de estas dos fechas?

-Yo soy muy prudente en cuanto a aventurarme con fechas, porque hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Estamos atravesando un contexto del que no hay precedentes, entonces, me gusta ser, y entiendo que así debería, muy cauto al respecto. En este juego que vos me proponés, teniendo en cuenta que ya estamos a comienzos de octubre, más cerca del 23 que del 16. Yo entiendo que está todo dado y que es inminente el retorno.