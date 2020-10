Y la diputada se enojó

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Filtrado. Matilde Bruera se quejó de la Comisión de Seguimiento e Información del caso de los ex fiscales rosarinos Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad.

La diputada y abogada justicialista Matilde Bruera se quejó del funcionamiento de la Comisión de Seguimiento e Información del caso de los ex fiscales rosarinos Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, por denuncias de coimas relacionadas al juego clandestino.

"La Comisión funciona de un modo que deteriora la institucionalidad. Se está investigando sin respetar ningún parámetro legal ni constitucional, no se graban las entrevistas, no hay versión taquigráfica ni se hacen actas. Las que hay no reflejan el contenido total de las entrevistas. Después, cada diputado dice lo que le conviene decir de cada reunión. No puede haber un informe serio, sin fuente de registro". Así opinó tras la reunión en la que estuvo ella presente y donde expuso el ex jefe de Policía, Víctor Sarnaglia. Habrá que aclarar que esa no fue la primera reunión de la comisión que tiene agendada la próxima con el fiscal general, Jorge Baclini.

Precisamente en esa reunión que cuestiona Bruera, Sarnaglia admitió sus diferencias con el ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

En la práctica parlamentaria santafesina, si no se pide expresamente las comisiones no cuentan con el aporte de los taquígrafos. ¿Qué pasará en la próxima reunión?