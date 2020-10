Un momento de "Cuidado"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El tecladista y compositor convocó a Julián Baglietto para reversionar uno de sus temas más antiguos, para el que realizó él mismo un videoclip con muñecos vintage. De esta y otras iniciativas presentes y futuras charló Conforti con El Litoral.

El músico, productor, tecladista y compositor argentino Mauro Conforti estrenó el 31 de julio la nueva versión de "Cuidado"; se trata de una canción perteneciente al álbum debut de Mauro, "La vida marciana" (2009, del que tomó nombre la banda acompañante), y fue regrabada como versión aniversario en colaboración con el ex Huevo y ahora solista Julián Baglietto.

El estreno vino de la mano de un videoclip realizado en animación stop motion por el propio Conforti, en los meses de pandemia, protagonizado por figuras de acción de la cultura pop (Gremlins, Fantastic Mr. Fox, Skeletor, Batman, Adventure Time, etc.) que viven el día a día de la cuarentena.

De este proyecto y otros aspectos de su presente artístico habló El Litoral con el artista.

Frecuencia mundial

-¿Por qué elegiste "Cuidado" para celebrar el aniversario del proyecto solista?

-El año pasado se cumplieron diez años del primer disco, "La vida marciana", entonces lo que hicimos fue una celebración con un show en La Usina del Arte, acá en Buenos Aires; y agarramos dos canciones del disco y las volvimos a grabar. Fueron "Sentados en el medio del azar" y "Cuidado", las elegimos como canciones bien distintas: una porque era una de las baladas y la otra como recomendación de un amigo; pero después me di cuenta de que esas canciones se compusieron juntas. Así que medio sin pensarlo son el génesis de mi carrera, cobró otro sentido.

Al sacar la canción ahora cobra otro sentido, se resignifica por completo. Estuve bastante inseguro de sacarla: me parecía que en este momento sacar una canción vieja, que habla de la soledad y la oscuridad, era medio naif. Al salir con el video cobró otro sentido, y le fue muy bien en las plataformas. Estoy contento.

-La otra había salido el año pasado, y esta había quedado pendiente.

-Sí, re pendiente, por eso tardé en sacarla. Antes de que salga saqué el soundtrack de una película, "Torino". Una cosa que estuvo buena fue que justo coincidió la salida del tema con la de los temas solistas de Julián Baglietto, entonces coincidimos en eso.

-Pero cuando lo invitaste a grabarla no había publicado como solista.

-Claro, era el cantante de Huevo.

-¿Y cómo salió esa invitación?

-Tenía ganas de cantarlo con alguien de la nueva generación. Huevo era una banda que la fui a ver varias veces, porque teníamos una amiga y manager en común; una banda con mucha fuerza. A Julián ya lo había invitado a cantar una canción en un show mío hace unos años. No lo dudé: lo llamé, vino, y tenemos la mejor onda, me pareció un pibe súper talentoso y de lo mejorcito de los nuevos.

"Sentados en el medio del azar" la canté con alguien también de la nueva generación pero de México, que se llama Ale Aguirre: es una cantante joven, buenísima.

-Cuando hiciste "Cuidado" nunca se te ocurrió que esos estados de ánimo, que podían ser algo de la intimidad, iba a ser un ánimo mundial.

-Por eso mismo (risas). Tiene como 15 años, es vieja: ya era vieja cuando salió el primer disco. También el video tiene mucho que ver: saco algo que está vibrando en la misma frecuencia que todo el mundo. Es muy loco que sea una canción de hace 15 años.

Rodaje

-¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer el video en stop motion vos mismo, con esos muñecos tan particulares de los 80?

-Se llama necesidad (risas), porque no me quedaba otra. Fue genial, aparte no tenía ni plata para hacerlo, y no quería gastar plata en hacer un video en este momento, para un tema viejo. Me vi encerrado en la cuarentena y empecé a experimentar un poquitito con aplicaciones. Lo que estuvo bueno con eso fue tener un deadline, una fecha límite donde tenía que tener el video listo: la canción ya estaba subida en la plataforma con fecha de estreno.

Empecé a investigar: siempre fui muy curioso con toda la mano artesanal, plástica. Aparte me gustó usar la tecnología al servicio de la artesanía. Hice stop motion con los muñecos que tenía en mi casa, todo hecho a mano, a escala. Fue un planazo para eso días de julio: en el encierro no hacía otra cosa más que animar.

-Es la tecnología con lo analógico del muñeco.

-Yo soy un poquitito eso: lo analógico pasado por lo digital. Yo soy bastante analógico (risas), pero no reniego de lo digital.

-Los muñecos los tenías todos, ya te los envidia mucha gente.

-Sí, es mi colección, que tengo en mi casa. El Gremlin es un regalo de una muy amiga mía, me lo regaló para mi últimos cumpleaños. A medida de que fui filmando se me fue ocurriendo la historia, no la tenía en la cabeza. Lo primero que filmé fue El Fantasma de la Ópera, que no tenía nada que ver con la historia; después filmé al Gremlin y dije "es el protagonista". Después pensé en cómo hacerlos interactuar, me acostaba y pensaba que el personaje tenga vecinos, y se me fue construyendo mientras iba filmando.

El legado de Jim

-En "El encanto bajo el mar" ya habías interactuado con muñecos estilo Muppets, y la hija de Jim Henson lo comentó.

-Eso fue un flash total, hermoso. Fue parecido el proceso creativo, porque los muñecos los hicimos nosotros, fue un video indie. El que lo ve dice "se gastaron fortunas"; no, lo hicimos mirando tutoriales de YouTube, con un nivel de detalle obsesivo. Tuvo las mejores felicitaciones.

Cuando salió el video lo mandé a la Fundación Jim Henson por mail, como para probar, a ver qué onda (risas). A los dos días llegó un mail de alguien de prensa, diciendo que les había encantado y que se lo iban a mandar a la familia Henson. Después llegó un video de Cheryl Henson, que le había encantado el video, para mí eso fue el mejor premio que pudo haber tenido: un homenaje a los Muppets hecho viendo tutoriales que quedó al nivel de Henson, que es uno de mis ídolos, que inventó un imaginario que me acompañó durante toda mi vida.

Más premio aun fue cuando viajé en gira a México y al terminar me fui unos días a Nueva York con la marioneta. Les mandé un mail y me invitaron al taller donde hacen los Muppets: fue un flashazo total, me saqué fotos con los muñecos.

-Es una continuidad estética de una época, que cierta generación la entiende enseguida.

-Siempre está presente en lo que hago. Siempre lo pienso para las nuevas generaciones que no lo conocen: conózcanlo. Es un poquito de enseñanza.

-Como el "Te lo perdiste por Millennial" de "Sobredosis de Sobredosis".

-Claro. Siempre para mí está la esperanza de que alguien nuevo descubra este tipo de cosas, como yo cuando era chico descubrí cosas que no eran de mi época y me formaron.

-Todos aprendimos de alguien que nos contó de lo que había antes.

-No soy muy amigo de las modas, me las invento yo (risas).

Arriba del Toro

-¿Cómo fue hacer la banda sonora de "Torino"?

-Estudié una carrera de música clásica, donde todo eso me quedaba pendiente dónde ponerlo (si bien no es un disco de música clásica, sí instrumental). Soy muy fanático de los soundtracks, tengo muchos, tengo mis compositores favoritos; en el video de "Cuidado" se ven un montón películas: me gusta mucho el cine.

Surgió de la colaboración con mi amigo Agustín Rolandelli, que fue director de varios videos ("El encanto bajo el mar", por ejemplo). Hizo esa película hace un tiempo, "Torino", un documental sobre la carrera que corrieron en Nürburgring (Alemania) con el Torino. La hicimos con Ezequiel Cronenberg, que es el bajista de la banda. Agustín me dio una referencia que después se la desvirtué completamente: era la música de "El affaire de Thomas Crown", y requería que represente la velocidad de las carreras. Es una especie de ensalada de estilos.

Siempre me pareció que no envejecía esa música, que en cualquier momento en que la sacara iba a estar bien. La saqué ahora, nunca encontraba el momento: pensaba en quién iba a escuchar un disco de 18 temas instrumentales. Y le fue muy bien, porque a la película la había visto un montón de gente, y el Torino tiene muchos fans: celebraron que haya salido la música. La tenía arrumbada hace diez años y no la tenía registrada en Sadaic; la registré el año pasado y me encontré con que tenía plata acumulada, no tanta tampoco (risas).

Reset

-El año pasado giraste por Colombia, México y Chile...

-Igual fue un año complicado, fue la antesala a este. Fue muy intenso, hice de todo, pero creativamente no fue tan próspero como este. Porque yo mostré esto de lo que estamos hablando, pero al principio de la pandemia me agarró un ataque compositivo. Por suerte: sé que a otros músicos les costó. Tengo un montón de temas que están esperando ser grabados.

-Te habías ido en la pre pandemia a Mar de las Pampas para componer.

-Ahí arranqué. Fue muy loco, porque empecé el año con la página en blanco: tengo que hacer canciones nuevas, ya venía agotadito de "La Bestia de la Energía", que consumió mucha energía. Tampoco tenía algo de qué hablar, no sabía qué iba a querer decir en este disco. Por un lado decía: "Hablo de lo inconforme que estoy con cómo viene el mundo" (porque así me sentía), pero ya es un cliché hablar de la tecnología, es un plomo.

Arranqué yéndome a la costa en marzo, venía de una gira en México en enero, pasé Año Nuevo allá: por suerte pude estar allá, vino mi mamá y estuvo buenísimo; fue como una gran despedida por el momento de las giras. Fui a Mar de las Pampas, a una casita en el medio de la playa que es increíble, ya había ido una vez. Me vine con cinco temas, y apenas llegué fue lo de la pandemia, y seguí con la composición. Tomé el envión, con mucho miedo en el primer mes.

Ahora ya tengo 16 temas, y ya hablan de algo en común, hay un concepto. Eso es lo que quería: porque podía hacer canciones y sacarlas en singles (seguramente salgan algunas como singles y después el disco). Pero estoy un poco en contra de eso: me gusta que el disco sea una obra integral, pasar a otra idea, otra película. Bueno, esta película va a ser más de ciencia ficción que todos mis otros discos (risas).

Perspectiva

-Ya pasaste la década como solista. ¿Qué síntesis podés hacer de este viaje desde "La vida marciana" para acá?

-Un viaje insólito. El viaje de los cambios, porque empecé con esto en otro mundo, antes de las redes sociales. Entonces fue también un viaje de adaptación y de mutación, pero creo que la estética siempre estuvo ahí, y lo dejo muy en claro con este último video; donde trato de resumir todo lo que pasó hasta ahora, porque está metida mi historia: están las películas, los videos míos y mi estado actual.

Hubo que adaptarse mucho, de cómo mutó la industria, cómo se consume música en este tiempo. A la vez estoy súper agradecido de pertenecer a esta época: estoy contento de ser viejo (risas).

-Viste un montón de cambios: en ese tiempo la industria cambió como tres veces.

-Claro. También las cosas que hicimos: los Muppets, las colaboraciones, cantar con Fito (Páez). Estoy muy agradecido de todas esas cosas que viví y que están dentro de la nave espacial de La Nave Marciana.