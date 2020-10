https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 06.10.2020 - Última actualización - 10:27

10:11

Coronavirus en Santa Fe

Así es el paquete de medidas para sectores afectados por la cuarentena

Aportes no reintegrables y condonaciones de impuestos municipales para las actividades que no pudieron trabajar desde marzo. Además de subsidios para centros culturales, clubes y el transporte.

Este martes por la mañana el municipio de la ciudad de Santa Fe anunció una serie de medidas económicas para ayudar a sectores perjudicados por la aplicación de la cuarentena en el país, que no pudieron retomar sus actividades desde marzo. Se anunciaron condonaciones y exenciones tributarias de Derecho de Registro e Inspección (DReI) y Tasa General de Inmuebles (TGI) para: Beneficiarios: hoteles, hosterías y residenciales; Agencias de viajes; servicios y salones de fiestas, peloteros, discotecas; Canchas de Fútbol 5; Servicio de transporte escolar. Esta medida involucra al sector gastronómico que también tendrá beneficios en el pago del impuesto por bromatología y la alícuota por el uso del espacio público. Además, de la excensión de la tasa de Fiscalización a Transporte Escolar: destinado a los contribuyentes que desarrollen las actividades obligadas al pago. Aportes Al mismo tiempo, se dispusieron una serie de aportes no reintegrables para tres sectores: Jardines maternales.Aporte no reintegrable. Suma equivalente al 30% del sueldo mínimo de un empleado de comercio por cada trabajador registrado. Vigencia: desde octubre de 2020 hasta que se restablezca la actividad presencial. Centros culturales. Tendrán un aporte de 15 mil pesos mensuales, por tres meses para quienes estén registrados en la secretaría de cultura de la ciudad. Clubes. A las instituciones deportivas con menos de cinco mil socios, habrá un aporte de 50 mil pesos a pagar en dos cuotas mensuales para aquellos que cuenten con personería jurídica Moratoria (deudas abril / agosto 2020) Derecho de Registro e Inspección. Derecho de Concesión y Transferencia de Licencias de Taxis y Remises. Registro Municipal de Habilitaciones Especiales. Los contribuyentes podrán adherir a este plan de regularización tributaria por un término de 60 días corridos desde su entrada en vigencia. Servicio de Transporte Público de Pasajeros. Se otorgará un subsidio a cada empresa conforme al corte del boleto secundario que tuvieron en 2019. Declaraciones Los anuncios estuvieron encabezados por el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón. El mandatario estuvo acompañado de la Secretaría de Hacienda, Carolina Piedrabuena y el secretario de Gobierno, Nicolás Aimar. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA