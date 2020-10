https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 06.10.2020

11:25

El mandatario municipal criticó las medidas Jatón, sobre el paro de municipales: "Es inaudito, incomprensible y no tiene sentido"

El intendente de Santa Fe anunció este martes un paquete de medidas para los sectores más afectados por la cuarentena. En la conferencia, se le preguntó por el paro que se encuentran realizando los empleados municipales.

Al respecto, Emilio Jatón explicó: “Quiero ser claro, desde que asumimos los empleados municipales cobraron antes de que finalice el mes. Nunca se puso en juicio el tema de pago de salarios. Para nosotros es primordial que los trabajadores cobren en tiempo y forma”.

“Yo en este momento tengo que tomar aire para no contestar todo lo que siento. Es un paro inaudito, incomprensible y que no tiene ningún tipo de sentido” Emilio Jatón.

Luego, aclaró: “Hay discusión de paritarias y hay diálogo directo con ASOEN a diario. Estamos en época de pandemia y todos intentamos ser solidarios, quiero que le expliquen a los santafesinos por qué es el paro”.

Y dijo: “Este no es el camino que nosotros queremos emprender. No lo entendemos. Los salarios se pagan en tiempo y forma. No sucede lo que se dice, los invito a recorrer los talleres y hablar con los empleados. En el 2019 la situación era peor”.

Por otra parte, Nicolás Aimar, secretario de Gobierno, declaró sobre las supuestas bajas en la cantidad de empleados de la municipalidad: “Hay procesos jubilatorios que son habituales. En los últimas 8 años ingresaron 4 mil personas y eso es insostenible. Eso no quiere decir que se reemplace personal municipal con personal terciarizado”.

Y finalizó: “Seguimos apostando al diálogo. Hay una oferta sobre la mesa y no hay mucho margen para mejorarla”.