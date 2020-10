En el Senado: el oficialismo logró aprobar la designación de jueces

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El bloque de senadores del Frente de Todos logró aprobar 28 pliegos de jueces y fiscales mientras que en Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal votaron divididos.

Los pliegos, que fueron dictaminados días atrás por la Comisión de Acuerdos en una serie de audiencias a las que la oposición se negó a asistir, resultaron aprobados con 40 votos afirmativos, cuatro negativos y 16 abstenciones.

El voto dividido por parte de la oposición se debió a una pelea interna que tuvo lugar horas antes de la sesión en el interbloque de Juntos por el Cambio debido al acompañamiento al nuevo decreto parlamentario de sesiones "virtuales" que habilitó mayor presencia física en el recinto.

Según supo NA, hubo una fuerte discusión en la reunión del interbloque, con objeciones al nuevo acuerdo que cerró el jefe de la bancada, Luis Naidenoff, con el oficialismo, lo que llevó a varios senadores a ausentarse de la sesión en señal de malestar, entre ellos Martín Lousteau, el más crítico de esa decisión.

Por esa razón, mientras el Frente de Todos hizo uso de su mayoría para aprobar los pliegos, en Juntos por el Cambio se dio el voto negativo de Esteban Bullrich y Stella Maris Olalla, que se sumaron a los de Juan Carlos Romero y Lucila Crexell, del Interbloque Federal- mientras que el resto de la bancada se abstuvo y se ausentó.

Traslados

Entre los pliegos aprobados estuvieron los de las juezas Verónica Skamata y Zunilda Niremperger, quienes habían sido trasladadas por decreto a sus cargos actuales por la gestión anterior, al igual que Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, eje del conflicto entre oficialismo y oposición por la pelea judicial.

Al respecto, la oficialista Anabel Fernández Sagasti argumentó que esas dos magistradas concurrieron a la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos, a diferencia de Bertuzzi, Bruglia y Castelli que "decidieron no asistir para considerar sus traslados".

Sagasti también subrayó que a las audiencias no concurrió "el bloque macrista", a lo que Laura Rodríguez Machado, de Juntos por el Cambio, respondió con ironía: "El bloque macrista no asistió porque las audiencias públicas no cumplieron" con el reglamento.

"Jamás en la historia del Senado se llamó a un juez trasladado a dar explicaciones de nada", indicó la opositora y agregó: "A través de esta jugarreta el oficialismo viola el principio de juez natural. Estas son las razones por las que no asistió el bloque macrista o Juntos por el Cambio".

A su turno, Romero justificó su rechazo a los pliegos tras señalar que "el kirchnerismo tiene esa vocación de que los jueces que dictan fallos favorables son los correctos y los que no son incorrectos" al tiempo vinculó a los postulantes aprobados con ese espacio político.

Giubergia

El Senado realizó un minuto de silencio y rindió homenaje al ex diputado nacional de la UCR por Jujuy Miguel Giubergia, que falleció este jueves a causa del Covid-19, a los 67 años. Visiblemente emocionada, la senadora de la UCR Silvia Giacoppo, pronunció un discurso en el que despidió a Giubergia como "gran militante, padre y amigo, un hombre que enarboló las banderas de la lucha desde muy joven".

Tensión con la Corte Suprema

En medio de la tensión con la Corte Suprema, el Gobierno finalmente no participó de la reunión que convocó el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, para avanzar en la coordinación del trabajo en los juicios por delitos de lesa humanidad, mientras que tampoco concurrió la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien había solicitado el encuentro.

A la reunión no asistieron la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco y el juez de la Cámara Federal de Casación Alejandro Slokar, como tampoco Carlotto y otros representantes de organismos de derechos humanos alineados con Cristina Kirchner.

Mediante una carta, Losardo y Pietragalla que difundieron por la mañana avisaron que no iban a participar de la reunión convocada para las 15 en Tribunales por considerar que se trató de una invitación "oportunista".

El faltazo de los funcionarios de la gestión de Alberto Fernández sumó mayor tensión con la Corte, en momentos en que sigue escalando el conflicto con el máximo tribunal, luego de que aceptara el per saltum solicitado por los tres jueces que el oficialismo busca desplazar luego de sus traslados durante el macrismo, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.