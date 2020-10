Los Pericos te sacan a pasear

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La banda propone para el viernes 16 un streaming desde la intimidad y el clima de fogón, antes de debutar en el formato autoconcierto. De todas estas novedades y proyectos futuros dialogó con el Litoral Juanchi Baleirón, cantante y guitarrista de la agrupación.

El próximo viernes 16 de octubre Los Pericos realizarán una experiencia única e irrepetible por streaming, donde el público los acompañará desde sus casas pudiendo ser testigo de la dinámica mas íntima de la banda.

El grupo, que se encontraba de gira en Estados Unidos al inicio de la pandemia, regresó a la Argentina teniendo que cumplir el aislamiento obligatorio y varios integrantes decidieron hacer la cuarentena preventiva conviviendo en el mismo hogar. Fueron días donde abundaron los asados, las charlas y por supuesto la música.

Siete meses mas tarde y con gran expectativa, se reunirán en este rito de celebración con la calidez y la energía contagiosa que los caracteriza, cumpliendo los protocolos necesarios. No faltarán las canciones en el fogón, el mítico asado y las anécdotas mas picantes que todos los espectadores esperan.

De este encuentro y varias novedades más conversó El Litoral con Juanchi Baleirón, cantante y guitarrista de la formación.

Desde el asador

-¿En qué va a consistir este "Asado con amigos" por streaming? ¿Cómo fue animarse y qué prepararon para este espectáculo?

-Lo que hay son estas nuevas formas y herramientas que son para aprovecharlas. Olvidémonos por un rato de los conciertos en vivo y en directo; estos van a ser en vivo pero a distancia; y buscando la forma de que sea diferente: que sea cercano, cálido, que tenga que ver con cómo la gente lo va a ver: no va a ver la transmisión en un estadio; va a estar en su casa, tranquilos: en el fondo, en el living, tomando o comiendo algo con amigos.

La idea es entrar a la casa a través de un asado que generamos nosotros acá: el típico encuentro social argentino es el asado, con parientes, con amigos, con compañeros. Es como darle ese entorno de relax, con una lista de canciones ideal, de clásicos; algunos temas que hace un tiempo no tocamos, con diferentes momentos.

Va a tener como cuatro momentos básicos: uno que es un set bien acústico; otro con canciones pegaditas una con otra; otro que es bien electrónico, con versiones bailables y más experimentales, que está buenísimo; otro va a ser un set estándar clásico, de banda full. Y va a cerrar con una especie de fogón, más informal, con los tamborcitos y guitarras, dándole un énfasis de amigos, esa atmósfera que queremos transmitir.

Obviamente vamos a tener toda la calidad de audio e imagen, todo perfecto, pero tenés que darle algo extra, algo creativo, humano, cercano: son las claves para que estos streamings funcionen y vos ofrezcas algo diferente. No podés hacer un show como el del año pasado, porque competís con vos mismo: ya lo vieron, y lo tienen gratis en YouTube. Acá es algo único, especial, irrepetible: eso está buenísimo, es lo lindo de toda esta cuestión del desafío, de ponerle creatividad e ingenio, que es una forma de verlo completo; aprovechando que podés tener cámaras en diferentes lugares, y cambiar de set, para sacarle jugo a esto.

-Después de tantos años de carrera es un nuevo debut para ustedes hacer un show en una quinta.

-Somos una banda que constantemente se ha reinventado: hemos pasado por etapas lindas, hermosas, duras, desafiantes: ya estamos curtidos. Seguimos juntos, nos divertimos; son 34 años que vamos a cumplir en diciembre, ininterrumpidos: más de la mitad de nuestras vidas siendo Pericos. Esto es algo más que nos encanta. Siempre tuvimos "hormigas en el culo" (risas), inquietud de querer hacer cosas diferentes y no estar repitiendo lo de siempre. Hay canciones que a esta altura no podés dejar de tocarlas, porque ya estás en la categoría de banda clásica; pero hay que tratar de salir del lugar de confort, sentir el sano nervio de verte en algo nuevo.

Automotores

-Al día siguiente debutan en el formato autoconcierto, en el Mandarine Park.

-Sí, va a estar buenísimo. Es un poco más cerca, porque la banda va a tocar en vivo y la gente va a estar en los autos. Va a ser muy entretenida la cuestión de tener nuevamente dos shows en un fin de semana (risas), parece que estuviéramos en el año pasado. Hay que aprovechar: uno hace música que es arte, cultura; pero es entretenimiento: la gente necesita esa onda fiestera, que contagie.

Los shows nuestros alegran: seas o no fanático, un show de Pericos te lleva a pasear: ahí te tiré el título de la nota (risas). Tenemos esa vocación de entretener: cualquier posibilidad que tengamos, por más pequeña o remota (como justamente un show remoto), le vamos a sacar el jugo y meterle ganas.

-Va a ser raro con los autos, con bocinazos en vez de aplausos.

-Rara es esta vida desde marzo. La frase que me pone los pelos de punta es "la nueva normalidad": se me eriza la piel. Esto no es normalidad, es una cotidianeidad, un nuevo día a día. Pero no es normal: normal era hasta marzo; y será cuando acabe esto y tengamos la inmunidad adquirida por una vacuna o porque sí. En esta situación parto por default que todo es raro, así que si aparece algo que se parezca un poco a la normalidad, como estos conciertos, aplaudo.

-Ustedes venían de gira y se empezó a cerrar el mundo, volvieron y se encerraron juntos a hacer la cuarentena en convivencia.

-Nos cerraron las fronteras en la espalda en Estados Unidos. Nosotros por cuestión lógica tuvimos que hacer la cuarentena sí o sí, antes de que se declare la cuarentena general. Llegamos y fuimos a mi casa, porque es grande y cómoda; y no estaban mis hijos, que estaban con la mamá. Había que hacerlo en un hotel o en una casa: "Vamos a casa", listo, estuvimos 15 días geniales, la pasamos muy bien, nos divertimos mucho: hicimos un par de lives, uno para la Fundación Sí. Estuvo completito, una convivencia muy sana y linda.

-Lo cual habla muy bien de la relación de la banda, porque hay que seguir full time 15 días más juntos.

-Cuando me preguntan de los logros, camino recorrido, premios, nominaciones, ventas, digo: "Todo eso es genial, y nos da de comer. Pero lo esencial es que tenemos una sana convivencia y un respeto enorme por el otro". Son 34 años ininterrumpidos, no hicimos un break de dos años. Tocamos siempre y nos gusta, nos divierte y nos llevamos bien, que es lo importante.

Seguir activos

-¿Cómo fue mantener el contacto en esos meses de separación hasta que pudieron volver a juntarse?

-Nos volvimos a juntar para los ensayos del Cosquín Rock y el Pre Cosquín, hace como dos meses: eso fue buenísimo. Con todo el protocolo, por derecha, bien hecho, siguiendo la reglamentación. Hicimos dos shows muy lindos: el Pre Cosquín con invitados: "Pericos and New Friends". Lo hicimos con gente genial, querida: Germán Daffunchio a distancia, grabó una pista y la mandó, lo mismo que Lula Bertoldi, Agarrate Catalina de Uruguay, Matamba de Bolivia, Tito (Fuentes) de Molotov, de México. Después presenciales estuvieron Juliana Gattas de Miranda!, Santi Motorizado y Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia. Así que hicimos un lindo set.

Después hicimos el propio Cosquín que estuvo genial, y ahora se viene esto. Después tenemos otro para Chile, en noviembre; lo habíamos suspendido porque Gastón (Gonçalves, bajista) tuvo síntomas: al final por suerte dio negativo, pero los resultados los daban muy cerca de la fecha, estábamos muy jugados, y lo pudimos pasar para después.

Mientras seguimos en contacto constantemente, grabando cosas: hicimos un tema de David Bowie, grabamos con los Rabanes de Panamá un tema de Roberto Carlos; hicimos otro tema de los Stones para el Día del Amigo, otro para el Día del Padre. Hicimos varias cosas como regalitos para los seguidores.

Hicimos una serie de varios vivos por Instagram, cuando eran novedad: se armaron lindas charlas, contábamos anécdotas, situaciones raras. Y el Topo (Ariel Raiman), nuestro baterista, sacó un documental muy lindo: el hace siempre un resumen mensual y acá lo compiló todo e hizo un gran resumen en la carrera de Pericos.

-¿Dónde se puede ver?

-En YouTube, en Pericos Web TV: están los capítulos mensuales y el documental.

Al estudio

-"Soundamérica", el último álbum de estudio de ustedes, está cumpliendo cuatro años. ¿Hay ideas para abordar nuevo material original?

-Hay material original, bastante avanzado. Y después tenemos otra idea de la compañía, muy interesante, de hacer un disco de grandes hitos de la música latinoamericana de todos los estilos, no sólo del rock y el pop, y hacerlas propias. Buscarles la vuelta para que no te quede exageradamente raro ni ridículo, sino como un traje. Canciones que puedan ser de Roberto Carlos, Sandro, Palito Ortega, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Nino Bravo, Raphael. Buscar por los lados más raros y hacer esas canciones con el sonido de Pericos. No hacer "El día que me quieras" o los clásicos boleros.

-Que no estén tan versionados.

-Claro: "Otra versión de esto no, basta". No, buscarle la vuelta.