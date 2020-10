https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 09.10.2020

18:55

El Consejo Ejecutivo provincial dejó abierta la posibilidad de acuerdo a nivel provincial, departamental y distritales. Las internas están convocadas para el 20 de diciembre pero serían de imposible realización.

Renovación de autoridades El PJ buscará lista de unidad El Consejo Ejecutivo provincial dejó abierta la posibilidad de acuerdo a nivel provincial, departamental y distritales. Las internas están convocadas para el 20 de diciembre pero serían de imposible realización. El Consejo Ejecutivo provincial dejó abierta la posibilidad de acuerdo a nivel provincial, departamental y distritales. Las internas están convocadas para el 20 de diciembre pero serían de imposible realización.

El Consejo Ejecutivo provincial y los secretarios departamentales del Partido Justicialista santafesino acordaron trabajar para lograr listas únicas para la renovación de autoridades y evitar la elección interna convocada para el 20 de diciembre.

La reunión de este viernes contó con la sola presencia del presidente del partido, Ricardo Olivera, en la sede de calle Crespo y los dirigentes y legisladores participando desde sus oficinas o domicilios. Olivera transmitió la decisión del Consejo Ejecutivo nacional que conduce José Luis Gioja de evitar la interna y sellar el respaldo tanto al gobierno nacional como a los provinciales donde haya administraciones justicialistas como el caso Santa Fe.

El plazo para lograr la unidad es el 6 de noviembre, fecha estipulado por el cronograma electoral. A nivel nacional, Gioja y buena parte de la dirigencia impulsa que sea Alberto Fernández el futuro presidente del PJ. En la provincia, el gobernador Omar Perotti le ha dicho a dirigentes partidarios que él no tiene la aspiración de presidir el PJ santafesino y que opta por destinar sus energías a la conducción de la provincia.

En caso de que en Santa Fe no haya unidad, la decisión sería postergar hasta el año venidero las elecciones que coincidirían con el calendario electoral de renovación de legisladores nacionales y de concejales y presidentes comunales en la provincia.

Los dirigentes justicialistas se comprometieron a trabajar tanto a nivel provincial como departamental en lograr listas comunes. "Es difícil pero no imposible" destacó Olivera ante El Litoral. El presidente partidario admite que en diciembre no se podrá votar porque sería incongruente abrir escuelas para un acto electoral cuando aún no hay clases presenciales.

En la reunión justicialista se optó -por ahora- no diferir las internas en busca de la unidad. La semana venidera habrá una primera reunión entre referentes partidarios para iniciar las conversaciones.

Por otro lado, el PJ santafesino resolvió participar del acto virtual del 17 de octubre en apoyo al gobierno nacional que motoriza la CGT. Los cuadros técnicos informáticos explicaron a los dirigentes los modos de participación en ese acto en la fecha emblemática del nacimiento del peronismo.