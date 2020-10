https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 10.10.2020 - Última actualización - 4:16

4:06

Todos los bloques coinciden en la necesidad de que Santa Fe tenga una norma propia para cumplir los lineamientos establecidos por la norma nacional. Sin embargo, las diferencias están en cómo se aplicará y con qué actores del sistema educativo. Tres horas de ponencias.

El tema dividió a Diputados ESI: Acuerdos y desacuerdos Todos los bloques coinciden en la necesidad de que Santa Fe tenga una norma propia para cumplir los lineamientos establecidos por la norma nacional. Sin embargo, las diferencias están en cómo se aplicará y con qué actores del sistema educativo. Tres horas de ponencias.

En la modalidad de trabajo virtual acordada por la Cámara de Diputados primero se votan los proyectos y se deja para el final las exposiciones en aquellos temas en que los bloques quieran exponer. El último jueves, así se votó el proyecto ESI (por Educación Sexual Integral) como se lo define en los pasillos y en redes. El objetivo es regular el derecho de los niños y adolescentes a recibir ese tipo de educación laica "con perspectiva de derechos humanos, género y diversidades sexuales" en todas las escuelas de la provincia.

El expediente votado fue elaborado por la mayoría de la Comisión de Educación en base a cinco proyectos encabezados en las firmas por Gisel Mahmud (PS), Agustina Donnet (Igualdad), Betina Florito (Somos Vida), Leandro Busatto (PJ) y de la bancada de Somos Vida y Familia que integran Nicolás Mayoraz, Natalia Armas Bellavi, Juan Domingo Argañaraz y Walter Ghione. En los dos primeros proyectos confluyen firmas de varios bloques entre Frente Progresista y justicialista.

Después de la votación, hubo tres horas de fundamentaciones donde quedaron expresadas las diferentes miradas sobre el tema. La sólida mayoría la conformaron los votos del Frente Progresista, el justicialismo , los dos bloques de izquierda y sectores de Juntos por el Cambio. En cambio, la férrea oposición al dictamen fue expresado por todos los integrantes de los bloques de Somos Vida y Somos Vida y Familia más los macristas Ximena Sola y Gabriel Chumpitaz. De la mano de Amalia Granata, los dos primeros bloques lograron 300 mil votos en las elecciones los que le dio lugar en Diputados a ese espacio que milita temas desde posiciones religiosas. Fue gran parte de su base electoral y desde allí se pararon a la hora de cuestionar duramente el texto votado, especialmente en boca de Mayoraz. En cambio, el voto de la mayoría fue fuertemente defendido por las diputadas jóvenes. Hubo encendidos discursos de Mahmud, de Lucila De Ponti (PJ), Silvana Di Stéfano (UCR), Donnet, Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura), Lionella Cattalini (PS) y Busatto, entre otros.

"Hablar de ESI es hablar de derechos, hablar de docentes capacitados, de información científica, de romper mitos y tabúes, es hablar de salud, es romper el silencio y es libertad", subrayó Mahmud. Señaló que en Santa Fe se implementa desde 2008 con el programa "De ESI se habla". Valoró el proceso de participación que tuvo el proyecto y la amplitud de las consultas realizadas por la Cámara. Este ítem fue cuestionado por Somos Vida y Familia al calificarlo de sesgado y para permitir expresarse a los que estaban a favor de la norma.

"Las ausencias educan también y ESI viene a salar años de ausencias" culminó la joven socialista.

"La ESI, junto a la Ley Micaela, son políticas de Estado de transformación cultural más contundentes, porque tiene una incidencia concreta e inmediata en la realidad", aseguró De Ponti. "Esta Ley permite avanzar en la prevención de muchas formas de violencia hacia los jóvenes y entre los jóvenes, ayuda a la detección de abusos infantiles, contribuye a la promoción de la salud y la prevención de embarazos no deseados". Luego, el jefe de la bancada oficialista, Busatto, valorizó el texto "porque consolida derechos y permite avanzar hacia una educación más inclusiva, más participativa, que brinde herramientas para combatir las violencias y los abusos, que incorpore los enormes avances que en nuestro país hemos logrado, como la Ley de Identidad de Género y el Matrimonio Igualitario."

Florito destacó que "la postura del bloque Somos Vida era seguir buscando acuerdos para tratar de que el sector tenga mayor representatividad en la Ley. No lo conseguimos y por eso no acompañamos. Notamos que algunos puntos que solicitamos, como por ejemplo, que se considere a la familia como agente primario de la educación, está desdibujado en la redacción de la Ley; y lo propio ocurre en relación al respeto al ideario de las instituciones". También advirtió que el proyecto "habla de los derechos no reproductivos de las mujeres, cuando sabemos que con eso se hace clara alusión al aborto y desde nuestras convicciones, no podemos apoyar jamás una ley que hable sobre aborto".

Somos Vida y Familia destacó que votaron en contra por entender que "el texto aprobado transforma radicalmente del concepto de familia, incorporando la supuesta enseñanza de "derechos sexuales reproductivos y no reproductivos", dejando a la familia de lado, quitando a los padres el derecho de educar a sus hijos de acuerdo a sus valores y principios éticos y morales, además de abrir de par en par las puertas del aborto a nuestros jóvenes consagrando falsos derechos a tomar decisiones reproductivas libres". El sector valorizó su proyecto propio "fundado en principios con un sólido sustento científico y un sólido sentido de familia, defendiendo el derecho de los padres y las instituciones a educar según sus convicciones".

Algunos alcances

El proyecto girado al Senado, donde la bancada justicialista tiene iniciativa propia, contempla entre sus artículos que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen derecho a recibir educación sexual integral laica, con perspectiva de género y diversidades sexuales en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal, privada, cooperativa y social, conforme a su desarrollo atendiendo a su realidad sociocultural y según sus necesidades. Esta será de carácter obligatorio, para todos los niveles incluido el superior de formación docente y educación técnica.

El proyecto crea en el ámbito del Ministerio de Educación el programa de ESI a fines de diseñar, implementar y evaluar las acciones desplegadas en toda la provincia. También crea la Dirección Provincial de Educación Sexual Integral como autoridad de aplicación de la norma.

La norma define por Educación Sexual Integral "al conjunto de actividades pedagógicas que articulan aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, éticos y jurídicos, para garantizar el derecho a la construcción de subjetividades solidarias, a respetar y ser respetado en las creencias religiosas, pertenencias culturales, identidad de género y orientaciones sexuales; y destinadas a brindar contenidos tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo integral de las personas y la difusión y cumplimiento de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, definidos como inalienables, inviolables e insustituibles de la condición humana".