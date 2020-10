Cuestionan la administración de justicia en determinados casos de "violencia de género"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los abogados Raúl Berizo y Germán Corazza afirman que "la mera denuncia se convierte en elementos de convicción suficiente para la condena social, primero, y, casi seguro, jurídica, después. Hay casos –afirman- en que el investigado queda detenido preventivamente sin ningún tipo de fundamento serio; la sentencia previa en la víspera".

"El problema de los casos de violencia de género parte desde la misma etimología de la palabra (género). La violencia es violencia, sin distinción. Históricamente, así se lo denominó en sus inicios, en la Convención de Belém Do Pará. Allí se individualizó que era sólo para la mujer, pese a que binarizar la cuestión, en virtud de los positivos avances en materia de reconocimientos de derechos a la identidad y autopercibimiento en relación a la cuestión, también se deben incluir a los mismos y/o a la totalidad de personas que se consideran heterosexuales masculinos", opina Raúl Berizo, quien tiene una vasta trayectoria como abogado defensor en la región.

Sentado a la mesa de su céntrica oficina, este profesional se muestra preocupado porque asegura que "la balanza de la justicia parece estar inclinada por momentos. Hoy la mujer en determinados casos pareciera se encuentra en un peldaño superior en relación a la protección jurídica.

El llamado históricamente sexo débil entendemos, que tal vez, ya no lo es tanto y que en determinados casos han una desviación en los valores a través de interpretaciones equívocas de las leyes que indicarían un favorecimiento de la situación percibiéndose en dichos casos, como invertidas la debilidad histórica.

Existen muchísimas leyes que han reconocido legítimos derechos de género, tal vez, se pretendió la igualdad entre los seres humanos, desvirtuándose en determinados casos por un análisis sesgado por una mala interpretación. Pero, nos preguntamos y surge claramente en la actualidad que se han soslayado ciertos derechos en gran parte de la sociedad a la cual le fue otorgada. La historia pendular de la evolución jurídica indica que uno de los extremos está en su punto máximo y ciertos actores del sistema deberán aggionarse al verdadero camino de la búsqueda de la justicia y no vincular los progresos jurídicos con discusiones que esmerilen la igualdad entre todos los integrantes de la sociedad.

"En la actualidad los progresos han sido importantes. La mujer ha conseguido conquistas fundamentales luego de largos años de lucha. Lo que mi estudio quiere también advertir, que en un estado democrático de derecho todos tenemos derechos y garantías que nos asisten en cualquier proceso, y estamos observando tergiversaciones preocupantes. Una persona denunciada, muchas veces por cuestiones de fondo patrimoniales, o meramente de odios personales, termina como con una especie de sentencia previa, por la posición que han adoptado irreductibles, insensibles al valor justicia y de interpretaciones ideologizadas, que afectan la vida, su buen nombre, imagen, honor por el resto de su existencia. Por eso, este llamamiento a ser responsables en la administración de justicia. También, nos encontramos con funcionarios judiciales que por ascender o progresar en la carrera finalizan adoptando posiciones que ni siquiera se los ve convencidos. Esto es el adn de desviaciones de los sistemas judiciales", afirmó Berizo.

"Hay muchas personas que se están autoconvocando para formar grupos y buscar este objetivo de igualdad ante ley", explica.

El Dr. Raúl Berizo de dilatada y rica carrera profesional contó que ha observado este fenómeno a lo largo de sus 38 años de profesión. "La justicia del ebe ser igual para todos; no sólo ante Dios, visto desde el derecho natural, sino también en nuestras leyes, en los tratados internacionales, y fundamentalmente en la realidad de la aplicación de justicia".

El Dr. Germán Corazza comparte lo que esgrime el Dr. Berizo. Es un abogado más joven, pero con las mismas ideas. "Queremos marcar que en algunas circunstancias se dan claras situaciones de injusticia. Casos en que la mera denuncia equivale al dictado de medidas cautelares < >, no pudiendo dejar de recordar que se priva de la libertad a una persona que aún no fue sometida a juicio, ni condenado, tal cual requiere la Constitución Nacional, lo que equivale a una vulneración de derechos consagrados. Son situaciones de gran injusticia, en las que una persona sometida a proceso se lo priva de uno de sus bienes más preciados < > desde el inicio de la investigación.

Cacería

"En este momento, hemos pasado de un proceso que debería ser de total garantía a un proceso con marcados tintes de inquisitivo, una caza de brujas", enfatiza el Dr. Berizo.

Irregularidades

Los profesionales cuestionaron duramente "las formas de realización de una de las herramientas fundamentales en los casos de violencia de género: las declaraciones testimoniales de menores en Cámara Gesell, como anticipo jurisdiccional de prueba, porque se llevan adelante en clara confrontación con los protocolos nacionales e internacionales y leyes dictadas en relación al modo y forma en que deben realizarse y que la Argentina adhirió institucionalmente".

A modo de ejemplo indicaron que "dicha prueba trascendental para la suerte que corre una persona en el marco de un proceso penal, se desarrolla a través de un cuerpo de psicólogos que son parte del propio Ministerio Público de la Acusación, organismo que investiga, aunque la legislación establece que debe ser realizada por un cuerpo de profesionales de un organismo independiente, objetivo, imparcial, distinto (al que investiga). Esto es un atropello escandaloso a la dignidad de la persona, al derecho de la defensa en juicio y al debido proceso legal. Se agrava la situación cuando, es un mismo psicólogo que analiza en una entrevista previa la viabilidad de sometimiento de un menor a una Cámara Gesell el que luego hace la prueba en ese ámbito. Es decir, es como si el profesional que te coloca la anestesia te interviene quirúrgicamente".

Imputado presente

"Los psicólogos y psicopedagogos deben estar inscriptos debidamente ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia", reafirmó el Dr. Berizo. "Para eso hoy se hacen reuniones previas multipropósito, que los fiscales tratan de evitar. Es el juez al que denominamos de garantías el que debe resolver, pero entiendo que de garantías hay muy poco. Resulta llamativo la falta de apego a las garantías y la ley de algunos magistrados. Hemos hecho oportunamente presentaciones al respecto", criticó.

Más adelante, los profesionales opinaron, que que el imputado debería estar presente (en una sala contigua o a través de la aplicación Zoom) en la cámara Gesell. "Muchas veces la víctima pasa a ser victimario a la sazón de falsas denuncias. Por eso esta fuerte advertencia de las actuales falencias que padece el sistema", manifestaron.

"Hay fallos que establecen que el imputado debe estar presente en esa medida, porque hace a su derecho de defensa en juicio. Está dividida la jurisprudencia. En la judicatura algunos lo consideran una participación necesaria", enfatizaron.

Presunción de inocencia

En otro tramo de la charla, señalaron que "los imputados no debieran quedar detenidos durante el proceso si no hay elementos probatorios contundentes, precisos. No nos olvidemos que la norma legal es la de transitar el proceso en estado de libertad y, la excepción, en casos muy puntuales, es la detención, la prisión preventiva efectiva. Porque los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, es decir, actualmente, se está tendiendo a utilizar la excepcionalidad como regla".

"Hay que cambiar la forma en que los jueces encaran la primera instancia -añadió-. La Corte trabaja muy bien en ese sentido. Trata de ir enmendando y sacando protocolos y reglamentación para adaptarse a la realidad que muta constantemente. Los cambios deben pasar por la legislatura y deben ser profundos. En los países del primer mundo no existe la prisión preventiva, sino un pequeño proceso muy corto. Tal vez, el pago de una fianza. Sólo hay que asegurar que la persona se presente en juicio en tiempo oportuno y no entorpezca la investigación, lo cual debe ser debidamente acreditado y no ensayos globales muchas veces carentes de sustancialidad fáctica. Y eso es lo que se debe hacer si queremos evolucionar".

"Estamos de acuerdo con que a la víctima se la proteja y se la contemple en todo sentido. También es importante que se contenga al investigado. Se debe determinar la culpabilidad o la inocencia en juicio, cosa que en estos procesos parecen determinarse anteriormente".

Juicios abreviados

El doctor Berizo pidió que se trate de "ordenar" el proceso judicial. "En 2014 se puso en práctica este código y todavía no se ha terminado de interpretar cómo debe aplicarse. Después de tanto tiempo hay suficiente práctica. Hay que analizar las estadísticas. Hay un porcentaje alto de condenas por juicios abreviados. Es muy sencillo. Por ejemplo, a alguien lo imputan de un delito que puede tener una pena de 12 años de prisión y le ofrecen bajar a 8 años. La persona termina aceptando. Sin dudas, nos estamos acercando mucho a un sistema de perverso.

"Contra las falsas denuncias"

Los letrados manifiestan que "paulatinamente surgen agrupaciones y/o grupos de autoconvocados de personas que tienden a trabajar contra estas injusticias provocadas por las falencias del sistema judicial, todo ello las ha llevado a agruparse tratando de hacer fuerza para lograr una mejor administración de justicia en estos temas definitivamente relevantes socialmente".