Jueves 15.10.2020 - Última actualización - 20:04

20:00

Habló el entrenador de Colón

Domínguez: "Para el fútbol argentino no es bueno que no haya descensos"

El entrenador sabalero dijo que “sentimos que estamos bien preparados”, no se preocupa por no haber jugado amistosos y que la brecha “entre grandes y chicos se hizo muy grande”.

El entrenador de Colón, Eduardo Domínguez, reconoció que “para el fútbol argentino no es bueno que no haya descensos, pienso que se debe penar al club que hace las cosas mal”, durante la conferencia de prensa que dio en el gimnasio Roque Otrino de la institución, luego de 218 días de haber asumido. También dijo que la brecha se hizo cada vez más grande “y eso tampoco es bueno para el fútbol argentino”. “Todos sabemos las dificultades que atraviesan el país y las instituciones. Iniciamos con un plan A para tratar de retener algunos jugadores, pero cuando la situación se extendió hay que entender que la situación económica posibilita que le demos oportunidades a los chicos y como teníamos un plantel extenso, barajamos y dimos de nuevo para reconstruir el plantel”, señaló el técnico sabalero. Tenés que leer Colón-Central: este sábado televisado por el TNT liberado “Me motivó volver a trabajar, a sentirme útil con una propuesta valedera. El club estaba en una situación particular y me dieron muchas ganas de volver. No fue difícil, sabíamos a lo que nos aventurábamos y fue acertada la decisión. Estamos trabajando dónde queremos y cómo queremos”, dijo Domínguez, quien agregó que “me parece normal que el hincha exija que peleemos por algo importante, por un título. Lograr algo no se da de un día para el otro, se da con constancia. Para mí, que Colón haya llegado a una final como la del año pasado, fue algo importantísimo y emocionante también por lo que hizo el hincha”. Sobre la promoción de juveniles, dijo que “a muchos de los chicos no los conocía, hablamos con los técnicos de inferiores y con Adolfo Manetti que es el coordinador. Lamentablemente, a los chicos se les perdió el año. Por eso, a algunos los hemos convocado, incorporaremos algunos más y trataremos de ayudarlos”. Sobre lo táctico, dijo que “más allá del esquema y de los numeritos, lo que buscamos es un funcionamiento y potenciar las virtudes. Si jugamos con 5, con 4 o con 3 atrás, es secundario”. También habló de Brian Fernández y dijo que “se lo vé contento, hace mucho que no tiene una competencia real y le va a costar en lo físico”. Reconoció que “cuando volvimos a trabajar no teníamos nada claro sobre qué hacer y qué no hacer, nos hablábamos entre los técnicos y la verdad es que no sabíamos qué hacer porque había incertidumbre. Fue todo muy raro. Por eso decidí no hablar hasta ahora”. Tenés que leer Mirá el trailer de "Colón, una pasión sin fronteras" Dijo que “el nuevo torneo es demasiado cortito para clasificar a la zona campeonato por lo que no podemos ir de menos a más porque no hay tiempo. No sé cómo está el resto, pero ojalá que sacando los grandes, que al poderío lo tienen, el fútbol argentino sea cada vez mejor y más grande. Eso se dará en la medida que haya mucha competitividad, hubo mucho tiempo sin competencia, a algunos no los afectó y a otros quizás los afecte”. “Sentimos que estamos bien preparados”, dijo en otra parte de la charla. Y agregó que “mi paso por Uruguay me ayudó muchísimo, soy de ‘autocastigarme’ para no quedarme estancado, tanto en mi trabajo como en la vida”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

