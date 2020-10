Quedó internado el Padre Camussi tras un violento choque en la Ruta 1

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurrió la medianoche del sábado, a la altura del km 3 de la mencionada arteria. El párroco local fue embestido por un Audi negro que según los testigos, viajaba a alta velocidad.

El Padre Matías Camussi (36) de la Parroquia Nuestra Señora de Belén de Colastiné, permanece internado en el hospital Cullen, producto de las lesiones sufridas en un siniestro vial ocurrido la medianoche del sábado, en el km 3 de la ruta provincial Nº 1. Por el caso fue identificado el conductor de una camioneta Audi Q5 color negro, el cual recuperó la libertad tras acceder a realizar las muestras de sangre y orina.



A raíz de lo ocurrido, la cancillería del Arzobispado de Santa Fe de la Vera Cruz, emitió un comunicado este domingo, en el que relata brevemente que el cura “tiene traumatismo moderado de tórax y quedó internado en observación. Está lúcido y orientado en tiempo y espacio”, aclaran. Asimismo, llaman a la feligresía a rezar “por su pronta recuperación”.





Intervino personal policial de la Subcomisaría 4ta. de Colastiné, con conocimiento del fiscal en turno, Agustín Nigro, quien ordenó las medidas de rigor, entre las que cuentan el secuestro de ambos vehículos y la extracción de muestras de orina y sangre del conductor del coche embistente. Asimismo, se secuestró documental, se tomaron declaraciones a testigos y el imputado recuperó la libertad. La causa está caratulada como “lesiones graves culposas y conducción imprudente”.





“Olor etílico”





Según surge de las actuaciones policiales el choque tuvo lugar en el km 3 de la ruta provincial Nº 1, frente a un local gastronómico, por lo que habrían sido varios los testigos presenciales del fuerte impacto.





Personal de emergencias 911 que arribó al lugar encontró al cura tendido en la carpeta asfáltica al lado de un automóvil Chevrolet de color rojo y a unos 50 metros un Audi negro. También consignaron los uniformados que había un gran número de vecinos, que se mostraron ofuscados al advertir que la víctima era el párroco local.



A propósito del conductor del Audi negro, tiene 33 años y según consta en acta, emanaba “olor etílico” y se encontraba bajo un estado de “nerviosismo” al momento de ser trasladado a la sede policial.





Mientras tanto, una ambulancia del servicio Sies 107 trasladó a Camussi hasta el hospital Cullen, donde este lunes permanecía internado en sala común.





En cuanto a la dinámica del choque, los testigos afirman que Camussi circulaba con sentido hacia el norte por la ruta 1, y en el semáforo tomó la colectora para doblar y volver hacia el sur, momento en el cual resultó impactado por el Audi que también iba hacia el norte.

Varias imágenes religiosas pueden verse en el interior del vehículo chocado, que quedó en la puerta de la Subcomisaría 4ta.Foto: Guillermo Di Salvatore

“Pisteando y en zigzag”





“Sábado a la noche. Volvemos a casa por ruta 168. En el empalme con la ruta 1 veo por el retrovisor que se nos vienen encima dos luces hacia el auto. Espero el impacto. Un Audi negro, enorme, a toda velocidad, pisteando y haciendo zigzag cual circuito de formula 1. Se frena abruptamente bien pegado al Gol, y en pleno puente angosto me apura y me encandila con las luces. El corazón en la garganta”, relata un vecino de la costa, que instantes antes de que ocurriera el impacto tuvo la fortuna de no ser embestido por quien luego se estamparía contra el Corsa del cura Camussi.





Y continúa: “Pasa en rojo. Uno, dos, tres semáforos... y lo pierdo de vista”. “Unos kilómetros más adelante vemos un movimiento raro en la ruta. Gente que corre. Balizas. Y restos de autos desperdigados por todas partes. Bajamos corriendo. Gente llorando, llamados desesperados, gritos. Un auto rojo destrozado. Al lado el padre Matías, párroco de Nuestra Sra. de Belén (Colastiné), yace tirado en el césped mientras lo asisten”.





“El Audi no pudo con el cuarto semáforo en rojo. Y su intrépido piloto, tan osado y valiente para clavar el acelerador a fondo, huyó en un patrullero hablando por teléfono. Mientras Matías, el cura de Colastiné, pelea por su vida”, cierra el testigo de la carrera, que pide a las autoridades municipales y provinciales “que radaricen la ruta 1, es urgente”.