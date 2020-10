https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 19.10.2020

Boca y River contra el resto La TV abre otra grieta en el fútbol argentino

Los equipos más importantes del país libran su propia batalla política en medio de la decisión de romper el contrato con Fox Sports y negociar, desde la próxima semana, con la otra empresa dueña de los derechos de televisación, TNT Sports. Racing, Independiente y San Lorenzo, cada uno con sus particularidades, apoyan la moción que se compartió en Ezeiza el viernes. Boca y River, en sintonía, se oponen y hasta publicaron un comunicado conjunto.

"Certeza: no es cierto que Boca y River no hayan sido avisados de la reunión en Ezeiza previa al sorteo de la Copa de la Liga Profesional. No sólo sabían de todas las negociaciones previas que derivaron en esa decisión, sino que además tanto Rodolfo D'Onofrio como Jorge Ameal estaban incluidos como destinatarios en el mensaje de correo electrónico de la convocatoria. Decidieron no ir y asentar una postura opositora. En el fondo, entienden que debieron ser invitados mucho antes, cuando Marcelo Tinelli -por la Liga Profesional- y Claudio Tapia y Pablo Toviggino -por la AFA- se reunían y charlaban con los ejecutivos de las empresas propietarias de los derechos de TV sobre el futuro de la televisación del fútbol de primera A", señala el colega Alejandro Casar González, bien informado en estas cuestiones internas de la política de Afa.

"Tener participación en las decisiones, en rigor, es la punta de un iceberg de reclamos que ambos clubes alzan desde hace meses: un campeonato de 20 equipos en lugar de los 26 o 28 proyectados, y promedios ya a partir del torneo de 2021 son dos de ellos. Quisieron, además, una licitación abierta para la venta de los derechos internacionales y la AFA acordó hacer una compulsa de precios. Se la hizo y quedó desierta", concluye el colega.

"Me sorprendió la postura de River y Boca... no sé si la postura, porque ya la veníamos viendo, pero el argumento que dan. En ese comunicado que sacan le están faltando a la verdad, porque los dos sabían de esta situación que se estaba dando en el fútbol con respecto a la televisación nacional, de los derechos. River acercó a una de las empresas con una oferta y Boca participó de la mayoría de los Zoom que se hicieron, que estuvieron los equipos grandes junto a Tapia, Nicola Russo y Marcelo (Tinelli)", sentenció Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, en declaraciones a Estudio Fútbol.

En ese mismo sentido, el mandamás de Argentinos continúo con una mirada tajante y sumamente crítica, afirmando que "Boca y River fueron poco honestos" por haber estar percibiendo un dinero extra, por afuera de lo que reparte la Liga, y no haber dado a conocer esta situación que, según su posición, fue el foco del problema.

"El fútbol se dio cuenta que había ingresos que estos equipos estaban cobrando por afuera de la distribución que tenía, que me parece muy injusto y fue poco honesto con el resto de los equipos, porque nos venimos a enterar ahora que estas instituciones cobraban de la tele un dinero extra que no entraba en la distribución que tenemos estipulada en la Liga. Ahí creo que esta el punto que genera esta división", manifestó.

Y agregó: "Esto se logra trabajando honestamente, diciendo la verdad. Por eso a mí me molestó mucho el comunicado, porque conozco bien la interna, y si River trajo una oferta, a una empresa, no puede admitir que no estaba en tema".