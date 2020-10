Michlig vs Michlig

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Portan el mismo apellido pero no son parientes cercanos. Ambos son frontales y acostumbran a decir lo que piensan; ambos defienden sus posiciones. Uno, Rubén Michlig, es justicialista y es ministro de Gestión Pública y bajo esa cartera pasa la relación del gobierno provincial con los municipios y comunas. El otro, Felipe Michlig, es radical y senador por el departamento San Cristóbal y como la inmensa mayoría de los legisladores, cuida al extremo los recursos que le corresponden a gobiernos locales. El último choque fue virtual y vía Twitter cuando Felipe dijo haber mandado una nota a Perotti con los reclamos presentados ante el comité de emergencia Covid que preside en el su departamento. Rubén le contestó con lo transferido y le dijo que la nota no había llegado. Después siguieron cruzándose apreciaciones. Tal vez, con un café, lo hubiesen podido arreglar sin necesidad de ir a la pública... Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

