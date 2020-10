Audiencias Públicas para tratar la Ley Provincial de Derechos de las Víctimas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El anuncio fue realizado por el diputado Oscar Martínez en el marco de una videoconferencia realizada este miércoles con especialistas en derecho de las Víctimas, organizada por el Observatoriorecientemente creado en la órbita de la Cámara de Diputados y que coordina el legislador del Frente Renovador-PJ.

Este miércoles se llevó a cabo una videoconferencia sobre la Ley Nacional de Derechos de las Víctimas y sus familiares, organizada por el Observatorio de Víctimas de Delitos y sus familiares, recientemente creado en la órbita de la Cámara Baja provincial. Los disertantes fueron reconocidos especialistas en derecho de las Víctimas pertenecientes a la ONG Usina de Justicia, -los Dres. Donata Chesi, César Mayer y Daniel Roggero- y el Diputado Nacional del Frente Renovador Dr. Ramiro Gutierrez, especialista en seguridad ciudadana y miembro del Observatorio de la Cámara de Diputados de la Nación.

Al comienzo del encuentro Oscar Martínez,Coordinador del Observatorio, manifestó a los presentes su satisfacción por la pronta celebración de un convenio con los Colegios de Abogados de las cinco jurisdicciones de la provincia -cuyos titulares son la Dra Mabel Eusebio por Rafaela, el Dr. Julio Pagano por Reconquista, el Dr. Alberto Turcato por Venado Tuerto, el Dr Carlos Ensinck por Rosario y el Dr. Andrés Abramovich por Santa Fe-. Este convenio que se firmará entre ellos y el Observatorio de Víctimas prevé la realización de Audiencias Públicas para el tratamiento de los proyectos de ley existentes en la Legislatura sobre Derechos y Garantías de las Víctimas y sus familiares en el ámbito de la provincia de Santa Fe, de acuerdo a las demandas sociales existentes que existen. Para estas audiencias públicas se convocará a los tres poderes del Estado provincial, entre ellos a los diputados y senadores que han presentado proyectos en este sentido,a expertos en esta temática a nivel nacional y provincial, a las Asociaciones de Víctimas y sus familiares y a los Colegios de Abogados, entre otros.

“Creemos necesario fortalecer las instituciones a la hora de reconocer los derechos humanos de las víctimas, actores olvidados del proceso. Actores que se encuentran atravesados por el delito por la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad, por no poder lograr resultados que eviten la impunidad y por ser ineficaces a la hora de garantizar que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva.Por eso es primordial la acción del Observatorio y la aprobación de una Ley provincial de Derechos y Garantías de las Víctimas”, señaló Martínez.

Foto: Gentileza

Luego de ello, la Dra. Donata Chesi – Vicepresidenta de Usina de justicia- fue la encargada de abrir el coloquio. En primer lugar relató su experiencia como víctima del delito -su padre fue asesinado por un delincuente que debía estar preso por otros delitos cometidos anteriormente-“Como víctimas debemos transformar el dolor en acción, y poner a la víctima en el primer lugar, debemos lograr cambios en las políticas públicas para devolverle a la víctima su real espacio y que no sea una figura irrelevante antes, durante y después del proceso. Las víctimas debemos ser escuchadas y asesoradas y tratadas con dignidad . Necesitamos que una Ley de Víctimas sea realidad en todo el país. Los derechos de las víctimas son tan básicos como cualquier otro derecho humano. Las víctimas no pueden ser el convidado de piedra en esta tragedia, reclamamos que se nos informe, que podamos monitorear las decisiones futuras que modificarán la situación del delincuente, que se nos hable de forma clara para entender las decisiones que se toman. Que los fiscales y los jueces se transformen en seres tangibles y no en figuras inalcanzables con un aura intocable ”, manifestó visiblemente emocionada.

El Dr. Ramiro Gutierrez por su parte basó su exposición en los derechos humanos de las víctimas y en los aspectos jurídicos del camino que se está iniciando en Santa Fe para la aprobación de la ley. “En la mayoría de los ordenamientos legales de las Américas la víctima está invisibilizada. Si imagináramos una balanza con dos platillos, uno de ellos se cargó de derechos, y es el platillo del imputado, sin embargo la víctima quedó en el pasado, quedó en un relato. Hay que pensar en un cambio de paradigma en el proceso penal de la Argentina, las cosas eran de una manera y deben ser de otra manera. Esta reunión de hoy es un paso en una sucesión de hitos en las cuales estamos generando algo muy importante, estamos tratando de interiorizar a todos de llevar esta antorcha encendida que va encendiendo otras, la necesidad del cambio trascendente a nivel de la justicia. Esto empezó a cambiar en el año 2016 cuando ingresa en el Congreso de la Nación un proyecto de ley cuyo autor es Sergio Massa que se inspiró en dos legislaciones muy potentes, la de México y la de España. Este proyecto terminó siendo un proyecto de la unanimidad porque todos entendieron que tenía que haber una ley nueva que tomara en cuentalos derechos de las víctimas, con un claro mensaje de los legisladores a los jueces, a los fiscales, y al justicia en general, un mensaje de reconstrucción histórica de los derechos de las víctimas”, expresó Gutierrez.

El tercer orador fue el abogado Daniel Roggero quien en su alocución se refirió a dos temas puntuales: el patrocinio letrado gratuito para las víctimas y sus familiares, y la necesidad de una ley provincial que acompañe a la ley nacional. En este sentido manifestó a los concurrentes a la videoconferencia que “el Observatorio es muy importante para interpretar los hechos desde la mirada de las víctimas y la ley es absolutamente necesaria porque no puede ser que una víctima no pueda acceder a una solución jurídica porque no tiene el dinero para pagar un abogado. La Carta Iberoamericana del Derecho de las Víctimas de 2012 dice expresamente que la víctima tiene derecho a asesoría y representación legal gratuita y también lo dice claramente la ley nacional 27372. La víctima tiene derecho a recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos e incluso para querellar. Esta ley es de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. Por lo tanto es urgente que haya leyes provinciales que avalen y hagan cumplir la misma.”

El Dr Cesar Mayer , miembro fundador de Usina de Justicia fue el encargado de la última intervención. “ La provincia de Santa Fe es una de las más importantes del país y no ha logrado aún una ley de víctimas acorde a la sancionada a nivel nacional . Se trata de una enorme deuda social de la política no haber podido ponerse de acuerdo para sancionarla. Cada hecho delictivo provoca una víctima , de manera que son miles y miles de víctimas que integran este colectivo que al no existir ley queda desprotegido. La ausencia de una ley de víctimas no es inocua, la ausencia de una ley revictimiza a las víctimas que después de haber padecido el hecho delictivo se encuentra con que el Estado la revictimiza porque la desconoce, la posterga , la aplasta. La víctima tiene que lidiar con el duelo , con su angustia y con tener e empezar a enfrentar lo que se llama el sistema judicial. No sabe que es lo que tiene que hacer, no tiene orientación , sencillamente porque no forma parte del proceso y eso es muy grave. Tenemos que dejar claro que el asesoramiento, la asistencia legal y la posibilidad que pueda intervenir la víctima como particular damnificada si asi lo desea son cuestiones urgentes que la ley debe resolver. La víctima o sus familiares deben ser parte en todas las etapas del proceso.”

Al finalizar la videoconferencia Oscar Martínez agradeció a cada una de las Asociaciones que participaron de la misma y dejó clara su vocación y la de otros legisladores de avanzar rápidamente hacia una ley provincial de Derechos y Garantías de las Víctimas y sus familiares.