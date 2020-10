https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 28.10.2020 - Última actualización - 5:10

5:09

Pese al pedido de la defensa Ratifican a la Oficina Anticorrupción como querellante en la causa por obra pública en Santa Cruz

El Tribunal Oral a cargo del juicio por presuntos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz ratificó como querellante a la Oficina Anticorrupción (OA) y rechazó pedidos de las defensas para que el organismo deje de ejercer el rol acusador.

Los planteos de los abogados, entre ellos los del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, se hicieron al principio de la audiencia del juicio oral, basados en la resolución del titular de la OA de retirar al organismo como querella en causas penales, firmada la semana pasada.

"El Tribunal entiende que no ha existido voluntad expresa del organismo querellante en cuanto a desistir del rol. La resolución administrativa ratifica expresamente su intervención y deja planteada una decisión a futuro, que no tiene consecuencias a la fecha", concluyeron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

Una vez resuelto el planteo, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 escucharon a la testigo convocada para la audiencia, la actual diputada provincial de Santa Cruz Laura Hindie, quien declaró por videoconferencia desde esa provincia.

Hindie fue jefa del servicio jurídico del distrito Río Gallegos de la dirección de Vialidad Nacional y aseguró que "jamás" recibió instrucciones "de nadie para beneficiar a alguien, ni del señor (Nelson) Periotti (extitular del organismo en el gobierno de Cristina Kirchner) ni de mi superior del distrito".

La testigo contó además que en la provincia hubo retrasos de obra pública por problemas legales, como la necesidad de expropiar y la negativa de los frentistas a dejar pasar maquinaria para el inicio de trabajos.

Al respecto, puso como ejemplo que uno de estos conflictos tardó cinco meses en solucionarse.

También ratificó que tras el cambio de gobierno y a pedido del nuevo titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, firmó un dictamen en el que aconsejó declarar nula una audiencia en el Ministerio de Trabajo por un conflicto por falta de pago a empleados de "Austral Construcciones", la empresa del acusado Lázaro Báez.

"Soy sincera, no corroboré nada y firmé", explicó ante las preguntas de una de las defensas.

"Es muy común que ante un cambio de gestión demoren en designar a los funcionarios", dijo sobre Iguacel, quien no tenía firma y por eso "se comunicó con ella" para que suscribiera ese dictamen, para lo cual -recordó- se presentó en la delegación de Vialidad en Santa Cruz.

La actual diputada provincial respondió que se sintió "intimidada" y dijo que el ahora exfuncionario arribó en un móvil de la Policía Federal.

Antes de su declaración, los abogados, las querellas y la fiscalía polemizaron en torno al rol de la OA como acusadora en el caso.

Los defensores de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, aludieron al principio de "igualdad de armas" y advirtieron que según la resolución firmada por el titular de la OA, Félix Crous, el organismo dejaría de ser querellante en el juicio cuando finalice la etapa de prueba, es decir, las declaraciones de los testigos.

"Su presencia en los expedientes o no, una vez manifestado el desestimiento, debe ser operativa inmediatamente, no pudiendo supeditarlo a una condición como la finalización eventual del pedido de prueba", agregó el abogado Palmeiro.

En caso de concretarse esta decisión, la OA no formularía alegato final en el debate que se sigue a la expresidenta Cristina Kirchner, De Vido, al empresario Lázaro Báez y al exfuncionario de Planificación José López, entre otros.

"No podemos admitir cuestiones políticas cuando está en juego la libertad de las partes. La OA es o no es querellante, o asume ese rol o se aparta, no podemos permitir que sea un querellante a medias", agregó, por su parte, el abogado Mario Ganora, del exfuncionario de Vialidad Raúl Daruich.

Los planteos fueron apoyados por la defensa de Báez, la del extitular de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro, entre otros.

El abogado de este último, Mariano Fragueiro Frías, informó al Tribunal su "oposición general" a todos los interrogatorios que la querella de la OA haga a los testigos.

A la hora de rechazar los pedidos de "excepción de falta de acción" de las defensas para que se la aparte del juicio, la OA negó que haya "deslealtad procesal".

El organismo desistió esta semana de su rol de querellante en dos tramos de la causa Vialidad que aún no llegaron a juicio oral pero la resolución firmada por Crous prevé "expresamente" la continuidad en el debate durante la etapa de producción de prueba.

"No afecta el derecho constitucional ni el debido proceso", advirtió el abogado de la OA Juan Carlos Duré.

La querella en el juicio Vialidad "no tiene ninguna instrucción para desistir en esta causa. Nos ha sido instruído que continuemos en esta causa como así también en otras dos querellas en etapa de juicio", sostuvo.

La postura fue respaldada por el fiscal de juicio Diego Luciani.