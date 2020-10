Bomba a horas de volver el fútbol: Talleres ofrece el triple por Troyansky pero Spahn resiste

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El delantero, que está "tocado" de cara al partido con Emelec, tiene una oferta superadora para todos arriba de la mesa. Hace dos meses Talleres hizo la primera oferta y ahora la duplicó. Para Unión sería triplicar en ingresos la inversión por el "Pocho" cuando se lo compraron a Olimpo.

Tal como pasó con el colombiano Yeimar Pastor Gómez Andrade (con la diferencia que acá no hay cláusula gatillo ni blindaje) en el mercado anterior, a muy pocas horas del juego por Copa Sudamericana y a casi nada del cierre del Libro de Pases de la AFA en la Argentina, Talleres de Córdoba y el llamado Grupo Pachuca de México oficializaron ayer una nueva y tentadora oferta para que Unión venda "ya mismo" el 50 por ciento de los derechos económicos que posee del delantero Franco Troyansky, hasta ayer titular indiscutido en el once del "Vasco" Azconzábal y hoy en duda por una molestia física pensando en Emelec de Ecuador. Entre la parte compradora y la representación del jugador (Silvio Villalba), los números de Troyansky para jugar en Talleres o Pachuca están acordados por los próximos tres años. La última respuesta de Spahn a Fassi, ayer a la siesta, fue "NO". Pero hoy, la "T" ofrecería más y llegaría al triple de ingresos considerando la inversión inicial que hizo Unión.

Como suele ocurrir en estos casos, Luis Spahn abrió la ronda de consultas con su consejo asesor (los vice, la mesa de fútbol, el síndico y obviamente el mánager Martín Zuccarelli). "Luis siempre pregunta, escucha a todos, pero la palabra final siempre es del presidente", confiaron a El Litoral. En el mercado anterior, ese mismo grupo había votado (de manera dividida) por la negativa, pero finalmente Yeimar Pastor Gómez Andrade se fue al a MLS de los Estados Unidos. A pesar de la desprolijidad de la info oficial con la cláusula, fue un "negoción" para la economía de Unión. Ahora, la mayoría opina que es un "muy buen dinero para el futuro de Unión", pero esta vez se da al revés: Luis Spahn resiste y le dijo ayer que "NO" al presidente Andrés Fassi.

Lo peor, por estas horas, es la cabeza de "Pocho". El jugador, querido por la gente de Unión en las tribunas y valorado por Azconzábal como titular, sabe que "el tren pasa una sola vez" y los números son impactantes arriba de la mesa. A esta hora, surgen un montón de especulaciones, entre ellas que el jugador tenga una ruptura fibrilar (desgarro pequeño) y se pierda los partidos coperos contra el Emelec de Ecuador. En el plano local, el Libro de Pases de la AFA cierra mañana a la noche en calle Viamonte.

Talleres de Córdoba, que vendió por una montaña de millones de dólares en este mercado, lo quiere "sí o sí". Esta mañana, una fuente irreprochable de Unión, relató lo siguiente a El Litoral: "Todo esto empezó hace dos meses cuando Talleres llamó por Franco. Ahora, la última oferta de ayer es el doble de lo que ofrecieron en un primer momento", aseguraron.

Cuando Unión compró la mitad del "Pocho" a Olimpo de Bahía de Blanca lo hizo, inicialmente, en diez documentos de 50.000 dólares cada uno. Los saltos habituales del dólar en este país llevaron a un reacomodamiento con los amarillos y negro de Buenos Aires, por lo que de las arcas tatengues terminaron "saliendo" 350.000 dólares. Ayer, en la última oferta que Andrés Fassi le hizo a Luis Spahn y que Unión rechazó, el Tate se "aseguraba" 1.250.000 dólares "limpios" de todo para las arcas de López y Planes.

¿Qué puede pasar si Fassi, como se dice en Córdoba, eleva un poco más ese "negoción" para Unión en las próximas horas, antes que mañana a la noche cierre el Libro de Pases de la AFA?. El entorno de Franco Troyansky (allegados, familiares y representante) está convencido que es una "oportunidad única" para el delantero de Unión y que debe salir "ya mismo" para Talleres.

Por ahora, luego de la última y tentadora oferta, Spahn resiste. A pesar que muchos de los que lo "rodean" también creen que hay que vender al "Pocho" porque es "un negoción". En el medio, el jugador, como si fuera un chicle, tironeado entre lo que dicta el corazón (está muy cómodo acá y es querido por la gente) y asegurarse el futuro con la primera "plata grande" que le daría el fútbol.

A un costado, un tal Juan Manuel Azconzábal, mirando todo "con la ñata contra el vidrio". El "Vasco" fue jugador y ahora es DT de Unión. Sabe, claramente, que estas cosas pasan en el fútbol. Mucho más en el fútbol profesional de un país donde el dólar se prende fuego.

El mismo "Pocho" y Márquez, los dos "tocados"

De cara al juego de este jueves, a las 19.15 por la Copa Sudamericana frente al Emelec de Ecuador (llegó y concentró en Los Silos), los dos delanteros-centro, por llamarlos de alguna manera, están "tocados" y en duda para el partido copero. Tanto Fernando Márquez como Franco Troyansky se sometieron anoche a sendas resonancias magnéticas, por lo que el cuerpo médico esperaba los resultados para informarle al "Vasco" Azconzabal.

"Está más feo lo de Cuqui que lo de Pocho, hay que esperar", dijeron a El Litoral. Serían dos rupturas fibrilares, pero con distintos grados, por lo que estarían los dos más afuera que adentro. Estas dudas le abren las puertas del once titular a "Juanchón" García, el delantero que llegó como refuerzo desde Arsenal de Sarandí.