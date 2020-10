Descubrieron un arrecife de coral "saludable" del tamaño del Empire State

Un grupo de científicos ha descubierto un coral de 500 metros de altura, más alto que el rascacielos neoyorquino Empire State, en la Gran Barrera de Coral, frente a la costa nororiental de Australia.

"La base de este coral con forma de cuchilla es de 1,5 kilómetros de ancho. Se eleva a 500 metros (de altura) y su menor profundidad se encuentra a 40 metros por debajo de la superficie marina", indico Tom Bridge, investigador principal de la expedición científica a bordo de un barco del Instituto Scmidt Ocean (EE. UU).

Un equipo de científicos de la Universidad James Cook, dirigido por el Dr. Robin Beaman, estaba cartografiando el fondo marino norte de la Gran Barrera de Coral a bordo del barco de investigación del instituto Falkor, cuando encontraron el arrecife el 20 de octubre. "Estamos sorprendidos y eufóricos. por lo que hemos encontrado ", dijo Beaman. Dijo que era el primer arrecife separado de ese tamaño descubierto en más de 120 años y que estaba prosperando con una "ventisca de peces" en un ecosistema saludable.

On October 20th, scientists with the #EdgeGBR expedition uncovered a new detached reef to be added to the #GreatBarrierReef. The reef is 500m high, taller than the Eiffel Tower. #OzOceans2020 #NewReefGBR #KeepExploring #NewDiscovery pic.twitter.com/oiu0tVPe5B