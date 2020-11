https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde el gobierno central se estima que un millón de niños y niñas no están recibiendo esa suma en todo el país. En nuestro territorio, son alrededor de 300 mil los actuales destinatarios de la asignación.

Tras el anuncio nacional La AUH podría sumar más de 50 mil nuevos beneficiarios en la provincia

Apenas despuntado noviembre, el presidente de la Nación Alberto Fernández anunció que un millón de niñas, niños y adolescentes serían incorporados al pago de la Asignación Universal por Hijo, que alcanza a alrededor de 3,4 millones de beneficiarios en el país, de los cuales 297 mil son de la provincia de Santa Fe.

La AUH rige desde el año 2009, es considerada la iniciativa de protección social más importante de la Argentina y tiene por objetivo, a través del pago de una suma de dinero, achicar la brecha entre chicos que pertenecen a familias con ingresos formales y aquellas que están desempleadas o sin registrar.

En una tarea de depuración de datos de la Anses nacional, a cargo de Fernanda Raverta, se concluyó en que alrededor de un millón de niños y niñas se encuentran fuera del radar de ese ingreso y que, de ese total, unos 300 mil no pudieron ser localizados, posiblemente por falta de documentación que acredite su identidad o la de sus progenitores. En esa tarea de búsqueda y restitución de derechos se prevé comprometer a los ministerios de Desarrollo Social de cada jurisdicción, tal cual anticipó el gobierno central una semana atrás.

En Santa Fe

El director Regional de Anses Litoral, Diego Mansilla, evaluó que "muchos de los beneficiarios de la asignación no habían podido acceder a ese derecho por no tener documentación o por no tener simplificado el acceso a los trámites". En esa línea destacó el trabajo que se viene realizando "en territorio", precisamente cuando se encontraba participando de la presentación del Plan Incluir en barrio Las Lomas de esta ciudad. "La presencia del Estado y la posibilidad de generar vías para el acceso a los derechos de la ciudadanía es un compromiso y una responsabilidad que estamos asumiendo", definió el funcionario.

De esa cifra que a nivel nacional sería incorporada a la AUH, se estima que más de 50 mil niñas y niños pertenecen a la provincia de Santa Fe. Por ello y para contribuir en la búsqueda de beneficiarios que quedaron por fuera de la asignación es que "se está generando un trabajo conjunto para tejer esa red con municipios y comunas, y no se 'escape' nadie".

En esa línea anticipó que durante este mes están programados "más de 70 operativos en ciudades y pueblos de la provincia y, a medida que la situación sanitaria y epidemiológica lo permita, trataremos de llegar a todos los pueblos y ciudades", sobre todo las más pequeñas donde es más complicado para la población el acceso a una oficina pública.

En la agenda de Graham

La Asignación Universal por Hijo, la posibilidad de establecer a futuro una renta básica infantil y, una asignación por embarazo, son temas que figuran en la agenda más urgente de la Defensoría de NIños y NIñas de la Nación, a cargo de Marisa Graham. Y para ello ya está concretando reuniones con los organismos correspondientes. Así lo anticipó oportunamente, en diálogo con El Litoral, cuando evaluó que el trabajo en la AUH es importante y muy valorado pero "hay un número que no lo recibió porque no tenía documento o el niño sí lo tenía pero no la persona adulta referente". Por lo que la prioridad es evaluar "cómo llegamos a un universo de chicos y chicas que no reciben la AUH aunque deberían hacerlo".