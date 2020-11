Donald Trump: "La elección no terminó"

El candidato a la reelección de Estados Unidos Donald Trump rechazó hoy la victoria de su rival, el exvicepresidente Joe Biden, y reiteró que "la elección no terminó". En un comunicado que compartió su equipo de campaña en redes sociales, dijo que Biden "no ha sido certificado ganador de ningún estado".

"Todos sabemos por qué Joe Biden se apura a presentarse como ganador, y por qué todos sus aliados mediáticos lo ayudan: no quieren que se conozca la verdad", indicó en el texto. "El hecho es que esta elección está lejos de haber terminado. Joe Biden no ha sido certificado ganador de ningún estado, y mucho menos de los estados en donde hay poca diferencia y donde se realizarán recuentos obligatorios. Tampoco en los estados donde presentamos acciones legales", dijo.

Ayer, cuando se conoció que Biden recuperó el terreno en los estados de Pensilvania y Georgia, el equipo de campaña de Trump insistió con sus denuncias de fraude, estrategia legal que comenzó cuando se revelaron los primeros resultados negativos para Trump. Hoy, Trump reiteró sus denuncias contras las autoridades electorales de Pensilvania. "[Allí] por ejemplo, a nuestros observadores legales les negaron la posibilidad de vigilar el proceso de conteo de votos. Son los votos legales los que deciden quién es Presidente, y no los medios", dijo en el comunicado.

Pero el Poder Judicial de ese distrito ya falló que no se violó ninguna de las leyes del proceso electoral. Trump insistió: "A partir del lunes, nuestra campaña comenzará a llevar a las cortes nuestro caso para garantizar que las leyes electorales se están cumpliendo y que el ganador legal sea electo. El pueblo estadounidense tiene derecho a una elección honesta: eso significa contar todos los votos legales, y no los votos ilegales".

En ese contexto, volvió a criticar directamente a su contrincante: "Es impactante que la campaña de Biden se rehúse a aceptar este principio tan básico. ¿Qué está escondiendo Biden? No voy a descansar hasta que el pueblo americano tenga el conteo de votos honesto que merece y que la democracia que exige".

