Con el proyecto de ley de Presupuesto como tema principal, este jueves se reunirán los doce senadores justicialistas que dominan la Cámara alta con Silvina Frana (Obras Públicas), Rubén Michlig (Gestión Pública) y, por supuesto, Walter Agosto (Economía).

El debate del presupuesto incluye obras, superpoderes y endeudamiento El bloque de senadores del PJ se reunirá con tres ministros

El primer presupuesto elaborado por la gestión del gobernador Omar Perotti –y su contexto de superpoderes y pandemia- será el tema central de una reunión que mantendrán este jueves 12 los senadores de la mayoría justicialista y tres de los ministros del gabinete santafesino.

No se piensa en una aprobación de la llamada ley de leyes propuesta por la Casa Gris a libro cerrado que, como siempre, es compleja y de ardua lectura pero central para un tema que siempre importa a los representantes territoriales de la Cámara alta: las obras públicas provinciales (y su disposición geográfica). Lo mismo, los trazos más gruesos de los números del Estado y su administración.

Estarán la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; su par de Gestión Pública, Rubén Michlig; y el titular de Economía, Walter Agosto, a cuya letra responde la mayor parte del texto en discusión, cuya aprobación se descuenta, pero importa –como siempre- el cómo.

Entre los artículos propios del mensaje, las leyes vinculadas a esa norma (como la que le otorgó súperpoderes al Ejecutivo) y el sinfín de datos que contienen las planillas del anexo a la norma, la reunión –calificada como "de trabajo"- puede ser más que extensa.

En ordinarias

El Senado santafesino ha acordado sesionar dos veces más durante la presente extensión del período ordinario de sesiones: el 19 y 26 de noviembre. Después todo dependerá de los temas que habilite el Poder Ejecutivo.

En el propio bloque del oficialismo, que tiene matices respecto de su relación con el gobernador Perotti, hay dudas sobre las facultades que acumula el Ejecutivo respecto de los demás poderes y también algunas inquietudes en cuanto a la claridad de las asignaciones presupuestarias, en especial, respecto de algunas chances de más endeudamiento.

Vale recordar que con el inicio de cada uno de los gobiernos del Frente Progresista, siempre hubo tensiones con la Cámara alta cuya mayoría pertenece, y pertenecía entonces, al justicialismo. Por entonces las diferencias eran más públicas; ahora también las hay, pero intentan ser resueltas en un ámbito más discreto.

Con Hermes Binner fue la pulseada más dura, porque el socialista intentó que en el presupuesto se discuta una profunda reforma fiscal (que nunca esa fuerza logró imponer); con Antonio Bonfatti se fijaron bastante rápido las reglas de juego y sólo fue necesario ponerle números a los acuerdos para que lleguen obras a cada departamento (el peronismo tuvo entonces mayoría en ambas Cámaras); y con Miguel Lifschitz se reeditaron roces que luego se canalizaron por la vía de la negociación, en un diálogo entre poderes que todos elogiaron.

Puertas adentro

Los senadores del justicialismo han logrado, por lo pronto, que se lleve a cabo una reunión que se parece a un plenario entre el Senado y el Ejecutivo: con tres ministros y la chance de que cada legislador del bloque participe desde su banca virtual o real, en un contacto barbijo a barbijo o por videoconferencia. Y antes del encuentro con el trío de la Casa Gris habrá otro con la ministra de medio ambiente.

En política, siempre que un gobernador anuncia cambios en su gabinete y no los ejecuta de inmediato, cada funcionario sufre un desgaste, imaginario o real, que cualquier dirigente político huele. Los tapabocas no son una barrera infranqueable para esos virus. Tener a todos los que tienen algo que opinar en un mismo ambiente es una buena manera de que no haya una pandemia de rumores, alentada por las internas de la Casa Gris.

"No tenemos por qué ser parte de los paralizantes choques que hemos visto en estos meses", dijo, palabras más palabras menos, un senador a El Litoral con bastante decepción por los resultados del primer año.

Dudas

Mientras el PJ del Senado habla con el gobierno, la oposición en esa Cámara busca aunar posiciones con la mayoría de Diputados.

Lo habitual es que la oposición no obstruya el tratamiento de la ley de presupuesto (porque se la considera una herramienta de gobierno) y que, en cambio, plantee fuertes objeciones en el debate. Los mecanismos para ello van de la abstención en todos sus términos al apoyo en general de la norma con disidencias en el tratamiento en particular, para los artículos sobre los que no haya acuerdo. Una lista incompleta contiene a los súperpoderes, la extensión de las emergencias para atender la pandemia, la toma de algún endeudamiento sin destino claro y algunas objeciones a la ley tributaria, entre otros.

Educación sexual: la UCR escuchó a los obispos

Tal como ocurrió hace quince días con pastores evangélicos, el bloque de senadores de la UCR escuchó ahora a los cinco obispos que encabezan la iglesia Católica en la provincia de Santa Fe.

De unos y otros, y de sus propias lecturas anteriores a esos encuentros, la bancada radical planea introducir modificaciones al texto con media sanción sobre Educación Sexual Integral (ESI).

"Una ley tenemos que lograr, pero tenemos que seguir viendo todas las posiciones: no estamos de acuerdo con la ley tal como vino de Diputados", resumió el jefe del bloque de la UCR, Felipe Michlig (San Cristóbal).

Esa norma logró media sanción de la Cámara de Diputados con una amplia mayoría (37 votos afirmativos, 9 votos negativos, 3 ausentes), pero produce algunas dudas en el radicalismo del Senado y posiciones diferentes dentro del justicialismo de la Cámara alta.

Este lunes11, integrantes del bloque radical participaron de una reunión con los obispos en un zoom que contó con una participación notable: 320 interesados entre dirigentes del radicalismo e integrantes del clero.

"Tenemos que esforzarnos para buscar los consensos, queremos seguir analizando el tema", respondió el senador.

Cambio climático

Este jueves, los integrantes de la Cámara de Senadores mantendrán una reunión de trabajo, con la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Érika Gonnet.

Está prevista para las 10 hs y tendrá lugar en la sala de reuniones de Presidencia de la Cámara de Senadores, y contará con la presencia de la vicegobernadora Alejandra Rodenas y la ministra mencionada, entre otros. Se espera que algunos legisladores participen de manera virtual.

Se busca "la unificación de criterios para tratar el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo: Ley Marco de Acción Climática Provincial, que adjunta el Proyecto de Ley del senador Lisandro Enrico (UCR-General López), y el Proyecto de Ley proveniente de Diputados y Diputadas con media sanción, que incluye la iniciativa de la ex diputada Estela Maris Yaccuzzi (UCR), entre otros firmantes, y otro texto impulsado por el diputado Gabriel Real (PDP).