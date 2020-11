https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.11.2020 - Última actualización - 18:02

17:59

El hombre que apretó el gatillo señaló que Ruffino, el conductor, lo mandó a buscar dinero a la agencia de turismo. No era la primera vez que hacía un trabajo de esas características.

Audiencia multipropósito Caso Oldani: Figueroa declaró que iban a "cobrar unos pesos" El hombre que apretó el gatillo señaló que Ruffino, el conductor, lo mandó a buscar dinero a la agencia de turismo. No era la primera vez que hacía un trabajo de esas características. El hombre que apretó el gatillo señaló que Ruffino, el conductor, lo mandó a buscar dinero a la agencia de turismo. No era la primera vez que hacía un trabajo de esas características.

El joven acusado de disparar el arma que hirió de muerte a Hugo Oldani el martes 11 de febrero decidió declarar. Cristian Bruno Figueroa (21), que permanece en prisión preventiva desde abril, brindó su versión de los hechos este jueves en una audiencia multipropósito, y permitió que la fiscalía lo interrogue.

En un intento de defender su inocencia, Figueroa señaló a Juan Manuel Ruffino (25) -coimputado por el homicidio calificado del agenciero de turismo- como el organizador. Acompañado de su abogado, el doctor Cesar Cello, y ante el juez Nicolás Falkenberg, los fiscales Gonzalo Iglesias y Mariela Jiménez y el querellante Romeo Díaz Duarte, el joven realizó un relato escueto que no duró más de 4 minutos.

Contó que a Ruffino lo conoció a través de Facebook, igual que a la menor que lo acompañó aquella tarde a la agencia ubicada en la galería Rivadavia. Al cuarto cómplice, Brian Nahuel Damiani (22), lo conocía “de vista nomás”.

Una semana antes del ataque a Oldani, Ruffino le comunicó “que íbamos a cobrar unos pesos”. Figueroa admitió que “ya había trabajado otras veces con él, una vez por Guadalupe y otra vez por Aristóbulo del Valle”, pero cuando le pidieron que especificara, respondió con una frase que repetiría al menos diez veces más ante las preguntas de la parte acusadora: “No me acuerdo”.

“De parte del sapo”

Figueroa manifestó que el martes 11 de febrero recibió una llamada de Ruffino en la que le indicaba que lo pasaría a buscar a las 17. Cuando el Toyota Corolla blanco arribó “ya estaba Damiani. Yo me sorprendí. Solo lo conocía de vista y no sabía que iba a acompañarnos”.

Después buscaron a la adolescente y se dirigieron al centro. “Yo me bajo con ella y Ruffino le dice a Damiani que nos acompañe”. Ingresaron a la galería, a la oficina “larga” que Ruffino les había indicado, donde funcionaba Turismo Oldani.

Ahí “estaba un hombre mayor, que me abre la puerta. Le digo que vengo a buscar un sobre de parte del ‘Sapo’. Ahí es donde se me viene encima a las puteadas y me agarra”. Cristian Figueroa describió que comenzó a forcejear con Hugo Oldani hasta que “se me escapa un disparo”.

“Salgo corriendo y veo que la agarra” a la chica, que empujó a Oldani para poder huir del lugar. Ruffino los esperaba en el Corolla. Mientras se daban a la fuga, Figueroa recordó que le recriminó al conductor: “¿A dónde me mandaste boludo?”.

Uniformados

Juan Manuel Ruffino (25) está imputado como coautor del homicidio doblemente calificado de Hugo Oldani. Es quien condujo el Toyota Corolla blanco aquel martes 11 de febrero. El joven trabajaba para su hermana, dueña de una empresa de seguridad privada. Además, es hijo de un comisario retirado, y su hermano es empleado del Servicio Penitenciario.