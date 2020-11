https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 14.11.2020 - Última actualización - 8:07

7:56

Pilar Álvarez, la dueña de la marca Cosmet Vegan, contó en una entrevista íntima con Revista Nosotros todo sobre su nuevo emprendimiento, acerca de la cosmética vegana y su crecimiento exponencial por medio de las redes sociales.

Charla entre Nosotras Belleza diaria animal friendly Pilar Álvarez, la dueña de la marca Cosmet Vegan, contó en una entrevista íntima con Revista Nosotros todo sobre su nuevo emprendimiento, acerca de la cosmética vegana y su crecimiento exponencial por medio de las redes sociales. Pilar Álvarez, la dueña de la marca Cosmet Vegan, contó en una entrevista íntima con Revista Nosotros todo sobre su nuevo emprendimiento, acerca de la cosmética vegana y su crecimiento exponencial por medio de las redes sociales.

Pili nos recibió en el seno de su casa con la mayor calidez y rodeada de unos cuantos animales que la circundaron como protegiendo su tesoro más preciado. Y es que es defensora de estos pequeños que no tienen voz y pone tanto empeño en su cuidado que no cabe duda que haya elegido dentro de la cosmética la rama asociada al veganismo.



Ante esto, se preguntarán qué es la cosmética vegana. Son productos de belleza que respetan los valores y principios del veganismo, es decir, que durante todo su proceso de fabricación no utilizan ningún ingrediente de origen animal ni se somete a testeos en los mismos.

Los veganos apuestan por una vida basada en la búsqueda de lo natural. Por eso mismo las personas acordes a esta filosofía y los más concientes con el respeto al medio ambiente, huyen de los productos de cosmética con ingredientes de origen animal, que utilicen componentes tóxicos.



Ahora bien, Pilar afirma no ser vegana sino vegetariana. Y al respecto agregó: "Me gustan mucho los animales y por este motivo me hice vegetariana hace un año aproximadamente. Sufro al saber por lo que pasan. Y entonces quise aprovechar este cambio para concientizar a través de la cosmética vegana que recién se está empezando a poner en auge".

"Comencé este emprendimiento a principios de marzo, después de decidir no trabajar más en el comercio. En una reunión con mis amigas escuché hablar sobre las esponjas Konjac, las cuales son bastante famosas, y me comuniqué con la representante de Santa Fe y ahí arranqué. Pero nunca me imagine que se iba a dar todo tan rápido.

"El 17 de marzo, dos días antes de que comience la cuarentena, di inicio a este proyecto. A las dos semanas cree el Instagram de la marca porque empecé utilizando el mío personal y mis amigas me recomendaron diferenciarlo para no mezclar. En ese momento, el primer nombre que empleé fue ´Black Cosmetic´ porque todos me dicen 'negra' pero tuve un par de problemas con ese apelativo y lo cambie a ´Cosmet Vegan´, que me llevó mucho más adelante de lo que yo pensé.



"En mi marca trabajó con productos veganos pero no todos son 100% naturales. Entre los cosméticos que vendo cuento con mucha variedad en lo que respecta al cuidado del cuerpo en su totalidad: serum facial, crema antiedad, shampoo y acondicionador, jabones, cremas para el cuerpo, bálsamos labiales, la esponja konjac, pads reutilizables, mascarillas para rostro y labios, para eliminar puntos negros, para el acné, peelings para pies, entre otros.



"La oferta es amplia. Me gusta poder ofrecer a mis clientes lo que necesitan e informar que todos los productos son de primera calidad sin necesidad de ser testeados en animales o de utilizar derivados de los mismos. Los cuales sufren y mueren en el proceso de creación de la cosmética tradicional a diferencia de la cosmética vegana.

Mirá todo los productos de Cosmet Vegan en su cuenta de Instagram

"En cuanto al tema ventas, comencé durante la pandemia a vender desde casa y como no podíamos salir contraté un cadete de confianza que empezó a realizar los viajes a domicilio. Hoy sigo teniendo la mayoría de los productos en mi hogar en Guadalupe pero también tengo otros dos puntos de venta en el centro y en el sur de la ciudad, más específicamente en Panchakarma Centro y Panchakarma Sur. O como se les dice ahora 'Pick up point', un lugar de retiro de mercadería.

"Ahora bien, además de poder buscar los productos por cualquiera de los puntos de venta o de recurrir al envío por cadetería, está la opción de poder ver y comprar todo lo que ofrece Cosmet Vegan desde su nueva tienda online www.cosmetvegan.com.ar . La cual cuenta además con envíos a todo el país a través de Correo Argentino.

"Por último, quiero destacar la importancia de Instagram para desarrollar un emprendimiento. Todavía me sorprendo de lo que creció Cosmet Vegan en tan pocos meses. Unas amigas que son community managers me manejan las redes sociales y se encargan de todo lo que tiene que ver con el marketing, las fotos y los videos mientras yo me encargo a la par de la parte de ventas, de traer los productos y de responder todos los mensajes. Y así va encaminado. Cada vez con más demanda y crecimiento. La pandemia me cambió la vida para bien y estoy muy contenta de que la gente valore todo este esfuerzo", remató Álvarez .