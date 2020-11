https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 15.11.2020

14:17

La institución cuenta con una extensa trayectoria en la educación y cultura santafesina. Durante la semana llevó a cabo una serie de eventos virtuales.

Aniversario La Alianza Francesa celebra sus 120 años de historia en la ciudad de Santa Fe

La Alianza Francesa de Santa Fe celebra este 15 de noviembre sus 120 años de historia difundiendo la lengua y la cultura del país europeo en la ciudad. Por este motivo, durante la semana se estuvieron desarrollando una serie de actividades, todas de forma virtual, debido al contexto de pandemia.

"En realidad lo que conmemoramos es la creación de la Escuela Francesa en 1900, justamente un 15 de noviembre, porque unos años antes se había creado la compañía francesa de ferrocarriles. Todo este barrio Candioti se desarrolló con los obreros e ingenieros de esa empresa", comentó en diálogo con CyD Noticias Silvia Clement, Chevalier de la República Francesa, directora de la institución y docente de literatura, lengua y civilización francesa.

"Los dirigentes de esa compañía deciden hacer una escuela para implementar una enseñanza a los hijos de los trabajadores, que eran de origen francés, belga y suizo. Por eso hablamos de una comunidad francófona. Y cerca de los años 30 se va a fusionar la Alianza Francesa que ya existía en Buenos Aires, una de las más viejas del mundo", explicó.

Trayectoria

En cuanto a su importancia, Clement destacó a la Alianza Francesa como un "patrimonio" de la ciudad. "Nuestro lema es que estamos hace tantos años difundiendo la lengua y la cultura francesa, pero no solamente eso, la Alianza también es un foro cultural: en nuestros salones hay músicos locales y artistas nacionales e internacionales", valoró.

"Siempre toda una lengua vehiculiza una cultura y nosotros estamos en ese punto de intersección entre la cultura argentina, con su herencia francesa, y la cultura francesa que nos ha dado tantas satisfacciones a lo largo de la historia y la literatura argentina", agregó.

Por su parte, Santiago Franchi, alumno de la institución desde hace 10 años, expresó: "La calidad educativa de la Alianza es muy buena. Es una institución que se conoce poco en el medio, yo no la conocía. De chico estudié inglés y de grande me interesé por el francés y me encontré con una institución muy rica. Tenemos exámenes internacionales, una biblioteca con un material variado y muy completa".

Celebración en contexto de pandemia

Debido a la pandemia de coronavirus, la Alianza Francesa tuvo que organizar de forma virtual los eventos que le hubiese gustado realizar en su tradicional sede de Bv. Gálvez 2147.

"Organizamos una exposición virtual de dos pintoras santafesinas, Tatiana Corte y Nancy Vallejos; dos músicos hicieron una canción francesa que se difundió por redes sociales; y el viernes tuvimos un brindis virtual, para el que invitamos a todos los ex alumnos, profesores y toda la gente que por alguna razón tiene un punto de unión con la Alianza Francesa", contó Clement.

En cuanto al desarrollo de las actividades en esta situación, Franchi destacó que "la enseñanza de idiomas es bastante versátil y a través de Zoom y otros medios hicimos las clases y, realmente, funcionó bien".