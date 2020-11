González cuestionó el abandono del gobierno provincial para con el norte

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El diputado radical afirmó que muchos de los ministros no están a la altura de las circunstancias. La necesidad de obras en esa región para dinamizar el empleo.

El diputado Marcelo González (UCR - FPCS) cuestionó duramente al gobierno provincial, habla de ineptitud para la gestión, reprochó que varios de los ministros designados por Omar Perotti no están a la altura de las circunstancias y exigió inversión del Estado en los departamentos del norte. Oriundo y habitante de San Cristóbal, González recorrió en la semana junto al jefe de su bancada, Maximiliano Pullaro, y a otro norteño, Fabián Bastía, el departamento 9 de Julio. "No hay obras del gobierno mientras que el nacional cumplió durante la pandemia con los aportes a empresas (ATP) y con el IFE para miles de ciudadanos santafesinos", hizo notar.

"Desde nuestras bancas debemos defender a cada localidad del departamento y de la provincia. Nunca tuvimos que mandarle notas a un gobernador para pedir por respuestas, y estamos viendo una clara discriminación a varios municipios y comunas. Con el senador (Felipe) Michlig estamos pidiendo por obras paradas, y que han dejado a muchas personas sin trabajo", le dijo a El Litoral.

"Veo un gobierno inepto, y con ministros sin estar a la altura de la circunstancia. Si la idea del gobernador, es solo hacer caja con el plazo fijo, la gente que está pasándola mal no se va a olvidar. Y por más que el año que viene quiera poner plata no les va a alcanzar. La gente a esto no lo va a tomar nada bien", señaló.

Residente en una región con problemas de conectividad, el radical anticipa que como llegó del Senado, no está de acuerdo en aprobar el proyecto de la Casa Gris sobre conectividad. "No atiende a los inversores privados que por muchos años estuvieron haciendo grandes apuestas económicas para mejorar ese servicio", reprochó.

"Sentimos que después de algunos años donde nos dieron importancia, de nuevo volvimos hacia atrás" en relación a la mirada y los objetivos de los gobiernos provinciales con el norte santafesino. Aclara que el olvido es una constante hacia el norte. "La excepción fueron los últimos cinco o seis años -no los 12 del Frente-donde se le empezó a dar importancia y ahora nuevamente retrocedimos. No hay obra pública. Hay poca en la provincia pero acá nada. Como a las casas antiguas, a las rutas si no le haces un mantenimiento te quedás sin caminos. Estuvo recorriendo 9 de Julio, Vera y las rutas son caóticas. Hay algunas que estaban rotas desde antes pero le iban haciendo bacheo para poder hacerlas transitables, ahora nada". Para sumar críticas advirtió que "en las últimas licitaciones el gran beneficiado en rutas es el departamento Castellanos".

Le dijo a El Litoral que el Presupuesto 2021 no tiene demasiadas especificaciones en obras para el norte. "El gobierno no se va a quedar sin presupuesto, no vamos a hacer ninguna locura pero vamos a trabajar para que haya reformas y que haya recursos para todos los municipios y para toda la provincia". Insistió en que "están faltando las obras de infraestructura básica para la región. No se ven obras, ni movimiento y esto es desesperante para el empleo en la zona. No hay obra pública provincial, ni vivienda, ni rutas y todo depende de los pocos recursos que tienen los municipios o las comunas. Hoy es el IFE lo que ayuda pero se termina a fin de año".

Por otro lado, González rescata la inversión que realiza en el norte argentino y en el norte santafesino el Belgrano Cargas. Dice que habla con su coterráneo Sergio Sasia, titular de la Unión Ferroviaria, sobre la necesidad de continuar con el impulso al tren para quitar presión de camiones a las rutas. "Tengo proyecto presentado para potenciar puertos secos, uno de ellos en San Cristóbal", señaló.

Queja radical

El interbloque de diputados y senadores de la UCR se reunió con el Foro de Intendentes Radicales, a partir de la difícil situación por la que vienen atravesando los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, ya que "los gobiernos locales no reciben fondos de emergencia Covid-19 y deben pagar casi todo desde sus propias arcas, lo cual se hace imposible de sostener".

Semanas atrás legisladores del interbloque radical plantearon crear una mesa de trabajo con el Gobierno de cara al final del año para intentar sobrellevar conjuntamente la difícil situación, pero "las respuestas siguen sin aparecer".

En abril se votó en la Legislatura la llamada Ley Covid que creó un fondo de 3 mil millones de pesos para la lucha contra la pandemia, y transcurridos ya 7 meses, "los municipios y comunas continúan abandonados a su suerte, solventando de sus presupuestos la mayor parte de los gastos de prevención y control y atención del sistema sanitario", dice la declaración final del encuentro.

Dionisio Scarpín, intendente de Avellaneda calificó de "muy preocupante la situación de los SAMCos de las localidades. Hay lugares que en, abril, mayo y junio, recibieron partidas de asistencia para Covid; después nada. En otros casos es peor la situación; desde diciembre no reciben nada y nos preocupa aún más de cara al presupuesto 2021; que va a pasar con los municipios y comunas de la oposición. Que partida está asignada y si nos van a mandar o no ayuda."

Maximiliano Pullaro, jefe del bloque de diputados advirtió que "hace meses que venimos reclamando al Gobierno que no deje solos a los municipios y comunas. En abril nos dijeron que necesitaban la Ley de emergencia para luchar contra la pandemia. Siete meses después las partidas autorizadas por 3 mil millones de pesos no llegan, las comunas y municipios siguen estando solos, cada vez más agobiados y cumpliendo responsabilidades que no les corresponde".

Felipe Michlig, presidente de la bancada en el Senado, consideró que "estamos ante un gobierno con un criterio excesivamente fiscalista, que solamente le interesa seguir acumulando recursos. Hay situaciones de urgencia que si no se las pone al hombro la localidad termina poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos. Desde la Legislatura se le ha otorgado al Gobierno todas las herramientas solicitadas para la gestión, no tienen excusas".