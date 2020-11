El "Barba" en modo "Virrey": elogio para los suplentes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hubo flores del entrenador para Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, el mismo Brian Fernández y el "Loquito" Tomás Sandoval. Más allá de los once titulares, el entrenador quiere tener con buena cara a todos los jugadores del plantel en Colón. El banco que arma este lunes a la noche, de los más "pesados" en la Liga.

Fui al archivo de El Litoral a buscar la foto y la fecha: 7 de febrero de 2006. Esa noche, Franco Cángele, ex jugador de Boca y por ese tiempo en Colón, visitaba los estudios de Cable y Diario (C&D) pasando por "Café con Fútbol" para una charla distendida. Recuerdo la pregunta que le hice y recuerdo la respuesta como si fuera hoy:

-Franco una consulta de Boca: ¿qué lo hace distinto a Carlos Bianchi?

-Muchas cosas, no sólo un dibujo táctico o la forma de juego. En mi caso, que no jugaba seguido, me sorprendía algo: se preocupaba mucho de estar encima de los suplentes, de alentarnos, de elogiarnos. Era algo increíble: no jugábamos o entrábamos muy poco, pero estábamos todos felices.

Ahora, varios años después, Eduardo Domínguez parece "copiar" la receta de su suegro, el "Virrey" Carlos Bianchi, el papá de Brenda. Es que en la previa del juego de esta noche, a la hora de hacer nombres propios, el "Barba" le tiró flores por Radio Gol FM 96.7 a los que no juegan. Repasemos:

-Elogios para el "Pulga" Luis Miguel Rodríguez: "Lo veo enfocado, sabemos que su corazón está en Atlético Tucumán, como yo lo tengo en Huracán. Son instituciones que nos dieron muchas cosas y que también nos brindamos por ellas. Es muy profesional. Charlamos y sabe lo que pienso de él, es claro, entrena todos los días como lo debe hacer. Tener a un jugador como Pulga en Colón para partidos que nos puede tranquilizar con su entrada será muy importante. Ese fin de semana llegó con lo justo desde lo físico y no lo quise arriesgar. Está comprometido con el equipo, con la ciudad, con el proceso, nos da mucha alegría porque es un gran profesional, que tira para adelante, que empuja. Desde el lugar que le toca está siendo extraordinario, necesitamos jugadores como él, en el proceso de los chicos tener a personas como él les hará muy bien".

-El "mimo" a Brian Fernández: "Nos encantaría tenerlo. Se había resentido de su desgarro en el aductor. Estaba haciendo una muy buena pretemporada, se estaba readaptando físicamente. Recuperándose se resintió (forma parte de la lista de concentrados en Colón para jugar ante Central Córdoba). Hay que tomarlo con calma, no apresurarse, él no debe apresurarse, la ansiedad lo hizo retrasar en esta recuperación. Lo tiene que tomar con calma. Es un grandísimo jugador cuando está bien físicamente, y está bien focalizado. Nos tenemos que tomar un tiempo si queremos ver a Brian Fernández que tenga un buen rendimiento en Colón, tenemos que ser pacientes entre todos".

- Las flores para Tomás Sandoval: "Lo veo bien, cada vez mejor. Creció muchísimo mentalmente, no es más el chico que vi cuando me fui, hoy es un hombre. Cambió completamente su forma de ser, eso es muy bueno. Tendrá su oportunidad, está entrenando muy bien. Le está haciendo muy bien su conducta, su disciplina, su convicción, cuando le toque el momento lo hará muy bien. Entendió su compromiso consigo mismo. Está entendiendo su cuerpo, su potencial, qué debe hacer. Le está sirviendo mucho verlo a Wilson Morelo, cómo se mueve dentro del campo de juego, cómo trabaja afuera. Si toma esas cosas positivas, Colón tiene un nueve muy importante que explotará en cualquier momento".

"Con mi suegro no hablo de fútbol, si hablamos es en general. El tiempo que podemos estar hablamos más de los chicos, de mis hijos que son sus nietos...de la vida misma", declaró alguna vez Eduardo Domínguez cuando lo entrevistaron y le preguntaron por esta relación con Carlos Bianchi. Hablando mucho, poco o nada, la receta de hoy del "Barba" en Colón es muy parecida a la del "Virrey" hace años en Boca. Por no decir que es la misma.