Rafecas: "La Constitución siempre es un buen comienzo"

En medio del debate de la modificación del Ministerio Público Fiscal, el juez federal Daniel Rafecas aseguró que "la Constitución Nacional siempre es un buen comienzo" y dijo que aguarda la audiencia pública para defender su postulación en el Senado de la Nación.

El magistrado publicó un mensaje en su cuenta de la red social Instagram, junto a una imagen de la Constitución, en momentos en que la Cámara alta discute si se baja o no el requisito de los dos tercios para aprobar a un jefe de los fiscales.

"La Constitución Nacional siempre es un buen comienzo... Seguimos preparándonos para la audiencia pública y, ojalá, para asumir el cargo de Procurador General de la Nación, cuyo pliego, a propuesta del presidente Alberto Fernández ingresó al Honorable Senado de la Nación en marzo", subrayó Rafecas.

Además, destacó que su postulación como Procurador General de la Nación recibió "700 apoyos (incluyendo la UBA y todos los organismos de DDHH) y solo 3 impugnaciones".

Su pliego fue enviado por el Presidente en marzo pasado, pero por la pandemia de coronavirus su tratamiento de retrasó.

Ahora, el Frente de Todos impulsa una modificación en el tiempo que dura el cargo, para llevarlo de "vitalicio" a unos cinco años.

Semanas atrás, Rafecas advirtió que si se cambian las reglas de juego renunciará a su candidatura, ya que no considera posible ejercer el cargo sin el consenso político que le otorgarían los dos tercios de los senadores.

Dos tercios

Con este mensaje publicado horas antes de que el Senado continuara con el debate de la ley de Ministerio Público, se interpretó como otra señal del magistrado federal en contra al cambio en la letra de la normativa vigente.

El pasado jueves, el presidente Alberto Fernández reiteró que Rafecas sigue siendo su postulante a Procurador, aunque el oficialismo en la Cámara alta advirtió que discutirá el pliego luego del debate sobre la extensión del cargo.

Discusión en la Cámara Alta

La comisión de Justicia de la Cámara alta se reunió ayer para discutir los proyectos que buscan acortar el mandato del Procurador General de la Nación y quitarle el carácter de vitalicio.

En la reunión se incorporó el tratamiento de la iniciativa que la semana pasada presentó el rionegrino Alberto Weretilneck para llevar el mandato de vitalicio a los cinco años y eliminar el requisito de los dos tercios para la aprobación de un candidato.

"No es grave ni amenaza la libertad de nadie que el Ministerio Público tenga mayor control en manos de la Bicameral", resaltó Weretilneck al iniciar el encuentro.

A su entender, "la propuesta de cinco años está acorde a la realidad de otros países", ya que "cuesta encontrar en la constituciones de otros países el cargo vitalicio permanente".

"El límite de los cinco años nos permite que si hay una elección fallida pueda ser corregida", agregó el ex gobernador de Río Negro.

Por videoconferencia, los senadores escucharon a expertos en el tema, siendo el primero el doctor en derecho penal Nicolás Becerra.

Waldo Wolff muy crítico

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Waldo Wolff expresó su rechazo al pliego del juez federal Daniel Rafecas como Procurador General y aseguró que el magistrado lo amenazó de muerte.

"Veo a Rafecas como siempre. Yo no cambio de camiseta en la mitad del río porque me conviene. Daniel Rafecas me amenazó en lo personal y en lo institucional incurrió en groseras inconsistencias en la causa del Memorándum con Irán. Por eso le pedí juicio político con Lilita Carrió", indicó Wolff.

También sostuvo que el juez Rafecas "es un hombre que participó en causas escandalosas como la de Ciccone o el enriquecimiento ilícito de Milani".

"No tengo ningún motivo para cambiar mi posición de Rafecas: él sigue siendo parte del establishment no transparente de Comodoro Py y sostendré estos valores como hice siempre", manifestó.

Y agregó: "Yo me jugué la cabeza, denuncié a Rafecas y el Consejo de la Magistratura lo sancionó. Ahora yo no puedo decirle a mi electorado que él no es más así y que confíen".

En ese sentido, aseguró que "Rafecas es el garante de la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner".

"Rafecas me llamó y me apretó delante de mi hijo un 1 de marzo a las 18.30 horas después de que lo critiqué en un programa de TV. Me dijo: 'No me sigas criticando que te vas a morir, hijo de puta'", recordó.