Siempre se habló de fecha tope al 21 de noviembre

Exclusivo del TAS a El Litoral: no sale el fallo del Caso Pinos

El TAS (Tribunal Arbitral del Deporte), a través de su oficial de comunicaciones Katy Hogg, respondió desde la ciudad suiza de Lausana la consulta del diario de Santa Fe. "No es posible predecir cuánto tiempo llevará este laudo arbitral por el caso Jorge Pinos". Se descarta la fecha del 21: ¿qué hará ahora Colón en Conmebol?.

¿La buena Pipa?. Jorge Vladimir Pinos, el 9/11/2019 en La Olla, levantando la Copa Sudamericana. Colón reclama "fraude deportivo" y promete "ir hasta las últimas consecuencias". Crédito: Mauricio Garín

Por Dario Pignata SEGUIR Luego de varios días de cumplir determinados protocolos, llenar formularios en inglés y acreditar la historia del medio de comunicación más importante de Santa Fe, en las últimas horas de manera oficial el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) respondió formalmente la consulta del Diario El Litoral. A pesar de lo que especulaban las partes, el fallo internacional por el famoso "Caso Jorge Pinos", que espera expectante todo el Mundo Colón, no saldrá a luz este 21 de noviembre: "No es posible predecir cuánto tiempo llevará este laudo arbitral por el caso Jorge Pinos", fue la respuesta exclusiva del TAS a El Litoral. La noticia, generada por el diario de Santa Fe, sorprendió a las partes involucradas, tanto el abogado de la parte denunciante (el abogado Xavier Freyre, de Técnico Universitario), como a la parte más importante de la defensa (el Dr. Andrés Holguín, quien defiende los intereses del club ecuatoriano Independiente del Valle). Hay que recordar que, sorpresivamente, el mismo Jorge Valdimir Pinos contrató por su cuenta para que lo defienda al mejor abogado argentino en estos casos: Ariel Reck. Como un documento inalterable. La respuesta oficial desde Lausana, Suiza, al diario de Santa Fe. Oficial del TAS a El Litoral: no sale el fallo del caso Pinos.Foto: Gentileza TAS / CAS Concretamente, desde la Avenue de Beaumont 2 CH-1012 Lausanne de Suiza, su oficial de comunicaciones Katy Hogg respondió la requisitoria periodística, que es de gran interés en los hinchas sabaleros. La respuesta textual fue la siguiente: "Estimado: el procedimiento del Caso TAS 2020/A/6862 nominado "Club Técnico Universitario c. Jorge Pinos, Club Independiente del Valle & Federación Ecuatoriana de Fútbol" está en curso. El Panel de Árbitros convocó una audiencia con ambas partes por video conferencia el 22 de septiembre de 2020. El Panel está deliberando y preparando el laudo arbitral que contenga la decisión y el razonamiento detrás de la misma". Y luego, en el párrafo final, respecto de esa mencionada fecha "tope" del 21 de noviembre, el organismo internacional fue contundente en esta respuesta exclusiva a El Litoral: "No es posible predecir cuánto llevará este proceso. Atentamente, Katy Hogg, Oficial de Comunicaciones del TAS". Este anticipo sorprendió a las partes en Ecuador, porque en un primer momento el TAS había fijado como fecha de resolución máxima el 21 de noviembre de 2020. "Nos enteramos por El Litoral. Si es así como le respondieron a ustedes desde Suiza, el TAS tiene desde hoy y hasta el viernes la obligación de comunicar que mueve esa fecha procesal, explicando los motivos a cada una de las partes involucradas", comentaron sorprendidos desde Ecuador. Hay que recordar que el Dr. Xavier Freyre y un bureau de españoles defendieron la parte denunciante que es Técnico Universitario, el Dr. Andrés Holguín lo hizo en nombre de Independiente del Valle; el Dr. Ariel Reck en nombre del arquero Jorge Vladimir Pinos y finalmente el Dr. Guillermo Saltos Guale se apersonó vía Meet en nombre de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Tenés que leer Ecuador rompe el silencio con el caso Pinos... "Colón quiere birlar la Copa" Lo que Técnico Universitario denunció en el TAS es la irregularidad del pasaporte deportivo del golero Jorge Vladimir Pinos, bajo la figura cuestionada de "Pase Puente", algo que prohíbe la misma FIFA. A su vez, en otro ámbito, como es la Conmebol, Colón denuncia al mismo arquero de Independiente del Valle por "fraude deportivo" luego de la Final Única de la Copa Sudamericana. Colón miraba expectante el fallo del 21 de noviembre, que finalmente no saldrá. "Si el TAS sanciona a Pinos, es una carta muy importante a favor de Colón en la Conmebol". Ahora, al no salir el fallo del Caso Pinos, la pregunta es: ¿qué hará ahora Colón en Conmebol?. Pasó un año ya de ese partido: el primer reclamo sabalero en el Tribunal de Disciplina fue rechazado; Colón volvió a la carga y volvió a denunciar "Fraude Deportivo" en los otros dos ámbitos de Conmebol: Comisión de Ética y Cámara de Apelaciones. De manera extraoficial, desde Luque, Paraguay, avisaron a este diario lo siguiente: "Colón insiste que la Audiencia de Partes sea física y presencial. Hasta que no pase del todo la pandemia, imposible". Conclusión: en el TAS no sale el fallo; en la Conmebol está todo frenado por el Covid-19. O sea, sigue lloviendo a baldazos como ese día en La Olla.