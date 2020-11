La comunidad de la escuela Borruat se unió para reclamar seguridad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con un abrazo más simbólico que nunca en el actual contexto de pandemia se materializó el apoyo a la institución y se exigieron respuestas a problemas de infraestructura.

Alumnos, ex alumnos, padres, madres, docentes, no docentes y vecinos de la Escuela 111 Luis Borruat se manifestaron este miércoles por la mañana frente al edificio de calle Aguado al 2900, en barrio Santa Rosa de Lima. Es que el establecimiento fue blanco de sucesivos robos durante todo el año: 6 en total y, de ellos, dos en la misma semana. No solo se llevaron todo lo que pudieron, también hubo destrozos y se dejaron desechos en las aulas que permanecen cerradas desde marzo en razón de las medidas adoptadas por la pandemia de Covid-19.

Obras y mejoras en el barrio también integraron la lista de reclamos frente al edificio escolar de calle Aguado al 2900.Foto: Guillermo Di Salvatore

Frente a las puertas, las rejas y los candados que parecen no suponer ningún obstáculo para quienes cometen estos delitos, se concentró un importante número de personas para pedir "resguardo y protección a las escuelas", "inmediata reposición de todo lo robado y urgente reparación de los daños causados a cargo del Estado". Pero también reclamaron iluminación, asfalto, terminación de obras inconclusas y desmalezado. En definitiva, exigieron "más compromiso social y político", tal como rezaba la convocatoria a la movilización que se hizo a pie, con barbijo y distanciamiento, y en vehículos a puro bocinazo. Siempre con el objetivo de hacerse oír, porque "el peor virus es el silencio y la indiferencia".

