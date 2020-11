Autoconvocados contra los políticos: "tratan de exprimir algo que ya está seco, que no da más"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En un comunicado condenaron el paquete legislativo que incluyó el denominado “impuesto a la riqueza”. Y llamaron al sector agropecuario a “estar unidos y dejar de trabajar solamente tranqueras adentro”.

Campolitoral | campo@ellitoral.com

La Asociación Argentina de Productores Autoconvocados condenó duramente el paquete de leyes que aprobó la Cámara de Diputados, de las cuales la más resonante es el llamado “impuesto a la riqueza” pero que también incluyó la modificación a la Ley de Manejo del Fuego. Apelando al libro de García Márquez, la organización emitió un comunicado que lleva por título “Crónica de una muerte anunciada”, en el que acusa a la dirigencia política de “irresponsable, miope, insensible y corrupta” y llama a sus pares a “estar unidos y dejar de trabajar solamente tranqueras adentro” para no correr la suerte de protagonista de la novela.

“A nuestro querido sector Productivo ya no le cabe un impuesto más. Sin embargo, nuestra dirigencia política se las ingenia para tratar de exprimir algo que ya está seco, que no da más, con el agravante que es por culpa de esa dirigencia política irresponsable, miope, insensible y corrupta que hasta aquí no dio una muestra de grandeza bajándose un peso de sus acomodados sueldos”, comienza el texto. Y agrega, con sorna: “nos piden esfuerzos a todos, pero la de ellos es de ellos y la nuestra es de todes”.

El texto también menciona el perjuicio que calculó la Sociedad Rural Argentina que causaría el “impuesto a la riqueza” a la generación de divisas, que disminuirían u$ s2.400 millones a causa de la desinversión.

Los autoconvocados dedicaron también un párrafo especial a los dirigentes de la oposición que facilitaron la media sanción. “Se obtuvo gracias a los votos de la coalición gobernante pero también con la ayuda por ejemplo del Gobernador Gerardo Morales de Jujuy, cuyos diputados votaron a favor del impuesto a la riqueza. El gobernador Morales es a esta altura el Pinocho de la política argentina, pedidor serial de más derechos de exportación, hace como Gobierno todo lo contrario a lo que profesaba desde el llano, un mitómano de categoría mundial”.

Mientras que sobre la Ley de Manejo del Fuego, que se busca modificar para impedir que el propietario de un campo quemado (no importa si es accidentalmente) pueda disponer libremente de su tierra, observaron: “se gastan recursos y tiempo para modificar una ley previa, que detrás del lógico discurso de cuidar nuestro ambiente, se esconden obscuras intenciones de perseguir y hostigar al sector agropecuario como ya se viene haciendo desde que asumió el Presidente Alberto Fernández”.

Finalmente la AAPA concluye que los proyectos aprobados constituyen “ un claro ataque al campo argentino”, motivo por el cual convocan al sector a la unidad y la acción pública. “Nos están llevando puestos hace casi un año, si no reaccionamos vamos a correr la suerte de Santiago Nasar, con el agravante que sabemos desde hace mucho que nos quieren hacer desaparecer”, advierten.