Sábado 21.11.2020

Sus responsables analizaron la realidad del sector en tiempo de pandemia, evaluaron el mercado y resaltaron las bondades de sus proyectos.

Capitel SA es una empresa constructora que avanza como referente en el mercado. Sus responsables analizaron la realidad del sector en tiempo de pandemia, evaluaron el mercado y resaltaron las bondades de sus proyectos.

Desde hace 33 años, Capitel S.A. es una empresa con trayectoria conocida y reconocida en el mundo de la construcción. Lleva construidos más de 350.000 mts2 y actualmente tiene en marcha más de 145.000 mts2, en proyectos distribuidos en 19 obras en las ciudades de Santa Fe, Paraná y Córdoba.



En una entrevista con este diario, Marcos F. Vigo Lamas (gerente financiero) y Joaquín Vigo Gasparotti (gerente técnico), representantes de la firma, ofrecieron detalles de la labor empresarial que realizan, marcaron claramente los objetivos que persigue la firma y abordaron la problemática del sector en tiempos de pandemia.



- ¿Cuál, para ustedes, es un componente esencial para que Capitel tenga el lugar que hoy posee en el mercado?

- Nos caracterizamos por tener una vasta trayectoria y comprobada experiencia en la construcción de edificios de propiedad horizontal, cocheras y locales comerciales en la Región Centro.

- ¿Con qué resultado?

- El resultado es contundente: llevamos entregados más de 90 edificios.

- ¿Cómo se armó el equipo?

- Hoy, Capitel cuenta con un gran equipo de trabajo multidisciplinario que abarca arquitectos, ingenieros, computistas, administradores, contadores, maestros mayores de obra, abogados, escribanos y un gran plantel con experiencia, que permiten llevar a cabo con éxitos obras de infraestructura, edificios de vivienda en altura, cocheras, locales comerciales; bajo diferentes esquemas, entre ellos el de gerenciamiento. También brindamos asesoramiento a la hora de analizar un posible emprendimiento desde el terreno, proyecto, cómputo y presupuesto, cronograma de inversión, tiempos de obra, hasta la definición de la estructura jurídica, contable y notarial de un desarrollo.

- ¿Hay, por llamarlo de alguna manera, una construcción contemporánea en el tipo de inmuebles que ofrece Capitel al mercado?

- En Capitel nos caracterizamos por hacer análisis de las tecnologías y materiales que ofrece el mercado. Buscamos la armonía con nuestro criterio de optimización, tanto de plazos como de costos. Ello nos impulsa a la innovación continua. Por eso, hoy nos encontramos en un proceso de industrialización en ciertos rubros pero sin dejar de valorar los atributos de la construcción artesanal del medio.

- ¿Y en materia de diseño…?

- En el diseño arquitectónico de nuestros desarrollos propio buscamos hacer una revisión de lo que ofrece el mercado y aportar, siempre desde una visión local, las tendencias tanto nacionales como internacionales. A modo de ejemplo: con una cuarentena sufrida a escala mundial, obviamos el pensamiento de que un departamento es solo un lugar donde se duerme y se come, ofreciendo mini departamentos (35 m2). Por el contrario nos hemos volcado a un diseño de hogar en altura buscando hacer vivible cada m2 propio, sea cubierto o descubierto, haciendo un producto con mayores metros cuadrados de lo que ofrece el mercado, con vistas excepcionales a nuestro querido paisaje isleño.

Clientes

Capitel SA posee certificación ISO 9001 otorgada por Euro Veritas.

Principal cliente: Pilay S.A

Otros: Fideicomiso El Carmen SA, Banco Hipotecario y Torre Puerto Santa Fe SA.

La mejor inversión

Durante la charla con Marcos y Joaquín, se abordó el conocido tema de la mejor inversión en momentos donde el peso se sigue devaluando.

- ¿Sigue siendo la construcción la mejor inversión frente al resto de las variables del mercado?

- El ladrillo siempre fue y seguirá siendo una muy buena inversión no solo en Argentina sino en el mundo. El resguardo de valor y la capitalización que permite a lo largo del tiempo, hace que compita y que le gane incluso al dólar. Es la inversión tradicional que más ha rendido en el tiempo, es tangible y para muchos, además de ser su inversión, es su vivienda y su sueño.

Es por todo ello que estamos incursionando en desarrollos propios de alta calidad y categoría que apunten no solo al inversor tradicional sino también al que quiera disfrutar de su inversión residiendo en ella.-

- ¿El valor del dólar actual reactivó proyectos desde el pozo?

- La disparidad entre dólar oficial y paralelo hace que para el inversor que posee dólares billetes sea muy tentador comprar departamentos ya que los está comprando barato. A la vez, para los constructores y desarrolladores, el costo de construcción en dólares esta barato si luego reciben dólares o el equivalente al paralelo al vender las unidades. Por todo esto creemos que se van a reactivar varios proyectos y el sector privado podrá salir adelante.

- ¿El ProCrear es una solución o un problema para el que quiere acceder a la vivienda y para ustedes los que tienen que administrar esos recursos?

- Creemos que se trata de una acción muy importante a la hora de solucionar el grave problema de déficit de viviendas que tiene el país.

- El que busca un inmueble para no seguir alquilando: ¿busca precio o calidad?

- Consideramos que el que busca vivienda busca las dos cosas. Primero va a buscar precio pero también será exigente con la calidad. Por eso las constructoras que se mantienen en el tiempo tienen que tener buenos costos pero a la vez buena calidad.





La realidad de la construcción en estos tiempos

- ¿Cómo venían antes de la pandemia?

- Ha sido un año muy duro para el rubro de la construcción no solo por la realidad económica del país sino por la pandemia, que impidió trabajar con normalidad durante todo este período. Y esto no es solo en cuanto a la producción en obra. No olvidemos que tuvimos que sostener el número limitado de trabajadores en obras; que hubo frenos, avances y retrocesos, y también el armado de protocolos estrictos. Además, los proveedores se quedaron sin stock al tener las fábricas paradas o produciendo a un ritmo mucho más bajo y con personal reducido. Todo eso, impensado para cualquier empresa constructora, se dio en pocos meses y debimos enfrentarlo.

- ¿Cómo creen que saldrá el sector después de lo sucedido?

- Primero, tengamos en cuenta que ésta es la realidad de la construcción en este año, habiendo enfrentado un sacudón muy fuerte; no hay otra. En la ciudad de Santa Fe, con la pandemia y con los primeros decretos: entre 75 y 90 días el avance físico de la obra fue de un 0%, dependiendo de la envergadura de cada obra.



- Y entretanto…

- Las empresas debimos asumir esa realidad y realizar un gran esfuerzo para mantener a su personal que es su mayor activo. En nuestro caso, para lograr formas, tiempos y calidad. Posteriormente, con número limitado de personal permitido, resolvimos estrategias para optimizar el avance de las obras de la mejor forma.

- También hubo que evaluar las cuestiones financieras que surgieron imprevistamente…

- Exactamente. Apuntamos a la consideración y análisis de los flujos financieros y propuestas de compra por volumen de materiales. A ello sumamos la definición de comienzos de obra con el fin de mantener en movimiento los activos.

- ¿De qué manera están terminando el año?

- Con un gran desafío por delante como es el lograr el abastecimiento de toda la cadena de proveedores y manejar la incertidumbre en los plazos de las gestiones con los entes públicos. Lógicamente, con capacidad de personal disminuida con la pandemia, para poder comenzar, avanzar y terminar las obras, y así cumplir con el cliente, que es nuestro mayor desvelo.

- Dicen que situaciones como ésta dan lugar al aprovechamiento integral de los conocimientos, individuales y colectivos. ¿Para ustedes fue así?

- Para nosotros fue un año de muchos aprendizajes, donde buscamos proteger a los clientes, y aunque estuvimos ante un molino de viento, nos movimos con la voluntad del optimismo haciendo que todas las obras avancen y dando comienzo a 5 emprendimientos y gestionando para el arranque de 4 más, que nos llevarán a tener en construcción simultáneamente 1215 unidades habitacionales. Con ello habremos superado la meta trazada a comienzo de año, que fue de 1000 unidades en la construcción de edificios de propiedad horizontal.

- ¿Estiman que habrá una recuperación rápida cuando todo esto se supere?

- Seguramente el sector privado se recupere más rápido que el sector público porque la gente no sabe qué hacer con los pesos que tiene.