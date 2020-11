https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 23.11.2020

El zaino del stud Cachivache s impuso en buen estilo sobre Lifesaver en lo que fueron las doce cuadras de la tradicional carrera en homenaje al fundador de nuestra ciudad.

Dancer Way en el aire para quedarse con el Garay Crédito: Manuel Alberto Fabatía

Turf: Clásico Juan de Garay Dancer Way cumplió lo pactado El zaino del stud Cachivache s impuso en buen estilo sobre Lifesaver en lo que fueron las doce cuadras de la tradicional carrera en homenaje al fundador de nuestra ciudad.

Sin dudas que fue una jornada distinta, con la presencia de los protagonistas, la gente que trabaja en cada jornada (que no es poca), el agregado de algunos propietarios y por supuesto la prensa, con el Diario El Litoral cubriendo la actividad desde hace más de 100 años, incluso cuando el hipódromo santafesino se encontraba en otra ubicación.

El clásico Juan de Garay es el único evento deportivos que en forma ininterrumpida desde 1930 homenajea al fundador de nuestra ciudad y que se ha convertido en una "medalla" que todos los que están en la hípica se la quieren colgar. Ayer en lo que fue la primera fecha del año la carrera tuvo nueve participantes y la victoria le correspondió a Dancer Way, pupilo de Juan Carlos "Tata" Felize que fue elegido como amplio favorito por la cátedra y que tuvo en Miguel Pérez a un buen jinete que lo supo traer siempre libre de contratiempos, para que su victoria no corra peligro.

Al frente

Desde el "vamos" Miguel Pérez aprovechó la suelta interior para poner en el fuego de la carrera a Dancer Way, mientras Vallecano Inc y Timberlake se acomodaban cerquita. Se metieron rápidamente en el codo y el puntero escapó un par de cuerpos sobre sus perseguidores, quedando Vallecano Inc en el segundo puesto, mientras Lifesavers corría expectante

Ingresaron a la recta final y con mucha autoridad Miguel Pérez le fue pidiendo un poco a su conducido que salió con fuerzas renovadas y escapó rumbo a la sentencia, cruzando con dos cuerpos y medio de ventaja sobre Lifesaver, que a su ves dejó tercero a las patas a Giambelino, al cual en plena recta se le hizo complicado poder encontrar un hueco como para poder alcanzar a los punteros.

Buen tiempo

El cronómetro marcó el notable registro de 1 minuto 10 segundos 20 centésimas, el cual muestra la tremenda categoría del hijo de Tizway que con la de ayer suma seis victorias en línea (las cinco anteriores en San Isidro) y ayer en el patio de su casa demostró que se trata de un ejemplar de mucha categoría.

Correcto Miguel Pérez en la cruz del ganador y notable la presentación por parte de Juan Carlos "Tata" Felize que viene realizando una tarea impecable con el pensionista del la caballeriza Cachivache.