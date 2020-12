Reabren los jardines maternales en la ciudad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde este martes 1° de diciembre, las puertas de las instituciones educativas privadas de la primera edad, vuelven a recibir a los más chicos.

Luego de una larga espera de casi nueve meses, este martes 1° de diciembre no será uno más para los dueños y docentes de jardines maternales de la ciudad. Otra vez la puertas estarán abiertas para recibir a los más chicos.

Fernando Collados, uno de los referentes de los jardines en la capital provincial, comentó en diálogo con El Litoral: "Tenemos mucha alegría, entusiasmo y mucha adrenalina por la vuelta. Ya tuvimos pequeños reencuentros con las familias que se acercaron para terminar de anotar a los chicos. Incluso hubo padres que se acercaron con ellos, lo cual haberlos visto fue una nueva recarga.

Desde ya que las deudas acumuladas y la realidad económica de las instituciones, no son un dato menor, pero "no es lo mismo estar endeudándote sin poder trabajar, que haciéndolo. Es decir, complicado se puede estar por períodos, pero por lo menos estás trabajando, tenés la rutina diaria, hacer lo que uno eligió. Por este motivo es que volver apaciguará un poco, porque no desaparecen, todos los problemas", aseguró Collados, quien agregó: "Hay muchas deudas acumuladas. Todo esto generó también en algunas instituciones, por ejemplo, conflictos patronales. Hay complicaciones que se generaron y todo es arrastre para el año que viene. En términos económicos, nosotros el año que viene intentaremos no acumular más deudas, ir saldando de a poco".

El ingreso que se hace ahora es la mitad de la matrícula. Algunos jardines, aumentaron un poco la cuota, pero es lo que alcanza para pagarle a la docente. "Pero todo eso, en este momento, en este arranque, está tapado o suavizado por nuestras ganas".

"Haciendo las cosas como corresponden, y si nos ayuda la comunidad en cuidarse un poco más y que el virus no siga creciendo, calculo que nos darán un margen mayor para poder recibir más chicos, que nos vayan habilitando más. A partir de ahí nos iremos acomodando".

Nuevas normas

Entre las nuevas disposiciones, no se permite el ingreso al adulto; los grupos si van a ir a otro espacio, no pueden pasar cuando haya otro en una sala; los juguetes no se pueden compartir de una sala a otra, en el mismo día, sino que deben ser sanitizados y al otro día recién se usa en la otra sala.

Para la entrada, los docentes tendrán "un margen de unos diez minutos entre una y otra y sanitizarán sus pertenencias. En algunas instituciones, hacen cambio de ropa, o sea, están quienes profundizan algo más el protocolo y otras lo respetan al cual", dijo Collados.

Los jardines maternales están autorizados, desde este martes, para abrir de 7 a 19. "Diciembre será un mes de readaptación. Y no será fácil porque hay cuestiones emocionales, afectivas y psíquicas que pasaron los chicos. En algunos afectó más, en otros un poco menos. Pero más allá del entusiasmo, estamos hablando con la familia y aclaramos que no será un proceso fácil. La contención va a estar: no le vamos negar upa a un chico si está llorando. No podemos mirarlos y decirles que se calmen".

Las docentes tendrán todo el tiempo un barbijo, y hay instituciones que implementaron la opción de uno por día para que no se olviden, y otro para trasladarse en la calle.

"Los jardines estamos muy relacionados a lo afectivo y educativo, y este tipo de vivencias nos juegan a favor. Estamos entregados a la sorpresa, el desafío y la emoción en este día", finalizó Collados.