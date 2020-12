Juego on line: el Tribunal ratificó su observación y Perotti, su decreto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Poder Ejecutivo le había solicitado al organismo de control que retirase su observación legal. Pero el pedido fue desestimado. El gobierno insiste ahora con su autorización, y los operadores de los tres casinos podrán continuar con la toma virtual de apuestas.

El Tribunal de Cuentas ratificó este martes la observación legal al decreto 998 firmado por Omar Perotti el pasado 21 de setiembre. Con dicho acto administrativo, el gobernador autorizó por el término de quince años el juego on line a los concesionarios de los tres casinos que operan en la provincia.

La decisión generó controversia en la oposición – y hasta una denuncia penal en la justicia promovida por el diputado Maximiliano Pullaro –, y una observación legal del Tribunal de Cuentas. En sus fundamentos, el organismo de control argumentaba que el Ejecutivo debería haber concedido dicho permiso por ley y no por decreto. Cuestionaba, además, que se utilizase la pandemia como justificativo de la decisión; y advertía que no había intervenido en el proceso la Comisión Bicameral de Seguimiento.

El Poder Ejecutivo respondió a dicha observación con un nuevo decreto del gobernador, sustentado en un extenso dictamen del fiscal de Estado, Rubén Weder. En el escrito, la Casa Gris le solicita al Tribunal que retire la observación por considerarla improcedente, extemporánea y viciada de nulidad. Defiende la legalidad de la autorización por decreto al plantear que no se trata de la habilitación de un juego nuevo, sino de una modalidad. "El Tribunal confunde juego con modalidad", había sostenido Weder. Asimismo, ponía en crisis el funcionamiento del organismo al advertir que el tribunal debería haber contado con la participación de sus cinco vocales en el plenario que resolvió la observación legal, y no sólo de tres como se comprueba en la firma del texto.

Respuesta

En su último plenario este martes, con la participación de sus cinco miembros, el Tribunal resolvió rechazar el pedido del Ejecutivo de retirar la observación legal. Por el contrario, la ratificó y desestimó el planteo y los argumentos del fiscal de Estado. Lo hizo sobre lo base de que es "legítimo el acto del tribunal" al haber sesionado en acuerdo plenario con la presencia de sólo tres de sus cinco miembros. Ello está establecido en la ley 13.985, sostuvieron. Se advirtió, asimismo, que cuando existe mayoría de los cinco – en este caso, tres – y todos concuerdan en el voto, el acto no está viciado de nulidad. El organismo, por otra parte, sostuvo la observación con los mismos argumentos esgrimidos en la resolución inicial y sí respetó la potestad del Poder Ejecutivo de insistir con su decisión.

La resolución fue emitida por mayoría; cuatro de los vocales presentes votaron a favor y el restante – su presidente, Oscar Biagioni – disintió por entender que el decreto de Omar Perotti no tenía razones siquiera para ser observado. Biagioni no había estado presente en el plenario del 6 de noviembre en el que se resolvió emitir la observación legal; por ello, su posición fue vertida en el plenario de ayer.

Con el trámite de este martes, el circuito administrativo se considera concluido; cada actor ratifica su postura y una no interfiere con la otra. El Tribunal ya no tiene instancias de revisión, en tanto que el propio decreto enviado por el gobernador al organismo de control se consideraba de "insistencia subsidiaria". Por ello, tampoco hace falta siquiera una nueva rúbrica del mandatario para ratificar la autorización de juego on line concedida el 21 de setiembre. El mismo acto administrativo analizado este martes por el Tribunal opera como "decreto de insistencia" para dicha decisión. Sólo resta ver cómo se resuelve la instancia judicial.