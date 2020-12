https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 04.12.2020

12:22

El defensor de Colón debutará como titular Garcés: "Es lo que siempre esperamos, una chance"

Llegó el momento que el defensor Facundo Garcés tanto esperaba: debutará en Colón este viernes cuando visite, desde las 19.20, con arbitraje del rafaelino Silvio Trucco, a Central Córdoba por la sexta y última fecha de la Copa Diego Maradona.

"Entrenamos para ganarnos un lugar. Es lo que siempre esperamos, una chance, así que veremos lo que pasa. El técnico nos conoce, sabe cómo estamos y qué entrenado está cada uno", dijo por "La Voz del Sabalero" (91.5).

"El equipo está muy bien. Si bien es cierto que ante Independiente no se nos dio, venimos obteniendo resultados. A Colón se lo ve sólido y con una idea bien clara en la que insiste Eduardo. Así la meta pasa por seguir por este camino y traernos la victoria. Vamos a intentar pelear el campeonato", reconoció Facundo Garcés.

"Hay jugadores en buen nivel y, si me toca entrar, ojalá sea en este momento y no cuando «es un quilombo». Más que nada, para hacerlo con tranquilidad y confianza. Por suerte hay buen ánimo y espero con ansias lo que diga el técnico", agregó el ex El Quillá.

Al final, hizo mención al capitán Bruno Bianchi: "Ya me tocó trabajar con él en las prácticas. Por suerte tengo una buena relación, hablo mucho con él y justo estuvimos analizando lo que nos podemos llegar a encontrar. Me contó que la cancha es muy chica y eso puede jugar un papel importante también".