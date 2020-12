Boudou: el Frente de Todos criticó el fallo de la Corte Suprema y habló de "persecución"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los partidos que integran el Frente de Todos, encabezados por el Justicialismo, reclamaron la libertad de Amado Boudou y advirtieron que el ex vicepresidente es víctima de una "persecución por recuperar los fondos de las Afjp".

Manifestación de protesta por la sentencia. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena contra Amado Boudou por el caso Ciccone, militantes oficialistas realizaron ayer una movilización frente para Palacio de Tribunales, a fin de respaldar al ex vicepresidente. El objetivo fue expresar apoyo al ex titular del Senado y rechazar el fallo del máximo tribunal del país que ratificó la condena de 5 años y 10 meses de prisión en su contra por el caso Ciccone. Crédito: Agencia NA

"Expresamos nuestra preocupación ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que afecta a nuestro sistema democrático, vulnerando derechos y garantías constitucionales", señaló el Frente de Todos, al hacer referencia a la ratificación de la condena de Boudou por el caso Ciccone.

Según entendieron los espacios que integran el frente oficialista, "este fallo de la Corte, sumado a otras graves actuaciones judiciales tales como la reciente aceptación de testimonios recogidos bajo presión, pone de manifiesto el sostenimiento del lawfare como instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y los más vulnerabilizados".

"La persecución política y el lawfare, como los que sufre y sufrió Amado Boudou por recuperar los fondos de las AFJP devolviéndolos a jubilados y trabajadores, atenta contra un Estado de Derecho que debe preservar la vida, las garantías y la libertad de las personas", expresaron en un comunicado.

Además, afirmaron que "con lawfare no hay democracia" y reclamaron "la libertad de Amado Boudou".

Más temprano, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió en defensa del ex vicepresidente y reclamó que la Justicia para la "persecución política" a través de sus fallos.

"Causas armadas, sentencias truchas, testigos falsos. Nada justo puede resultar de eso. Necesitamos justicia. Basta de persecución política. Se tiene que acabar el lawfare", afirmó Kicillof en su cuenta de Twitter, donde se sumó al pedido "#ConAmadoNo", que se lanzó en apoyo al ex vice en redes sociales.

Larroque, crítico

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés Larroque, también rechazó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena de Boudou y lo consideró "inaudito".

"El fallo de la Corte contra Boudou es inaudito" y "evidentemente político", resaltó el funcionario provincial.

Según dijo, "la causa contra Boudou está plagada de irregularidades que son públicas y notorias".

"A toda la sociedad y a la Corte le hubiera venido bien revisar todo ese proceso judicial", evaluó el ministro de Axel Kicillof en declaraciones radiales.

Y expresó: "A Amado no le perdonan que haya recuperado los fondos de los trabajadores y terminado con un gran negocio".

El exvicepresidente cargó contra Rosenkrantz

El ex vicepresidente Amado Boudou cuestionó el fallo de la Corte Suprema que ratificó su condena por el caso Ciccone y consideró que con esa medida el tribunal "se mete en política", al tiempo que apuntó al presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz.

"No hay duda de que la Corte se mete en política con este fallo", afirmó Boudou, que de todas maneras dijo que "lo que se resolvió era algo que podía suponerse".

Sostuvo, en tanto, que "es una Corte cuyo presidente ha sido empleado de las grandes corporaciones y aceptó integrarla por decreto".

"Seguramente muchos clientes de Rosenkrantz perdieron plata por mi culpa", subrayó el ex titular del Senado.

Al cuestionar el proceso judicial que terminó con una condena a 5 años y 10 meses de prisión, Boudou resaltó: "El presidente del tribunal que me condenó fue (Pablo) Bertuzzi, que no siguió el Código Penal sino el Código Electoral. Los tiempos de mi juicio fueron los de las elecciones".

"El mismo día que me dictaron sentencia me dieron encarcelamiento inmediato, cosa que no se hacía en juicios similares", recordó el ex vicepresidente de Cristina Kirchner.

A su entender, "Bertuzzi hizo todo eso" en su contra "y le cobró a (Mauricio) Macri con el cargo de camarista federal".

"Lo que me hicieron ya está, pero lo que me preocupa es el ataque feroz contra Cristina", advirtió Boudou en declaraciones radiales.

Al respecto, aseguró que "es un disparate que siga adelante la causa armada de los cuadernos", y consideró que "es gravísimo, pero es una anécdota al lado de los aprietes que hicieron sobre los que iban a declarar", a quienes "les decían que se arrepentían o iban a la cárcel".

"Hay que declarar la nulidad de todos los juicios del lawfare", reclamó el ex vicepresidente.