Tras la declaración de Ponce Asahad Lifschitz convocó a Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, activó este sábado los mecanismos de consulta en el cuerpo y citó a los jefes de bloques a una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria para este miércoles al mediodía.

La citación es a los efectos de analizar las posibles implicancias que tendría en el Poder Legislativo el testimonio judicial del destituido fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahd.

La política santafesina se vio sacudida desde el viernes a la tarde al trascender la decisión de la jueza Eleonora Veròn de elevar a Legislatura y a la Corte Suprema de Justicia la declaración de Ponce Asahd donde involucró a actores de esos poderes en la red de juego ilegal que lo tenía a él y al renunciado fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, entre los integrantes.

La jueza Verón ordenó a los poderes legislativo y judicial mantener bajo reserva el testimonio de Ponce Asahd. Antes esta situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz elevó una nota ayer mismo a la magistrada para solicitarle precisiones sobre los alcances de mantener bajo reserva ese testimonio. También le solicitó saber qué puede hacer la presidencia de la Cámara ante los hechos y esos contenidos. A la espera de la respuesta, Lifschitz convocó a los jefes de bloques a la reunión virtual por el tema Ponce Asahd.

En caso de que la jueza autorice la distribución del material de Ponce Asahd a los legisladores, las autoridades de la Cámara de Diputados ordenarán al cuerpo de taquígrafos transcriba el video de unas cuatro horas al documento en papel.

En la audiencia Ponce Asahad solicitó ampliar su declaración reconociendo algunos de los hechos imputados y aportando detalles de los mismos y de las personas que participaron incluso vinculadas "a otros estamentos del Estado". Según el parte oficial del Ministerio Público de la Acusación, "en virtud de la gravedad institucional de la declaración, la jueza Eleonora Verón remitió la copia de audio y video de la audiencia a la Legislatura provincial y a la Corte Suprema de Justicia, a fines que se revise su contenido y dispuso una serie de medidas de seguridad para los actores involucrados en la audiencia".

Si bien el gobernador Omar Perotti convoco el jueves último a sesiones Extraordinarias, en principio, la Cámara de Diputados no iba a ser convocada para este jueves. No obstante ahora, si lo determinan los jefes de bloque no se descarta una sesión especial por el tema Ponce Asahd.

Cabe recordar que Diputados tiene conformada una comisión de seguimiento por la investigación a los fiscales que formaron parte de una red de juego clandestino, comisión que tenía su próxima cita el lunes 14 del corriente.

Sobre los involucrados por Ponce Asahad hay muchas versiones pero pocas certezas aún y será clave conocer los alcances del testimonio que amenaza desatar una tormenta política en Santa Fe.