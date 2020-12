Ingenio docente y recursos tecnológicos modelan la "nueva escuela" santafesina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los modales de clases por videollamadas, el uso de aplicaciones y páginas web para generar interés en el ecosistema de la región, y hasta programas de radio que empezó a escuchar todo un pueblo. Estas fueron algunas de las experiencias compartidas en el congreso virtual de colegios privados "Miradas Compartidas", que fueron pilares en el sostenimiento del vínculo pedagógico a distancia y que podrán ser aliadas para el formato escolar post pandemia.

"Destaco el valor de las experiencias porque es algo que 'nos pasa' y que 'nos transforma'. Es esa suma entre lo vivido y lo pensado que, al ser comunicado, se potencia, habilitando aprendizajes colaborativos. Y en este tiempo transitado, hubo mucha experiencia". Con estas palabras, la ministra Adriana Cantero dio inicio al primer congreso virtual santafesino "Miradas Compartidas", donde se abordaron los distintos escenarios de la educación privada en la provincia.

En la apertura del evento, que se transmitió en forma gratuita a través del canal de YouTube oficial, la ministra de Educación de Santa Fe sostuvo que si bien "la pandemia desarticuló el eje vertebrador de las escuelas", fue "la potencia del sistema educativo la que salió al ruedo con lo que sabía y trabajó por el sostenimiento del vínculo pedagógico".

Además, señaló que las experiencias presentadas en el congreso son las que permiten pensar en una "nueva escuela", sobre la que resaltó el valor de los recursos virtuales, aunque advirtió que "nada sustituye el vínculo de la presencia". "La combinación no nos debe hacer perder de vista que la educación es un proceso humanizador, por el que todos estamos invitados a ser cada día mejores seres humanos", reflexionó hacia el final de la presentación.

El valor de lo social

En las salas de Meet, las instituciones contaron cómo hicieron para mantener las clases en la emergencia, captando el interés y la motivación pese al escenario nuevo e incierto. Foto: Centro Educativo Jerárquicos

El Congreso se desarrolló en cuatro jornadas en noviembre, con conferencias y ponencias a través del canal ministerial de Youtube y de la plataforma Meet. El primer día contó con la exposición de 37 establecimientos educativos y más de 1100 docentes de Nivel Primario, Secundario y Superior, con el foco puesto en los desafíos de la enseñanza de las Ciencias Sociales.

Entre los grupos de Meet inaugurales, la sala 2 del turno mañana fue la que contuvo los trabajos seleccionados sobre "Medios". La moderación estuvo a cargo de Cristina Montes y Andrea Abba, supervisoras nivel primario en zona sur y norte, respectivamente, quienes destacaron el impacto de las ciencias sociales en los jóvenes, en cuanto a la posibilidad de otorgar una herramienta en la construcción de la identidad y de análisis crítico a los sucesos humanos y sus contextos.

Los proyectos seleccionados para la reunión fueron obra de la Escuela Primaria Particular Incorporada 1345 "Nuestra Señora del Carmen" de Pujato, la Escuela Particular Incorporada 1108 "San José" de Rafaela y la Escuela Primaria 1494 "Centro Educativo Jerárquicos" de la Ciudad de Santa Fe. Las tres exposiciones enseñaron distintos recursos tecnológicos que les permitieron a las instituciones mantener no solo el vínculo educativo entre docentes y alumnos, sino también el lazo humano entre la institución escolar y la comunidad.

Normas para clases remotas

"Aprendiendo nuevas formas de comunicarnos: normas para participar en una videollamada:", se tituló la ponencia del Centro Educativo Jerárquicos, por parte de la vicedirectora del nivel primario prof. Graciela Ferreira y la docente de Lengua y Ciencias Sociales de 5to grado, María de los Milagros Pinto.

La propuesta pedagógica, de carácter integral, tuvo como eje principal la adaptación de las clases presenciales al formato remoto. "El 2020 fue un año de grandes desafíos para la escuela que, de un día para el otro, vio alterados sus espacios y tiempos, aunque no su esencia. Frente al aislamiento, surgieron múltiples proyectos que hacen que el Centro Educativo Jerárquicos siga generando las posibilidades necesarias para aprender y enseñar. Fue así que, desde la virtualidad, rediseñamos nuestras prácticas pedagógicas en acciones concretas para profundizar el trabajo desde nuestra plataforma educativa", narró la vicedirectora Graciela Ferreira.

"Los alumnos fueron los más afectados por el aislamiento, por lo que pensamos que la mejor forma de mantener el vínculo pedagógico y afectivo era a través de las videollamadas. Pero para ello, tuvimos que trabajar en los procedimientos básicos necesarios para esta modalidad", explicó la docente María de los Milagros Pinto.

En la apertura del evento, la ministra Cantero ponderó las experiencias que fueron reformulando la educación en un formato novedoso, pero respetando lo esencial del vínculo pedagógico. Foto: Gobierno de Santa Fe

En búsqueda de la construcción de esta "nueva normalidad áulica", la profesora comentó que trabajaron puntualmente sobre el concepto de comunicación y las normas de cortesía, profundizando en las similitudes y diferencias entre el formato presencial y virtual. Luego, en conjunto con los alumnos, establecieron las pautas para las clases: ambiente iluminado y silencioso, cámara encendida, micrófonos apagados, pedir turno para participar, pedir permiso para ir al baño.

Además, junto a la docente de cuarto grado Ruth Díaz, invitaron a un periodista del diario El Litoral a que mantenga una serie de entrevistas, divididas en 8 encuentros con grupos reducidos, para que comparta con los alumnos y alumnas de cuarto y quinto grado su visión sobre la comunicación en los nuevos entornos. "Fue una experiencia muy enriquecedora, que nos permitió intercambio de conocimientos, ponerse en el lugar del otro, para conocer una modalidad que llegó para quedarse y será una herramienta más en los futuros aprendizajes y trabajos", interpretó la seño Pinto.

Un aula sin muros

Ante la llegada de la pandemia, la institución escolar debió atravesar un proceso hacia otras fuentes de saber. La conversión tuvo múltiples espacios de exploración e invención. Y uno de ellos, nació en la escuela 1345 "Nuestra Señora del Carmen" de Pujato, donde desarrollaron un proyecto que se extendió a toda la localidad del departamento San Lorenzo.

"La escuela va a la Radio", se tituló la ponencia presentada por las directoras Marcela Parucci y Rosalía Poggiani, quienes advirtieron que el contexto "de educación de emergencia generado por la pandemia obligó a repensar cómo encontrarnos con los chicos, por lo que desarrollamos el proyecto radio antena, por medio de la generosidad de Adrián de la radio del pueblo". A la vez, compartieron algunas de las estrategias implementadas para sostener el vínculo, entre las que se destacó la convocatoria a "la Payasa Filomena, que con su compromiso despertó la curiosidad de los chicos para invitarlos a pensar".

Sobre su experiencia dentro del proyecto radial, la docente Lourdes Medicina comentó: "Buscamos fomentar el interés para que los conocimientos de las ciencias sociales sean aprendizajes para la construcción de la comunidad, con quienes ya que pudimos tener experiencias muy lindas no solo con los chicos, sino con todos los oyentes".

El territorio desde la distancia

Otra de las iniciativas seleccionadas fue "Cartografía de la provincia", surgida del colegio 1108 "San José" de Rafaela, con el que buscaron no solo que la escuela sea un centro de transmisión del conocimiento sino también en una productora activa de escenarios de aprendizajes.

"Seleccionamos lo prioritario de cada materia, apuntando a la integración, ya que los proyectos interdisciplinarios favorecen a los procesos de interpretación y la interacción con los alumnos", explicó en la presentación la directora del nivel primario Claudia Re, junto a las vicedirectoras Laura Trimmel y Mariana Henzenn.

El trabajo unió actividades de Lengua y Sociales, para reajustar los contenidos al contexto entre los estudiantes y las familias. Para ello, trabajaron en dos grupos, donde se utilizaron distintas plataformas que permitan conocer el territorio provincial pese al aislamiento.

La profesora Celina Martínez utilizó un recurso audiovisual "para mantener motivado al alumno, buscando movilizar emocionalmente ante la pérdida de la presencialidad": "Con el video -"elaborado con gran esfuerzo y muchas horas de edición"- , pudimos partir de un hecho concreto que fue una noticia ficticia donde se anunciaba la pérdida de la provincia, hasta mostrar, desde distintas herramientas, como Google Maps, la conformación cartográfica de todo Santa Fe".

Por su parte, la docente de Lengua Analía Gudino comentó que la lectura de distintos cuentos les sirvió para desarrollar el sentido de pertenencia provincial por medio de distintas páginas web. "El que más les gustó a los chicos fue una versión adaptada a nuestra zona de caperucita roja. Ello nos permitió indagar en distintos elementos de nuestro ecosistema como bosques nativos, hidrografía, fauna, deforestación", completó.

Justicia social 2.0

Al referirse al proyecto Santa Fe + Conectada, la titular de Educación consideró que "la virtualidad es tema de justicia social y se convierte en un derecho y por ello la provincia de Santa Fe trabaja su gran proyecto Santa Fe + Conectada con el objetivo de tender más de 4000 km de fibra óptica para que no haya un solo santafesino o santafesina que no vea garantizado el derecho a la conectividad".

"Que el sistema educativo sea uno"

En la presentación del congreso, el director de Educación Privada, Rodolfo Fabucci, se refirió a la importancia de considerar al sistema educativo uno solo para toda la provincia de Santa Fe, "porque todas las niñas, todos los niños y adolescentes santafesinos, sin exclusión, tienen el derecho de estar en nuestras escuelas aprehendiendo".

En su discurso, Fabucci enumeró las diferentes acciones que desde el Servicio Provincial de Enseñanza Privada se realizaron para fortalecer el sistema: la agilización de los trámites administrativos, la activación del sistema de transferencias de aportes mensuales, la entrega de títulos de secundaria y superior y el acompañamiento pedagógico y administrativo permanente.

Asimismo, el director de Educación Privada agradeció y felicitó "a los casi 270.000 niñas, niños y adolescentes que son los protagonistas y verdaderos destinatarios de nuestro servicio de enseñanza. En ustedes tenemos puesta toda nuestra esperanza y nuestra fe para que protagonicen una transformación de nuestra sociedad procurando mayor justicia y mayor solidaridad para la paz y el bien de todas y todos los santafesinos".