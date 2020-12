Isabel II publicó un mensaje "por error" en Twitter

Las redes sociales las carga el diablo. Sobre todo si se trata de un error en los perfiles oficiales de famosos, empresas o instituciones que por culpa de un mensaje equivocado pueden enfrentarse a una crisis de imagen que tire por la borda años de duro trabajo. De ahí que sea tan importante no escatimar en gastos a la hora de contratar un community manager que te las administre con sabiduría. Ese siempre será un sueldo bien gastado.

Aunque a la hora de la verdad eso tampoco te libra de pequeños fallos como el que ha cometido hoy la persona encargada de llevar la cuenta de Twitter de la reina Isabel II. Un empleado que antes de escribir cualquier mensaje o subir cualquier imagen debe recibir el visto bueno de Buckingham y que hoy habrá sudado tinta después de darse cuenta que había publicado un mensaje no autorizado por palacio.

An accidental tweet from @RoyalFamily was up for 6 mins, during which it received 1,260 Likes & 591 retweets. pic.twitter.com/AOtyPoBaUn