El "Choclo" lo vio en Recreo, hizo las valijas y se lo llevó

Como un cuento con final feliz, aunque es parte de su avance en el fútbol profesional. Luis Vázquez, se formó en las inferiores de Patronato, llegó a Boca Juniors y ahora fue citado para integrar la Sub 20 de la Selección Argentina. El recuerdo de Oscar Regenhardt quien lo descubrió cuando jugaba en Nobleza de Recreo.

Ezequiel Re

(Especial para El Litoral)

Que el fútbol se nutre de buenas historias es verdad. También las que muestran el sacrificio, la voluntad y la superación. Y Luis Vázquez es afirmación de lo antedicho. Nacido en Recreo (Santa Fe) el 24 de abril de 2001, jugó en el club Nobleza de la localidad para luego pasar por Patronato. Fruto de sus goles pasó a Boca Juniors para jugar en reserva y donde hoy formará parte del plantel profesional que espera por Arsenal.

El de ayer no fue un día más. Como alguna vez refería un tango, al hogar de Vázquez en suelo santafesino, le llegó la citación. Así es. El atacante integrará la lista de la Preselección Sub 20 de Argentina. Todo pasa rápido en la vida deportiva de Luis. Un tocado por la varita mágica. Pero a la oportunidad no la desaprovecha. Su deseo, su sueño, comienza a ser realidad. Desde la llegada al profesionalismo se convirtió en el primer futbolista en ser vendido por el "Santo" de Paraná.

Detrás de la escena

Oscar Regenhardt seguramente tiene mucho que ver en el vuelco futbolístico de Vázquez. Lo llevó primero a Patronato y luego interactuó para que Boca le compre parte del pase y lo sume a la Cuarta División.

El ex coordinador del Xeneize recuerda sus primeros pasos: "El jugaba en la segunda división de la Liga Santafesina de Fútbol, canchas duras, de tierra. Pero las características me las había apuntado un amigo de Recreo. Lo vimos y enseguida lo elegí. Es un chico que tiene muy buena técnica, creo que le falta un poquito con la pierna izquierda en cuanto a definición. Cabecea muy bien, tiene olfato de gol, tiene una altura y presencia física muy importante para ser un 9 de área. Descarga bien, se tira atrás cuando se tiene que tirar, se engancha con los volantes. Tiene buen juego, tanto en el área contraria y la propia para defender. Creo que no nos equivocamos. El hecho de estar en Boca, es observado de más cerca. Pero no se olviden que la primera citación que tuvo Luis Vázquez, fue hace unos años estando en Patronato. Ya lo tenían apuntado, habían venido a verlo cuando estaba yo en el club. Al tener contactos la gente viene, te acompaña, cree en lo que vos le decís. Se valen en eso ellos. También estaban Paniagua y Milocco apuntados. Y van a seguir, porque son buenos jugadores. El presente hoy es Luis, porque está en Sub 20 y eso va a determinar incluso que el jugador cada vez valga más en lo económico".

En ese sentido hay que decir que a Boca, Patronato le vendió el 60 por ciento del pase, quedándose con el 40. La cifra del traspaso, según se indicó en su momento, fue de 400.000 dólares.

Opiniones coincidentes

Luego el DT expresó que "tras mi paso por Patronato, estando de coordinador en Boca, hablé con Nicolás Burdisso (manager) sobre Luis y el mandó a verlo con tres scouting distintos para que no haya confusión. Y los tres dijeron lo mismo, lo evaluaron de manera positiva. Por eso es que Boca lo compra". El ex lateral de Unión recordaba que "en Patronato a veces se bajoneaba porque no hacía goles y le hablábamos mucho con Claudio Sango, en fútbol es así, a veces estás arriba y a veces abajo. Por suerte las charlas le sirvieron".

Año inolvidable

Cabe acotar, además, que Luis Vázquez fue incluido en la Lista de Buena Fe de Boca Juniors para disputar la actual Copa Libertadores de América. La decisión de Miguel Ángel Russo (DT ) fue incluirlo entre los 40 jugadores.