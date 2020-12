Sueiras: "Santa Fe tiene la oportunidad de sumar inversiones y empleos verdes"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde la Fundación Nueva Generación Argentina viene trabajando la temática. Acuerdos con legisladores de California y posibilidades de acceder a líneas de financiamiento internacional.

La sanción a fines de noviembre de la sanción de Cambio Climático de la provincia fue fruto de un interesante trabajo legislativo entre las dos cámaras, el Poder Ejecutivo, las universidades del Litoral y de Rosario y la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) que trabajó en el hermanamiento entre Santa Fe y California y que incluso fomentó el diálogo entre representantes de ese estado norteamericano y el santafesino, especialmente a través del Senado.

Diego Sueiras preside la Fundación que tiene su sede en Rosario y habló con El Litoral sobre el significado de la norma pero también de los desafíos hacia adelante.

- ¿Por qué considera importante la sanción de la norma sobre una temática que ustedes vienen trabajando desde hace tiempo?

- La Fundación hace 30 años que viene trabajando en toda la problemática ambiental, es importante lo que ahora se hizo realidad, una ley fruto de una política de estado. Una política de estado que se viene llevando adelante con el relacionamiento internacional que ha sido el hermanamiento entre California y Santa Fe. Esto nos permitió ser parte de la Coalición Under2, alianza de 240 estados subnacionales que trabajan por el cambio climático. Fue fruto de muchos años donde hay que sumar a las gestiones de los gobernadores (Carlos) Reutemann, (Jorge) Obeid y a las tres socialistas y durante el período de Miguel Lifschitz nos pudimos sumar a la coalición. Estamos esperando que el gobierno actual siga este camino. Ahora tenemos la ley, debemos mantener lo logrado y que Santa Fe sea un referente internacional en la materia.

¿Qué entendés debería hacer este gobierno?

- Estamos esperando que la actual gestión ratifique permanecer en Under2. Entiendo que debido al problema de la pandemia no lo ha podido hacer aún. Estamos esperando una reunión con Omar Perotti y con la ministra (Erika Gonnet) para que lograda la ley, mantengamos esta relación internacional que no es solo de buenas prácticas sino que nos puede permitir fondos que ya han llegado como, por ejemplo, de Noruega. Está la posibilidad de encontrar inversiones verdes, de crear empleos verdes y traerle beneficios reales a la gente a través del respeto al ambiente y de luchar contra el cambio climático. Si no lo hacemos perdemos la oportunidad que tiene Santa Fe.

Santa Fe es miembro de The Climate Group, organización sin fines de lucro que trabaja internacionalmente con empresas y gobiernos subnacionales para acelerar la acción climática. Fue el primer estado subnacional en sumarse.

A través del hermanamiento con California podemos crecer mucho en cambio climático porque ese es el estado subnacional que más conocimiento y experiencia tiene y es ejemplo de lucha contra la quema y los incendios. Trabajan con un plan de sumideros y en defender humedales.

No puedo dejar de destacar que previa a la sanción de la ley hubo una reunión virtual entre tres senadores de California y cuatro de Santa Fe y donde nuestros legisladores tomaron recomendaciones a agregar al texto sancionado.

Santa Fe por el hermanamiento con California tiene la posibilidad de ser líder en materia climática en América Latina. Tenemos todos: producción, empleos verdes, energía, alianzas internacionales. Hay legisladores de peso de Estados Unidos que nos apoyan y nos pueden ayudar". Diego Sueiras Presidente de FNGA

- La ley es el primer paso, el que marcará la senda

- Es un gran primer paso pero solo un primer paso. Hay que agradecerles a los senadores (Lisandro) Enrico y (Alcides) Calvo que buscando esta política de estado que venimos trabajando desde hace tiempo, entendieron la importancia, sumaron el proyecto de la ministra Gonnet, de nuestra Fundación y de la UNL - UNR. En el texto se tomaron aportes de las leyes de Río Negro y de CABA así como de California.

Como Fundación estamos muy contentos con la ley, deseosos de trabajar con el gobierno y todas las fuerzas haciendo política de estado. El Cambio Climático lleva muchos años y nos demandará muchos acuerdos.

- Santa Fe tuvo incendios pero además debe trabajar en agricultura, ganadería y producción industrial sustentable

- Absolutamente y para que nuestros productores se adapten tienen que tener planes a mediano y largo plazo, dispuestos a hacer grandes inversiones para prepararse a los cambios que hay que hacer. Por eso nos pusimos de acuerdo los grupos políticos, universidades, sociedad civil. Es el camino que debe tomar el gobierno, no hacerlo sería un error muy grande.

Falta saber qué presupuesto se le fija. Crea un fondo que dice que va a estar integrado por fondos estatales, habla de un posible aporte del gobierno nacional que hoy no existe y permite donaciones de empresas pero no pone exenciones impositivas. En la ley no existe incentivo real para que las empresas hagan donaciones.

Hoy Santa Fe tiene buenos ejemplos mundiales sobre Cambio Climático como los grupos CREA. Además hay una comunidad de gente que defiende la lucha contra el cambio climático y que está dispuesta a cambiar la matriz energética donde entendemos que hay un gran negocio por delante para Santa Fe. En materia de energías renovables, Santa Fe tiene la oportunidad de ser una potencia porque tiene muchas posibilidades en biomasa. Hemos traído expertos de la Universidad de Berkeley que contaron su experiencia en la materia.

Desde la Fundación trabajamos y nos propusimos que en 2050 Santa Fe sea provincia libre de carbono neutral. Podemos llegar a ser una provincia autosuficiente en materia de energía y cuando hablamos de esa posibilidad estamos hablando de inversión y por ende de empleo. Para esto habría que tener mucha decisión y planes que no dependen de un solo gobierno.

Estaremos muy atento desde la sociedad civil para que la ley no sea letra muerta. Para que se vayan cumpliendo los plazos, para que se le fijen presupuestos. Propusimos que la ley tenga una Agencia de Cambio Climática que genera el plan de cambio climático que aplicaría el ejecutivo. Ahora está todo en manos del Ejecutivo. Entendemos que el programa debe tener una fuerte inserción de la política.

- Hoy Santa Fe reclama la prórroga de ley de biocombustibles. Hay una fuerte inversión plantada en la provincia y muchos puestos de trabajo en juego.

- Nueve mil personas se quedarían sin trabajo, como provincia veríamos cerrar muchísimas empresas. El biocombustible es salida, es posibilidad de autoabastecimiento energético. Debemos apoyarlo no solamente pedirlo a nivel nacional sino que la sociedad se comprometa. El biocombustible puede tener algunos efectos contaminantes aún, pero siempre va a ser mejor que la energía fósil.

Biden

Para Sueiras no es un dato menor que el próximo presidente de Estados Unidos sea Joe Biden por entender que la administración trabajará fuerte en materia de cambio climático y tendrá políticas de créditos internacionales para fomentar esas políticas y también hará pesar esa decisión en los organismos internacionales de créditos. "Santa Fe debe estar preparada, y puede ser la primera provincia en recibir esas inversiones para energías renovables y para dar trabajo", señaló.