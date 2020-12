Brasil: pánico en el Pantanal por una ola de tormentas de ceniza

Lo que cae del cielo en Barra do Sao Lourenço, un pueblo de alrededor de 100 habitantes ubicado en el corazón del humedal tropical más grande del mundo, es ceniza y arena. El video publicado en Twitter del biólogo brasileño Hugo Fernandes muestra una tormenta que parece una ventisca. Pero no lo es.

Tempestade no Pantanal, mas não é de chuva. É de cinzas. Imagens da Barra do São Lourenço ontem, no pantanal de Corumbá-MS. pic.twitter.com/PfjqqXd269